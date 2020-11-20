2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Sa sistemom Jet Clean
Sa LED ekranom
Tri nezavisno savitljive glave u jedinici za brijanje koja se okreće sa punom pokretljivošću. Ova jedinstvena kombinacija obezbeđuje optimalan kontakt sa kožom u zakrivljenim oblastima da može da uhvati i najproblematičnije dlačice na vratu.
Tri trake za brijanje na Triple-Track glavama za brijanje daju 50% veću površinu brijača nego standardne rotirajuće glave za brijanje sa jednom trakom.
Sistem dva sečiva na električnom aparatu za brijanje podiže dlačice i ugodno ih seče ispod nivoa kože.
Nagrade
5.0
od 5
6
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
lavvina
20/11/2020
Polska
Rewelacja!!!
Posiadałem poprzednie modele i wybrałem kolejny. Indukcyjne ładowanie urządzeń peryferyjnych np.telefonu
Prednosti
Ergonomia
Mane
Póki co to bez wad
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Fanush
07/05/2019
România
Durata de viata indelungata..ergomica!!!
Folosesc produse Philips de peste 10 ani..In prezent detin doua aparate de tuns si doua aparate de ras Philips..Sunt persoana cu dizabilitati si mi pot folosi doar mana dreapta ..Aparatele De ras au o ergonomie buna ...imi sunt utile in viata de zi cu zi..CELE DE TUNS FACUTE DIN MATERIALE DE CALITATE..CUTITELE TUND FOARTE BINE DESI LE AM DE ANI DE ZILE...CU RESPECT STEFAN!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za arcitec RQ1095/21 Electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za arcitec RQ1095/21 Electric shaver
Adamss
21/11/2017
Polska
Idealna
Witam szczerze mogę napisać ze najlepsza golarka użytkuje ja 9 rok bateria trzyma miesiącami
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za arcitec RQ1095/22 Electric shaver