2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
DualPrecision i GyroFlex2D
50 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja
Precizni trimer i torbica
Sistem Jet Clean
Sečiva DualPrecision prijatno briju duge i kratke dlačice. 1. Prorezi seku duge dlačice. 2. Otvori seku kratke dlačice
Sistem dva sečiva ugrađen u Philips električni aparat za brijanje podiže dlačice i prijatno ih seče ispod nivoa kože za glatke rezultate.
Sistem koji se prilagođava obliku lica GyroFlex 3D na ovom aparatu za brijanje smanjuje pritisak na lice i iritaciju, a osigurava glatko brijanje.
4.7
od 5
25
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
rok1
21/01/2016
Slovenija
Verifikovani kupac
philips
s izdelkom sem zadovoljen. njegova uporba je tudi enostavna.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Električni brivnik za mokro in suho britje
Vladiiiiii
08/09/2022
България
Verifikovani kupac
Препоръчвам
Използвам самобръсначката повече от 5 години. Изключително доволен съм. Препоръчвам!
Prednosti
Дълъг живот на батерията.
Mane
Пласмасовият предпазител на главата се чупи много лесно.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Zong
27/05/2016
България
Verifikovani kupac
Много добра
Ако за първи път се бръснете с такава самобръсначка, няма да сте очаровани. Но както е написано в упътването трябва да дадете време на кожата ви да свикне и с всеки изминал път бръсненето ще става по-добро и по-добро и после няма да искате да се разделите с нея. Още повече край на опасността от порязване на бенки, бързо изхабяване на ножчета и т.н.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене