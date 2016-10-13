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  • Nežan dodir, glatka koža
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  • Nežan dodir, glatka koža
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Obustavljeno

Shaver series 7000 SensoTouchElektrični aparat za mokro i suvo brijanje

RQ1145/16

4.2
| (65) Komentari | 87% preporučuje ovaj proizvod
Nežan dodir, glatka koža
Philips aparat za brijanje serije 7000 pruža nežan dodir i glatko brijanje. Sistem GyroFlex 2D se lako prilagođava konturama lica i može da obrije i najkraće čekinje zahvaljujući DualPrecision sečivima.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Nežan dodir, glatka koža

  • DualPrecision i GyroFlex2D

  • 45 min bežične upotrebe / 1 h punjenja

Prorezi i otvori uhvatiće i najkraće dlačice

Prorezi i otvori uhvatiće i najkraće dlačice

Sečiva DualPrecision prijatno briju duge i kratke dlačice. 1. Prorezi seku duge dlačice. 2. Otvori seku kratke dlačice

Sečiva Super Lift and Cut podižu dlačice radi glatkijeg brijanja

Sečiva Super Lift and Cut podižu dlačice radi glatkijeg brijanja

Sistem dva sečiva ugrađen u Philips električni aparat za brijanje podiže dlačice i prijatno ih seče ispod nivoa kože za glatke rezultate.

Glave koje se savijaju u 2 smera prilagođavaju se obliku lica

Glave koje se savijaju u 2 smera prilagođavaju se obliku lica

Sistem koji se prilagođava obliku lica GyroFlex 3D na ovom aparatu za brijanje smanjuje pritisak na lice i iritaciju, a osigurava glatko brijanje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.2

od 5

65

Komentari

87%

preporučuje ovaj proizvod

13/10/2016

България

България

уникален продукт

Препоръчвам този продукт.Уникален е!!!!Лесен за употреба страхотен дизайн.Ползвам го дори по време на път.Препоръчвам на всички които имат забързано ежедневие.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Самобръсначка за мокро и сухо бръснене

29/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon könnyű használat.

Kényelmes, könnyű, praktikus, gyors borotválkozást tesz lehetővé.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 nedves és száraz elektromos borotva

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 nedves és száraz elektromos borotva

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyen kezelhető

Könnyen kezelhető , pontos vágás és arc követés. Hosszú élettartam . 10 éve használom !

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 nedves és száraz elektromos borotva

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 nedves és száraz elektromos borotva

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