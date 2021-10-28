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  • Savršenstvo sa svakim potezom
  • Savršenstvo sa svakim potezom
  • Savršenstvo sa svakim potezom
  • Savršenstvo sa svakim potezom
  • Savršenstvo sa svakim potezom
  • Savršenstvo sa svakim potezom
  • Savršenstvo sa svakim potezom
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  • Savršenstvo sa svakim potezom
  • Savršenstvo sa svakim potezom
  • Savršenstvo sa svakim potezom
  • Savršenstvo sa svakim potezom
  • Savršenstvo sa svakim potezom
  • Savršenstvo sa svakim potezom
  • Savršenstvo sa svakim potezom
  • Savršenstvo sa svakim potezom
  • Savršenstvo sa svakim potezom
  • Savršenstvo sa svakim potezom

Obustavljeno

Shaver series 9000Električni aparat za mokro i suvo brijanje

S9031/12

4.6
| (235) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod
Savršenstvo sa svakim potezom
Aparat za brijanje serije 9000 je naš najnapredniji brijač do sada. Jedinstvena tehnologija prepoznavanja kontura omogućava izuzetno prilagođavanje svakoj konturi lica, a sistem V-Track usmerava dlačice u najbolji položaj za podrezivanje radi postizanja najboljih rezultata.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Podrezuje do 20% više dlaka* pri samo jednom potezu

Savršenstvo sa svakim potezom

  • Precizna sečiva V-Track

  • 8-smerne ContourDetect glave

  • Precizni trimer SmartClick

Sečiva savršeno usmeravaju dlačice u položaj koji omogućava glatko brijanje

Sečiva savršeno usmeravaju dlačice u položaj koji omogućava glatko brijanje

Ostvarite savršeno glatko brijanje. Precizna sečiva V-Track nežno postavljaju svaku dlačicu u najbolji položaj za odsecanje, čak i kada su u pitanju polegnute dlačice i dlačice različitih dužina. Odsecaju 30% preciznije uz manje poteza ostavljajući vašu kožu u savršenom stanju.

Glave se pomeraju u 8 različitih smerova radi dobijanja vrhunskog rezultata

Glave se pomeraju u 8 različitih smerova radi dobijanja vrhunskog rezultata

Ispratite svaku konturu svog lica i vrata zahvaljujući 8-smernim glavama ContourDetect. Svakim prolazom zahvatićete 20% više dlačica. Kao rezultat dobićete izuzetno precizno i glatko brijanje.

Obavite prijatno suvo ili osvežavajuće vlažno brijanje uz Aquatec

Obavite prijatno suvo ili osvežavajuće vlažno brijanje uz Aquatec

Izaberite sami kako želite da se brijete. Uz oznaku Aquatec Wet & Dry možete da se opredelite za brzo, ali prijatno suvo brijanje ili da izaberete vlažno brijanje – sa gelom ili penom – čak i pod tušem.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.6

od 5

235

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

2

28/10/2021

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične karakteristike.

Ovu ocijenu sam izabrao jer je zaslužuje. Odličan izbor.

Prednosti

Izvrsno brijanje, odlične karakteristike.

Mane

Skupa promjena originalne glave za brijanje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9031/12 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9031/12 Električni aparat za mokro i suho brijanje

10/06/2020

Hrvatska

Hrvatska

Philips, i samo Philips.

Ja se brijem samo sa Philips brijčim aparatima. ovo mi je već peti aparat od Philips-a.

Prednosti

Odličan, kako sam i očekivao.

Mane

Skupe originalne brijače glave, cijena 50% novog aparata ( Norelco ).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9031/12 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9031/12 Električni aparat za mokro i suho brijanje

01/05/2018

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji

Uzeo sam aparat prije dva mjeseca, aktivno ga koristim, prije njega sam koristio isto samo Philips modele, jednostavno najbolji do sad. Brz, efikasan , brijem i glavu i bradu, glatkost skoro kao sa ziletom. Mogu se brijati jednom u dva dana slobodno. Preporuka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9111/31 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9111/31 Električni aparat za mokro i suho brijanje

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  1. Podrezuje do 20% više dlačica – u odnosu na SensoTouch