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Shaver 1000 Series Električni aparat za brijanje
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S1142/00
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UK izjava o usklađenosti - English (US)
Korisnički priručnik
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Koju penu ili gel mogu da koristim sa Philips aparatom za brijanje?
Da li mogu da punim Philips aparat za brijanje nakon svakog brijanja?
Kako da očistim Philips aparat za brijanje?
Kako da dobijem najbolje rezultate sa Philips aparatom za brijanje?
Mogu li da putujem sa Philips proizvodom za negu ili lepotu?
HQ87 USB zidni adapter
USB kabl
Shaver series 1000 & X3000Zaštitni poklopac
Shaver series 1000Nosač
Granični okvir glave za brijanje
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