2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Prstenovi SkinGlide
Sečiva GentlePrecision
Senzor BeardAdapt
Lični raspored brijanja
Doživite glatko klizanje Philips tehnologije naprednih mikrosfera. Inspirisana aerodinamičkim principima jedrenja, prstenovi aparata za brijanje obloženi su hiljadama sićušnih loptica poput stakla da bi osigurali maksimalno prijatan osećaj na koži.
Električni brijač za osetljivu kožu koristi sečiva GentlePrecision kako bi ređe dolazilo do zatezanja, povlačenja ili više prelaženja preko kože – čak i kada se koristi na trodnevnoj čekinjastoj bradi.
Ovaj električni aparat za brijanje isporučuje se sa senzorom BeardAdapt koji detektuje gustinu brade, a zatim automatski prilagođava snagu prema trenutnom zadatku. Jednostavno.
4.7
od 5
194
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
Canca
14/03/2021
Hrvatska
Aprat su super.
Modernog izgleda i precizan u radu. Jako zadovoljan.
Prednosti
Svakodnevno
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7960/17 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7960/17 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Qurti
20/10/2020
Hrvatska
Odličan
Za sada je fantastičan. Fino brije. Lijep dizajn i dobro leži u ruci.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7960/17 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7960/17 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Zadovojni uporabnik
18/02/2022
Slovenija
Verifikovani kupac
Učinkovito gladko in hitro britje
Do sedaj še nisem imel tako učinkovitega in obenem tako nežnega brivnika
Prednosti
Odlično britje v minuti in pol
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7930/16 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7930/16 Električni brivnik za mokro in suho britje