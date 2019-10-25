2 godine garancije
Obustavljeno
RQ1280/17
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
UltraTrack i GyroFlex 3D
60 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja
Precizni trimer
Glave koje se prilagođavaju obliku lica GyroFlex 3D smanjuju pritisak na lice i iritaciju posle brijanja.
Ovaj aparat omogućava glatko brijanje uz minimalnu iritaciju kože. Glava za brijanje ima 3 specijalizovane trake: otvore za normalne dlačice, kanale za duge ili položene dlačice i otvore za najkraće dlačice na licu.
Sistem dva sečiva ugrađen u Philips električni aparat za brijanje podiže dlačice i prijatno ih seče ispod nivoa kože za glatke rezultate.
4.5
od 5
2
Komentari
25/10/2019
Česká republika
Verifikovani kupac
Výrobek je skvělý
Výrobek je skvělý, ale nic na něj neseženete, chtěl jsem koupit nabíječku a nikde jsem jí nesehnal. Takže když si něco takového koupíte a něco se rozbije, jsou to vyhozené peníze.
Prednosti
Bezvadně oholí, dá se opláchnout vodou.
Mane
Nic na něj neseženete
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení
radzik35
22/09/2013
Polska
Bardzo dobra maszynka na sucho. Doskonały wygląd.
Poprzedni mój model to Philips 8150. Trzeba przyznać że golenie nowym modelem jest dużo krótsze. Ergonomia bez zarzutu. Fajna funkcja czyszczenia i ostrzenia. Wygląd to oczywiście kwestia gustu, jak dla mnie doskonały. Niestety nie jestem zadowolony z golenia na mokro, może kupiłem nieodpowiednią piankę, może mój zarost przywykł do golenia na sucho... Golenie znacznie dłuższe, maszynka co chwilę musi wędrować pod wodę. Pomimo ww. wady szczerze polecam maszynkę.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver