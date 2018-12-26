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  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje

Obustavljeno

Shaver series 1000Električni aparat za suvo brijanje

S1100/04

4.6
| (113) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod
Praktično i lako brijanje
Serija aparata za brijanje 1000 omogućava lako i praktično brijanje po pristupačnoj ceni. 4-smerne fleksibilne glave u kombinaciji sa sistemom sečiva CloseCut garantuju gladak rezultat.
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

El. aparat za brijanje s najglatkijim rezultatima na vratu u svojoj klasi*

Praktično i lako brijanje

  • Sistem sečiva CloseCut

  • 4-smerne fleksibilne glave

Izdržljiva samooštreća sečiva za brijanje bez muke

Izdržljiva samooštreća sečiva za brijanje bez muke

Obavite brijanje bez muke. Naša izdržljiva CloseCut sečiva sama se neprekidno oštre pri radu.

Glave se pomeraju u 4 smera da bi omogućile brijanje svih kontura

Glave se pomeraju u 4 smera da bi omogućile brijanje svih kontura

Fleksibilne glave sa 4 nezavisne mogućnosti kretanja prilagođavaju se svim konturama lica, omogućavajući da lako obrijete čak i vrat i ivicu vilice.

Otvorite pritiskom na dugme, a zatim očistite četkicom

Otvorite pritiskom na dugme, a zatim očistite četkicom

Jednostavno otvorite glave i četkicom za čišćenje uklonite dlačice.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

113

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

2

26/12/2018

Hrvatska

Hrvatska

Savsen

Aparat je extra i prezadovoljan sam. Za malo novaca extra dobar proizvod

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1310/04 Električni aparat za suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1310/04 Električni aparat za suho brijanje

09/05/2019

Slovenija

Slovenija

Odlično, zelo dobro

Zelo dobro, odlično, ni pripomb, priporočam zelo dobro brije, gladko in brez truda

Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1310/04 Električni brivnik za suho britje

Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1310/04 Električni brivnik za suho britje

06/10/2021

България

България

Съотношение цена- качество-> страхотно!

Това е първата самобрасначка която използваме в нашето семейство и определно ще продължава да използваме всички продукти от тази серия!

Prednosti

Бързо и лесно бръснене

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1310/04 Електрическа самобръсначка за сухо бръснене

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1310/04 Електрическа самобръсначка за сухо бръснене

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Odricanje od odgovornosti

  1. U poređenju sa drugim osnovnim modelima vodećih aparata za brijanje sa folijom i rotirajućih aparata