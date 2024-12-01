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Obustavljeno

StyleShaverVodootporni aparat za brijanje i oblikovanje

QS6141/32

4.5

| (30) Komentari | 80% preporučuje ovaj proizvod

Osmislite svoj stil

Osmislite svoj stil uz Philips StyleShaver. Dovoljan je jedan potez ručnog zgloba, a ovaj dvostrani aparat za oblikovanje brade i šišanje poseduje sve što vam je potrebno da kreirate bilo koji stil od čekinjaste brade, oblikovane brade ili izgleda bez brade.

Pogledajte sve prednosti

Podrezivanje, oblikovanje, brijanje – osmislite svoj stil

Osmislite svoj stil

  • Pomaci od 0,5 mm

  • Dvostrani trimer

  • 75 min. bežične upotr./4 sata punjenja

  • Aparat za brijanje sa dvostr. folijom

Trimer za bradu i čekinjastu bradu: 12 postavki dužine u opsegu od 0,5 do 10 mm

Trimer za bradu i čekinjastu bradu: 12 postavki dužine u opsegu od 0,5 do 10 mm

Potpuno metalni trimer (32 mm) i češalj sa 12 podesivih postavki dužine olakšava postizanje željene dužine brade. Fiksirajte savršenu postavku dužine pomoću točkića. Izdržljivi metalni trimer sa zaobljenim ivicama koje se prilagođavaju koži garantuje precizno i ujednačeno podrezivanje.

Aparat za brijanje sa novom dvostrukom folijom: brije 20% brže nego ranije

Aparat za brijanje sa novom dvostrukom folijom: brije 20% brže nego ranije

Aparat za brijanje sa novom dvostrukom folijom olakšava oblikovanje brade. Srednji trimer hvata duže i snažnije dlačice, a 2 plutajuće folije briju sve ostalo, za savršenu glatkoću.

Potpuno metalni trimer od 32 mm ili 15 mm za savršeno doterivanje

Potpuno metalni trimer od 32 mm ili 15 mm za savršeno doterivanje

Skinite podesivi češalj i ispod njega se nalazi potpuno metalni dvostrani trimer. Stranu od 32 mm koristite za efikasno podrezivanje, a stranu od 15 mm za precizno doterivanje na teško dostupnim mestima. Zaobljeni vrhovi obezbeđuju glatko prianjanje na kožu. Finiji elementi za rezanje omogućavaju glatko podrezivanje za savršene rezultate – izvanredno za doterivanje detalja ili za oblasti poput one ispod nosa ili oko usta.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.5

od 5

30

Komentari

80%

preporučuje ovaj proizvod

01/12/2024

Polska

Polska

Używam ponad 10 lat i jest nie do zabicia!

Stary prawdziwy Philips robiony jeszcze porządnie i solidnie. Używam już od około 10 lat i działa! Bateria trzyma, ładuję ją raz na 1,5 miesiąca, od około 3 lat nie golę się codziennie, ale tak około 3 razy w miesiącu, lubię mieć lekki zarost. Mimo to bateria trzyma. Ten produkt jest nie do zajechania i nie mam zamiaru go wyrzucać, gdyż takiej maszynki już nie dostanę dzisiaj z tyloma funkcjami! Obecnie żebym miał to co mam tutaj musiałbym kupić 3 różne produkty, nonsens. Proszę o reaktywację modelu!!

Prednosti

Stary prawdziwy Philips nie do zabicia

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer

Datum upotrebe 2022-12-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer

Datum upotrebe 2022-12-01

08/09/2024

Česká republika

Česká republika

Top :-)

Dnes, více jak po deseti letech se mi bohužel pokazila planžeta na hladké holení a nemají náhradní hlavici. Takže kdyby bylo možno dát víc jak pět hvězdiček, tak bych je dal :-)

Prednosti

Vše zvládne skvěle

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač

Datum upotrebe 2022-09-08

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač

Datum upotrebe 2022-09-08

21/05/2021

România

România

produsul satisface si cele mai fine asteptari

Fiabil, rapid si rezistent las socuri (mecanice - scapat din mana pe gresia din baie)

Prednosti

comod

Mane

se descarca relativ repede

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă

Datum upotrebe 2019-05-21

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă

Datum upotrebe 2019-05-21

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