ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

Shaver series 5000 Električni aparat za mokro i suvo brijanje

Obustavljeno

Podrška

Shaver series 5000Električni aparat za mokro i suvo brijanje

S5630/12

Shaver series 5000 Električni aparat za mokro i suvo brijanje

Obustavljeno

Idi u prodavnicu

Registrujte Vaš proizvod

Dobijte produženu garanciju

Registrujte proizvod u roku od 90 dana nakon kupovine i dobijte produženu garanciju (mogu da se primenjuju odredbe).

Registrujte se odmah

Uputstva i Dokumentacija

Korisnički priručnik

  • PDF datoteka, 7.2 MB
  • 6 May 2025

EU izjava o usaglašenosti - English (US)

  • ZIP datoteka, 2.5 MB
  • 2 May 2022

Najčešća pitanja

Delovi & Pribor

Garancija i servis

Proverite uslove garancije i pokrenite zamenu ili popravku proizvoda

Pronađite servisni centar

Pronađite servisne centre u blizini za popravke, dijagnostiku i originalne delove

Garancija

Smernice naše garancije za proizvode

Obratite se kompaniji Philips

Drago nam je što možemo da vam pomognemo