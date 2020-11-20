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  • Najbolji aparat za brijanje od proizvođača br. 1 na svetu
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  • Najbolji aparat za brijanje od proizvođača br. 1 na svetu
  • Najbolji aparat za brijanje od proizvođača br. 1 na svetu
  • Najbolji aparat za brijanje od proizvođača br. 1 na svetu
  • Najbolji aparat za brijanje od proizvođača br. 1 na svetu
  • Najbolji aparat za brijanje od proizvođača br. 1 na svetu
  • Najbolji aparat za brijanje od proizvođača br. 1 na svetu
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  • Najbolji aparat za brijanje od proizvođača br. 1 na svetu
  • Najbolji aparat za brijanje od proizvođača br. 1 na svetu
  • Najbolji aparat za brijanje od proizvođača br. 1 na svetu
  • Najbolji aparat za brijanje od proizvođača br. 1 na svetu
  • Najbolji aparat za brijanje od proizvođača br. 1 na svetu

Obustavljeno

arcitecElektrični aparat za brijanje

RQ1095/22

5
| (6) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Najbolji aparat za brijanje od proizvođača br. 1 na svetu
Za muškarce koji žele samo najbolje, arcitec kombinuje Flex & Pivot Action sa Triple-track glavama za brijanje za savršeno glatko brijanje, čak i na vratu.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Savršeno glatko, čak i na vratu

Najbolji aparat za brijanje od proizvođača br. 1 na svetu

  • Sa sistemom Jet Clean

  • Sa LED ekranom

Sistem Flex & Pivot prati svaku konturu tela

Sistem Flex & Pivot prati svaku konturu tela

Tri nezavisno savitljive glave u jedinici za brijanje koja se okreće sa punom pokretljivošću. Ova jedinstvena kombinacija obezbeđuje optimalan kontakt sa kožom u zakrivljenim oblastima da može da uhvati i najproblematičnije dlačice na vratu.

Glave za brijanje Triple-Track pružaju 50% veću površinu brijanja

Glave za brijanje Triple-Track pružaju 50% veću površinu brijanja

Tri trake za brijanje na Triple-Track glavama za brijanje daju 50% veću površinu brijača nego standardne rotirajuće glave za brijanje sa jednom trakom.

Tehnologija Super Lift & Cut

Tehnologija Super Lift & Cut

Sistem dva sečiva na električnom aparatu za brijanje podiže dlačice i ugodno ih seče ispod nivoa kože.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Nagrade

  • Award image AWARD-612375

Komentari

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5.0

od 5

6

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

20/11/2020

Polska

Polska

Rewelacja!!!

Posiadałem poprzednie modele i wybrałem kolejny. Indukcyjne ładowanie urządzeń peryferyjnych np.telefonu

Prednosti

Ergonomia

Mane

Póki co to bez wad

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za arcitec RQ1095/22 Electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za arcitec RQ1095/22 Electric shaver

07/05/2019

România

România

Durata de viata indelungata..ergomica!!!

Folosesc produse Philips de peste 10 ani..In prezent detin doua aparate de tuns si doua aparate de ras Philips..Sunt persoana cu dizabilitati si mi pot folosi doar mana dreapta ..Aparatele De ras au o ergonomie buna ...imi sunt utile in viata de zi cu zi..CELE DE TUNS FACUTE DIN MATERIALE DE CALITATE..CUTITELE TUND FOARTE BINE DESI LE AM DE ANI DE ZILE...CU RESPECT STEFAN!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za arcitec RQ1095/21 Electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za arcitec RQ1095/21 Electric shaver

21/11/2017

Polska

Polska

Idealna

Witam szczerze mogę napisać ze najlepsza golarka użytkuje ja 9 rok bateria trzyma miesiącami

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za arcitec RQ1095/22 Electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za arcitec RQ1095/22 Electric shaver

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