2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
DualPrecision i GyroFlex2D
45 min bežične upotrebe / 1 h punjenja
Sečiva DualPrecision prijatno briju duge i kratke dlačice. 1. Prorezi seku duge dlačice. 2. Otvori seku kratke dlačice
Sistem dva sečiva ugrađen u Philips električni aparat za brijanje podiže dlačice i prijatno ih seče ispod nivoa kože za glatke rezultate.
Sistem koji se prilagođava obliku lica GyroFlex 3D na ovom aparatu za brijanje smanjuje pritisak na lice i iritaciju, a osigurava glatko brijanje.
4.2
od 5
65
Komentari
87%
preporučuje ovaj proizvod
Кирил23
13/10/2016
България
уникален продукт
Препоръчвам този продукт.Уникален е!!!!Лесен за употреба страхотен дизайн.Ползвам го дори по време на път.Препоръчвам на всички които имат забързано ежедневие.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Windstar
29/09/2019
Magyarország
Nagyon könnyű használat.
Kényelmes, könnyű, praktikus, gyors borotválkozást tesz lehetővé.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 nedves és száraz elektromos borotva
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 nedves és száraz elektromos borotva
Péter01
26/09/2019
Magyarország
Könnyen kezelhető
Könnyen kezelhető , pontos vágás és arc követés. Hosszú élettartam . 10 éve használom !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 nedves és száraz elektromos borotva
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 nedves és száraz elektromos borotva