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  • Vrhunski doživljaj pri brijanju
  • Vrhunski doživljaj pri brijanju
  • Vrhunski doživljaj pri brijanju
  • Vrhunski doživljaj pri brijanju
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  • Vrhunski doživljaj pri brijanju
  • Vrhunski doživljaj pri brijanju
  • Vrhunski doživljaj pri brijanju

Obustavljeno

Shaver series 9000 SensoTouchElektrični aparat za mokro i suvo brijanje

RQ1280/17

4.5
| (2) Komentari
Vrhunski doživljaj pri brijanju
Kao naša najnaprednija tehnologija brijanja do sada, aparat za brijanje SensoTouch 3D RQ1280 pruža vam vrhunski doživljaj brijanja. Sistem GyroFlex 3D prilagođava se svakoj konturi vašeg lica, a UltraTrack glave mogu da obriju svaku dlačicu u samo nekoliko poteza.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

sa sistemom GyroFleX 3D

Vrhunski doživljaj pri brijanju

  • UltraTrack i GyroFlex 3D

  • 60 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja

  • Precizni trimer

Sistem Philips GyroFlex 3D prilagođava se svakoj konturi lica

Sistem Philips GyroFlex 3D prilagođava se svakoj konturi lica

Glave koje se prilagođavaju obliku lica GyroFlex 3D smanjuju pritisak na lice i iritaciju posle brijanja.

Glave UltraTrack dopiru do svake dlačice u svega par poteza

Glave UltraTrack dopiru do svake dlačice u svega par poteza

Ovaj aparat omogućava glatko brijanje uz minimalnu iritaciju kože. Glava za brijanje ima 3 specijalizovane trake: otvore za normalne dlačice, kanale za duge ili položene dlačice i otvore za najkraće dlačice na licu.

Aparati za brijanje sa funkcijom Super Lift&Cut

Aparati za brijanje sa funkcijom Super Lift&Cut

Sistem dva sečiva ugrađen u Philips električni aparat za brijanje podiže dlačice i prijatno ih seče ispod nivoa kože za glatke rezultate.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.5

od 5

2

Komentari

3
2
1

25/10/2019

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Výrobek je skvělý

Výrobek je skvělý, ale nic na něj neseženete, chtěl jsem koupit nabíječku a nikde jsem jí nesehnal. Takže když si něco takového koupíte a něco se rozbije, jsou to vyhozené peníze.

Prednosti

Bezvadně oholí, dá se opláchnout vodou.

Mane

Nic na něj neseženete

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobra maszynka na sucho. Doskonały wygląd.

Poprzedni mój model to Philips 8150. Trzeba przyznać że golenie nowym modelem jest dużo krótsze. Ergonomia bez zarzutu. Fajna funkcja czyszczenia i ostrzenia. Wygląd to oczywiście kwestia gustu, jak dla mnie doskonały. Niestety nie jestem zadowolony z golenia na mokro, może kupiłem nieodpowiednią piankę, może mój zarost przywykł do golenia na sucho... Golenie znacznie dłuższe, maszynka co chwilę musi wędrować pod wodę. Pomimo ww. wady szczerze polecam maszynkę.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

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