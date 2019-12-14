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  • Prijatno i glatko brijanje. Čak i na osetljivoj koži
  • Prijatno i glatko brijanje. Čak i na osetljivoj koži
  • Prijatno i glatko brijanje. Čak i na osetljivoj koži
  • Prijatno i glatko brijanje. Čak i na osetljivoj koži
  • Prijatno i glatko brijanje. Čak i na osetljivoj koži
  • Prijatno i glatko brijanje. Čak i na osetljivoj koži
  • Prijatno i glatko brijanje. Čak i na osetljivoj koži
  • Prijatno i glatko brijanje. Čak i na osetljivoj koži
  • Prijatno i glatko brijanje. Čak i na osetljivoj koži
  • Prijatno i glatko brijanje. Čak i na osetljivoj koži
  • Prijatno i glatko brijanje. Čak i na osetljivoj koži
  • Prijatno i glatko brijanje. Čak i na osetljivoj koži
  • Prijatno i glatko brijanje. Čak i na osetljivoj koži
  • Prijatno i glatko brijanje. Čak i na osetljivoj koži
  • Prijatno i glatko brijanje. Čak i na osetljivoj koži
  • Prijatno i glatko brijanje. Čak i na osetljivoj koži
  • Prijatno i glatko brijanje. Čak i na osetljivoj koži
  • Prijatno i glatko brijanje. Čak i na osetljivoj koži

2 + 1 produžena garancija

Shaver 3000 SeriesElektrični aparat za mokro i suvo brijanje

S3144/00

4.7
| (429) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod
Prijatno i glatko brijanje. Čak i na osetljivoj koži
Električni aparat za mokro i suvo brijanje serije Philips Shaver 3000 je odlično rešenje za prijatno i glatko brijanje, čak i na osetljivoj koži. 5D Pivot & Flex glave, 27 samooštrećih PowerCut sečiva i opcije za mokro i suvo brijanje obezbeđuju sjajne i pouzdane rezultate pri svakom brijanju.
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Sa tehnologijom SkinProtect

Prijatno i glatko brijanje. Čak i na osetljivoj koži

  • 5D Pivot & Flex glave

  • PowerCut sečiva

  • Mokro i suvo brijanje

  • Sistem za brijanje sa zaštitom od korozije

5D rotirajuće i fleksibilne glave ostaju blizu kože pod svim uglovima i na svim oblinama

5D rotirajuće i fleksibilne glave ostaju blizu kože pod svim uglovima i na svim oblinama

Pomeranjem i rotiranjem u pet smerova, glava prati svaku oblinu vašeg lica i podrezuje direktno uz kožu, za uredno, ugodno brijanje čak i na osetljivoj koži.

PowerCut sečiva za dosledno glatko brijanje

PowerCut sečiva za dosledno glatko brijanje

27 samooštrećih sečiva dosledno podrezuju svaku dlačicu neposredno uz kožu, za gladak, ravnomeran rezultat svaki put. Naša samooštreća sečiva ostaju kao nova 2 godine.

Mokro ili suvo brijanje nad lavaboom ili pod tušem

Mokro ili suvo brijanje nad lavaboom ili pod tušem

Odaberite praktično suvo brijanje ili dodajte omiljenu penu ili gel za osvežavajuće mokro brijanje, čak i pod tušem.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.7

od 5

429

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

14/12/2019

Hrvatska

Hrvatska

ima odlične karakteristike

Odličan aparat jako zadovoljan. Vidi se odmah što valja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 S3134/51 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje, serija 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 S3134/51 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje, serija 3000

02/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Подстригва и оформя на брада страхотно

Този продукт е подходящ както за пораснали тийнейджъри с набола брада и мустаци така и за възрастни мъже на които им е трудно да се обслужват.

Prednosti

Лек, ергономичен и лесен за употреба

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

02/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Лесен за употреба

Уредът е страхотен. Лесен за употреба и с издръжлива батерия.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 S3134/51 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 S3134/51 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

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  • Povrat u roku od 30 dana