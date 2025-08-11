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  • Glatko brijanje bez muke
  • Glatko brijanje bez muke
  • Glatko brijanje bez muke
  • Glatko brijanje bez muke
  • Glatko brijanje bez muke
  • Glatko brijanje bez muke
  • Glatko brijanje bez muke
  • Glatko brijanje bez muke
  • Glatko brijanje bez muke
  • Glatko brijanje bez muke
  • Glatko brijanje bez muke
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Glatko brijanje bez muke
  • Glatko brijanje bez muke
  • Glatko brijanje bez muke
  • Glatko brijanje bez muke
  • Glatko brijanje bez muke
  • Glatko brijanje bez muke
  • Glatko brijanje bez muke
  • Glatko brijanje bez muke
  • Glatko brijanje bez muke
  • Glatko brijanje bez muke

Obustavljeno

Shaver series 1000Aparat za suvo brijanje, serija 1000

S1133/41

4.6
| (618) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod
Glatko brijanje bez muke
Philips aparat za brijanje serije 1000 pruža lako i praktično brijanje po pristupačnoj ceni, uz samo-oštreća PowerCut sečiva i mogućnost pranja celog aparata.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Glatko brijanje bez muke

  • PowerCut sečiva

  • Otvaranje jednim dodirom

  • Bežična upotreba i upotreba sa žicom

Klizi po koži, za glatko i ravnomerno doterivanje

Klizi po koži, za glatko i ravnomerno doterivanje

Philips brijač za glatko u ugodno doterivanje. Njegovih 27 PowerCut sečiva podrezuju svaku dlačicu tik uz kožu, pa svaki put dobijate glatko i ravnomerno brijanje. 

Prilagođava se konturama lica

Prilagođava se konturama lica

Brijač dizajniran tako da održava ravnomeran kontakt sa kožom, bez posekotina. 4D Flex glave savijaju se i pomeraju u 4 pravca, za glatko brijanje svaki put.

Otvaranje jednim dodirom za lako čišćenje

Otvaranje jednim dodirom za lako čišćenje

Očistite električni brijač pomoću jednog dugmeta. Samo otvorite glavu brijača i isperite je vodom.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

618

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

11/08/2025

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunske perfomanse.

Kvalitet aparata je daleko iznad cijene.Jedini nedostatak za pojedine korisnike moze biti nedostatak trimera,ali sve ostale karakteristike su izvanredne.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

08/02/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Za svoju cijenu odličan i dugotrajan u uporabi....

Prednosti

Ok

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

17/12/2022

Hrvatska

Hrvatska

Philips

Odličan uređaj. Imam ga već 2 godine. Prezadovoljan.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

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