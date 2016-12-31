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  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje

Shaver series 3000Električni aparat za suvo brijanje

S3510/06

4.5
| (335) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Praktično i lako brijanje
Serija aparata za brijanje 3000 omogućava lako i praktično prijatnije brijanje po pristupačnoj ceni. 4-smerne fleksibilne glave u kombinaciji sa sistemom sečiva ComfortCut garantuju gladak rezultat.
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Prijatno brijanje tik uz kožu

Praktično i lako brijanje

  • Sistem sečiva ComfortCut

  • 4-smerne fleksibilne glave

  • Skočni trimer

Zaobljene ivice glatko se pomeraju po koži da bi vam pružile zaštitu pri brijanju

Zaobljene ivice glatko se pomeraju po koži da bi vam pružile zaštitu pri brijanju

Obavite prijatno suvo brijanje. Naš sistem sečiva ComfortCut sa zaobljenim profilisanim glavama glatko klizi po vašoj koži štiteći je od ogrebotina i posekotina.

Glave se pomeraju u 4 smera da bi omogućile brijanje svih kontura

Glave se pomeraju u 4 smera da bi omogućile brijanje svih kontura

Fleksibilne glave sa 4 nezavisne mogućnosti kretanja prilagođavaju se svim konturama lica, omogućavajući da lako obrijete čak i vrat i ivicu vilice.

Konzistentna maksimalna snaga iz godine u godinu

Konzistentna maksimalna snaga iz godine u godinu

Brijte se duže posle svakog punjenja. Vaš brijač će godinama ostati jednako snažan zahvaljujući našoj moćnoj i efikasnoj litijum-jonskoj bateriji.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.5

od 5

335

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

31/12/2016

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Dobar proizvod za pristojnu cijenu

Odličan dizajn proizvoda. Jednostavan način korištenja. Sve potrebne funkcije integrirane u sam proizvod. Pouzdan u radu. Baterija dugo traje bez punjenja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 PT731/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 PT731/16 Električni aparat za suho brijanje

05/11/2016

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

odlične karakteristike

Izborom ovog aparata jako sam zadovoljan,a i cijenom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

08/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Savršen proizvod u svojoj klasi

Prije ovog proizvoda koristio sam Philishave 850 oko 10+ godina i bio sam jako zadovoljan. Stoga sam ponovo kupio Philips proizvod sličnih karakteristika i definitivno sam oduševljen. Brijanje ovim aparatom je barem dvostruko bolje, brže i ugodnije za moju kožu od prethodno opisanog modela.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana