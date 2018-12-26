2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Sistem sečiva CloseCut
4-smerne fleksibilne glave
Obavite brijanje bez muke. Naša izdržljiva CloseCut sečiva sama se neprekidno oštre pri radu.
Fleksibilne glave sa 4 nezavisne mogućnosti kretanja prilagođavaju se svim konturama lica, omogućavajući da lako obrijete čak i vrat i ivicu vilice.
Jednostavno otvorite glave i četkicom za čišćenje uklonite dlačice.
4.6
od 5
113
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
Sijalica
26/12/2018
Hrvatska
Savsen
Aparat je extra i prezadovoljan sam. Za malo novaca extra dobar proizvod
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1310/04 Električni aparat za suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1310/04 Električni aparat za suho brijanje
Dare
09/05/2019
Slovenija
Odlično, zelo dobro
Zelo dobro, odlično, ni pripomb, priporočam zelo dobro brije, gladko in brez truda
Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1310/04 Električni brivnik za suho britje
Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1310/04 Električni brivnik za suho britje
Niccc123456
06/10/2021
България
Съотношение цена- качество-> страхотно!
Това е първата самобрасначка която използваме в нашето семейство и определно ще продължава да използваме всички продукти от тази серия!
Prednosti
Бързо и лесно бръснене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1310/04 Електрическа самобръсначка за сухо бръснене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1310/04 Електрическа самобръсначка за сухо бръснене
U poređenju sa drugim osnovnim modelima vodećih aparata za brijanje sa folijom i rotirajućih aparata