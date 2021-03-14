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  • Glatko brijanje čak i na osetljivoj koži
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  • Glatko brijanje čak i na osetljivoj koži
  • Glatko brijanje čak i na osetljivoj koži
  • Glatko brijanje čak i na osetljivoj koži
  • Glatko brijanje čak i na osetljivoj koži
  • Glatko brijanje čak i na osetljivoj koži
  • Glatko brijanje čak i na osetljivoj koži
  • Glatko brijanje čak i na osetljivoj koži
  • Glatko brijanje čak i na osetljivoj koži
  • Glatko brijanje čak i na osetljivoj koži
  • Glatko brijanje čak i na osetljivoj koži
  • Glatko brijanje čak i na osetljivoj koži
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  • Glatko brijanje čak i na osetljivoj koži
  • Glatko brijanje čak i na osetljivoj koži
  • Glatko brijanje čak i na osetljivoj koži
  • Glatko brijanje čak i na osetljivoj koži
  • Glatko brijanje čak i na osetljivoj koži
  • Glatko brijanje čak i na osetljivoj koži
  • Glatko brijanje čak i na osetljivoj koži
  • Glatko brijanje čak i na osetljivoj koži
  • Glatko brijanje čak i na osetljivoj koži
  • Glatko brijanje čak i na osetljivoj koži

Obustavljeno

Shaver series 7000Električni aparat za mokro i suvo brijanje

S7970/26

4.7
| (194) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod
Glatko brijanje čak i na osetljivoj koži
Philips serija aparata za brijanje 7000 napravljena je za glatko i nežno brijanje. Unapređena je ličnim vodičem razvijenim u saradnji sa dermatolozima i pomaže muškarcima sa problematičnom kožom. Jer je svaka koža različita.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Naš najbolji aparat za osetljivu kožu

Glatko brijanje čak i na osetljivoj koži

  • Prstenovi SkinGlide

  • Sečiva GentlePrecision

  • Senzor BeardAdapt

  • Lični raspored brijanja

Prstenovi SkinGlide sa mikrosferama za glatkije klizanje

Prstenovi SkinGlide sa mikrosferama za glatkije klizanje

Doživite glatko klizanje Philips tehnologije naprednih mikrosfera. Inspirisana aerodinamičkim principima jedrenja, prstenovi aparata za brijanje obloženi su hiljadama sićušnih loptica poput stakla da bi osigurali maksimalno prijatan osećaj na koži.

Aparat za brijanje lica za glatko, a nežno brijanje

Aparat za brijanje lica za glatko, a nežno brijanje

Električni brijač za osetljivu kožu koristi sečiva GentlePrecision kako bi ređe dolazilo do zatezanja, povlačenja ili više prelaženja preko kože – čak i kada se koristi na trodnevnoj čekinjastoj bradi.

Gusta brada nema nikakve šanse

Gusta brada nema nikakve šanse

Ovaj električni aparat za brijanje isporučuje se sa senzorom BeardAdapt koji detektuje gustinu brade, a zatim automatski prilagođava snagu prema trenutnom zadatku. Jednostavno.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.7

od 5

194

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

14/03/2021

Hrvatska

Hrvatska

Aprat su super.

Modernog izgleda i precizan u radu. Jako zadovoljan.

Prednosti

Svakodnevno

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7960/17 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7960/17 Električni aparat za mokro i suho brijanje

20/10/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Za sada je fantastičan. Fino brije. Lijep dizajn i dobro leži u ruci.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7960/17 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7960/17 Električni aparat za mokro i suho brijanje

18/02/2022

Slovenija

Slovenija

Verifikovani kupac

Učinkovito gladko in hitro britje

Do sedaj še nisem imel tako učinkovitega in obenem tako nežnega brivnika

Prednosti

Odlično britje v minuti in pol

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7930/16 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7930/16 Električni brivnik za mokro in suho britje

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana