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Vrhunski doživljaj pri brijanju
Kao naša najnaprednija tehnologija brijanja do sada, aparat za brijanje Philips SensoTouch 3D RQ1250 pruža vam vrhunski doživljaj brijanja. Sistem GyroFlex 3D prilagođava se svakoj konturi vašeg lica i brije svaku dlačicu u samo nekoliko poteza pomoću glava UltraTrack.
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
UltraTrack i GyroFlex 3D
50 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja
Precizni trimer
Glave koje se prilagođavaju obliku lica GyroFlex 3D smanjuju pritisak na lice i iritaciju posle brijanja.
Ovaj aparat omogućava glatko brijanje uz minimalnu iritaciju kože. Glava za brijanje ima 3 specijalizovane trake: otvore za normalne dlačice, kanale za duge ili položene dlačice i otvore za najkraće dlačice na licu.
Sistem dva sečiva ugrađen u Philips električni aparat za brijanje podiže dlačice i prijatno ih seče ispod nivoa kože za glatke rezultate.
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4.6
od 5
67
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
bbreza
11/01/2016
Hrvatska
Vrhunska klasa i cijena.
Odličan proizvod, laka upotreba,najviša klasa. Težak.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Električni aparat za mokro i suho brijanje
bbreza
11/01/2016
Hrvatska
Verifikovani kupac
Vrhunska klasa i cijena.
Odličan aparat, vrh ponude. Odlična baterija, lagan za upotrebu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Električni aparat za mokro i suho brijanje
BozKo
23/09/2021
Slovenija
Brivnik Philips
Brivnik je izredno dober, britje na suho kožo ali z peno je popolno. Priporočam ga vsem ki imajo občutljivo kožo.
Prednosti
Da
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 električni brivnik za mokro in suho britje
Datum upotrebe 2019-09-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 električni brivnik za mokro in suho britje
Datum upotrebe 2019-09-23