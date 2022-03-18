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  • Smanjuje iritaciju kože
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  • Smanjuje iritaciju kože
  • Smanjuje iritaciju kože
  • Smanjuje iritaciju kože
  • Smanjuje iritaciju kože
  • Smanjuje iritaciju kože
  • Smanjuje iritaciju kože
  • Smanjuje iritaciju kože
  • Smanjuje iritaciju kože
  • Smanjuje iritaciju kože
  • Smanjuje iritaciju kože
  • Smanjuje iritaciju kože
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  • Smanjuje iritaciju kože
  • Smanjuje iritaciju kože
  • Smanjuje iritaciju kože
  • Smanjuje iritaciju kože
  • Smanjuje iritaciju kože
  • Smanjuje iritaciju kože
  • Smanjuje iritaciju kože
  • Smanjuje iritaciju kože
  • Smanjuje iritaciju kože
  • Smanjuje iritaciju kože

Obustavljeno

Shaver series 6000Električni aparat za mokro i suvo brijanje

S6630/11

4.7
| (241) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod
Smanjuje iritaciju kože
Philips serija 6000 pruža savršeno glatko brijanje istovremeno smanjujući iritaciju kože. Ima oblogu protiv trenja koja stvara glatku površinu i besprekorno klizi po koži radi manje iritacije.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

uz oblogu protiv trenja

Smanjuje iritaciju kože

  • Sečiva MultiPrecision

  • Obloga protiv trenja

  • MultiFlex glave

  • Režim zaštite

Sečiva MultiPrecision efikasno odsecaju čak i kratke čekinje

Sečiva MultiPrecision efikasno odsecaju čak i kratke čekinje

Obavite brzo i glatko brijanje. Sečiva MultiPrecision podižu i duge i kratke dlačice da bi ih odsekli – i sve preostale čekinje – u samo nekoliko poteza.

Obloga protiv trenja za glatko brijanje bez muke

Obloga protiv trenja za glatko brijanje bez muke

Na prstenove za brijanje nanesena je specijalna obloga koja je dizajnirana tako da smanji trenje o kožu omogućavajući glatko brijanje bez muke kojim se maksimalno smanjuje iritacija kože.

Praćenje kontura u 5 smerova radi komfornog brijanja

Praćenje kontura u 5 smerova radi komfornog brijanja

5-smerne fleksibilne glave sa 5 nezavisnih mogućnosti kretanja prate konture lica i omogućavaju aparatu za brijanje da komforno klizi po vašoj koži uz minimalan otpor.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.7

od 5

241

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

18/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Odlične značajke proizvoda

Zbog prirode posla sada se s lakoćom brijem svakodnevno ujutro prije posla. Ponedjeljkom brzo i s lakoćom obavim brijanje brade stare dva dana.

Prednosti

Preferiram suho brijanje i sa zadovoljstvom mogu reći da aparat brzo i efikasno odstranjuje dlačice brade. Jednostavno ga je održavati čistim i urednim.

Mane

Nemam zamjerki.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 6000 S6620/11 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 6000 S6620/11 Električni aparat za mokro i suho brijanje

14/02/2022

Hrvatska

Hrvatska

Aparat za brijanje

Na pocetku skeptican ali proizvod se pokazao izrazito kvalitetnim. Ne čupa, lako se čisti. 10/10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 6000 S6680/26 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 6000 S6680/26 Električni aparat za mokro i suho brijanje

17/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Shaver 6000

Ovaj proizvod je za 10. Suprug je bio izrazito skeptičan prema električnim brijačima zbog lošeg iskustva prije puno godina. Zbog posla brije se svaki dan i puno novaca odlazi na žilete koje troši. Nisam znala kako će reagirati na poklon ali sam bila oduševljena mogućnošću povratka proizvoda unutar 100 dana. Morala sam ga nagovarati da isproba aparat. Od prvog korištenja je ugodno iznenađen radom aparata bez boli i čupanja dlačica. Ovaj aparat preporučili bi svima. Lp, Sanja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 6000 S6630/11 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 6000 S6630/11 Električni aparat za mokro i suho brijanje

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