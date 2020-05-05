2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
DualPrecision i GyroFlex2D
50 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja
Precizni trimer i torbica
Sistem Jet Clean
Sečiva DualPrecision prijatno briju duge i kratke dlačice. 1. Prorezi seku duge dlačice. 2. Otvori seku kratke dlačice
Sistem dva sečiva ugrađen u Philips električni aparat za brijanje podiže dlačice i prijatno ih seče ispod nivoa kože za glatke rezultate.
Sistem koji se prilagođava obliku lica GyroFlex 3D na ovom aparatu za brijanje smanjuje pritisak na lice i iritaciju, a osigurava glatko brijanje.
Nagrade
4.5
od 5
22
Komentari
91%
preporučuje ovaj proizvod
lukaszh28
05/05/2020
Polska
TO JEST TO !!!!!
Witam Golarkę używam od ponad 8 lat. najlepsza golarka jaką kiedy kol wiek miałem przez 8 lat tylko raz zmieniłem głowice. Super goli , super działa niezniszczalna nic dodać nic ując. Zaznaczam że golarka dalej działa w 100% ale nadgryzł ja jednak ząb czasu. W tym roku jednak przyszedł czas na zmiany, wybór mógł być tylko jeden Philips a dokładnie model S9711/31 - myślę że posłuży tak długo jak poprzednik.
Prednosti
Niezawodność, długi czas golenia na jednym ładowaniu
Mane
Nie ma
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Жека95
01/04/2019
Україна
Отличная машинка
отличная бритва пользуюсь много лет с 2011г и на сегодня 2019г проблем нет и не было кроме сломавшейся в течении года дополнительной насадки триммер для висков, бороды, очень доволен как товаром так и фирмой филипс, покупаю в основном товары этой фирмы надежные, красивые и практичные
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Електробритва для вологого та сухого гоління
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Електробритва для вологого та сухого гоління
Robert43
27/05/2014
Polska
jest wygodny w uzyciu i ergonomiczny
Produkt w stosunku do swojej ceny jest bardzo dobry. łatwo się go czyści, bateria trzyma bardzo długo. Twarz po goleniu nie jest podrażniona
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver