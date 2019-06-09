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Vrhunski doživljaj pri brijanju
Kao naša najnaprednija tehnologija brijanja do sada, aparat za brijanje Philips SensoTouch 3D RQ1260 pruža vam vrhunski doživljaj brijanja. Sistem GyroFlex 3D prilagođava se svakoj konturi vašeg lica, a UltraTrack glave mogu da obriju svaku dlačicu u samo nekoliko poteza.
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
UltraTrack i GyroFlex 3D
60 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja
Precizni trimer
Sistem Jet Clean
Glave koje se prilagođavaju obliku lica GyroFlex 3D smanjuju pritisak na lice i iritaciju posle brijanja.
Ovaj aparat omogućava glatko brijanje uz minimalnu iritaciju kože. Glava za brijanje ima 3 specijalizovane trake: otvore za normalne dlačice, kanale za duge ili položene dlačice i otvore za najkraće dlačice na licu.
Sistem dva sečiva ugrađen u Philips električni aparat za brijanje podiže dlačice i prijatno ih seče ispod nivoa kože za glatke rezultate.
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4.9
od 5
8
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Георги33
09/06/2019
България
Този продукт е иделен за бръснене
Удобен , с подходящ дизайн лесен за употреба ,бръснещ както на сухо така и на мокро като обхваща всяка посока на косъма . Много бързо и лесно бръснеш цялата брада и с помоща на накрайника оформяш бакембарди и други части от лицето ! Перфектна система за почистване и много лесна !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
01/01/2022
România
Excelent
Il am de 6 ani si sunt foarte multumit de el, trebuie sa ai schimb capetele si in rest este super ok
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat
Datum upotrebe 2020-01-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat
Datum upotrebe 2020-01-01
kafkar je moje přezdívka
03/01/2021
Česká republika
Výborný holicí stroje
výborný pro denní užívání, k suchému i mokrému holení
Prednosti
dobře holí
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
Datum upotrebe 2019-01-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
Datum upotrebe 2019-01-03