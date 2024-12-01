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Osmislite svoj stil
Osmislite svoj stil uz Philips StyleShaver. Dovoljan je jedan potez ručnog zgloba, a ovaj dvostrani aparat za oblikovanje brade i šišanje poseduje sve što vam je potrebno da kreirate bilo koji stil od čekinjaste brade, oblikovane brade ili izgleda bez brade.
Pomaci od 0,5 mm
Dvostrani trimer
75 min. bežične upotr./4 sata punjenja
Aparat za brijanje sa dvostr. folijom
Potpuno metalni trimer (32 mm) i češalj sa 12 podesivih postavki dužine olakšava postizanje željene dužine brade. Fiksirajte savršenu postavku dužine pomoću točkića. Izdržljivi metalni trimer sa zaobljenim ivicama koje se prilagođavaju koži garantuje precizno i ujednačeno podrezivanje.
Aparat za brijanje sa novom dvostrukom folijom olakšava oblikovanje brade. Srednji trimer hvata duže i snažnije dlačice, a 2 plutajuće folije briju sve ostalo, za savršenu glatkoću.
Skinite podesivi češalj i ispod njega se nalazi potpuno metalni dvostrani trimer. Stranu od 32 mm koristite za efikasno podrezivanje, a stranu od 15 mm za precizno doterivanje na teško dostupnim mestima. Zaobljeni vrhovi obezbeđuju glatko prianjanje na kožu. Finiji elementi za rezanje omogućavaju glatko podrezivanje za savršene rezultate – izvanredno za doterivanje detalja ili za oblasti poput one ispod nosa ili oko usta.
4.5
od 5
30
Komentari
80%
preporučuje ovaj proizvod
Pawelski
01/12/2024
Polska
Używam ponad 10 lat i jest nie do zabicia!
Stary prawdziwy Philips robiony jeszcze porządnie i solidnie. Używam już od około 10 lat i działa! Bateria trzyma, ładuję ją raz na 1,5 miesiąca, od około 3 lat nie golę się codziennie, ale tak około 3 razy w miesiącu, lubię mieć lekki zarost. Mimo to bateria trzyma. Ten produkt jest nie do zajechania i nie mam zamiaru go wyrzucać, gdyż takiej maszynki już nie dostanę dzisiaj z tyloma funkcjami! Obecnie żebym miał to co mam tutaj musiałbym kupić 3 różne produkty, nonsens. Proszę o reaktywację modelu!!
Prednosti
Stary prawdziwy Philips nie do zabicia
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer
Datum upotrebe 2022-12-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer
Datum upotrebe 2022-12-01
Štohy
08/09/2024
Česká republika
Top :-)
Dnes, více jak po deseti letech se mi bohužel pokazila planžeta na hladké holení a nemají náhradní hlavici. Takže kdyby bylo možno dát víc jak pět hvězdiček, tak bych je dal :-)
Prednosti
Vše zvládne skvěle
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač
Datum upotrebe 2022-09-08
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač
Datum upotrebe 2022-09-08
21/05/2021
România
produsul satisface si cele mai fine asteptari
Fiabil, rapid si rezistent las socuri (mecanice - scapat din mana pe gresia din baie)
Prednosti
comod
Mane
se descarca relativ repede
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă
Datum upotrebe 2019-05-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă
Datum upotrebe 2019-05-21