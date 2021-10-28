2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Precizna sečiva V-Track
8-smerne ContourDetect glave
Precizni trimer SmartClick
Ostvarite savršeno glatko brijanje. Precizna sečiva V-Track nežno postavljaju svaku dlačicu u najbolji položaj za odsecanje, čak i kada su u pitanju polegnute dlačice i dlačice različitih dužina. Odsecaju 30% preciznije uz manje poteza ostavljajući vašu kožu u savršenom stanju.
Ispratite svaku konturu svog lica i vrata zahvaljujući 8-smernim glavama ContourDetect. Svakim prolazom zahvatićete 20% više dlačica. Kao rezultat dobićete izuzetno precizno i glatko brijanje.
Izaberite sami kako želite da se brijete. Uz oznaku Aquatec Wet & Dry možete da se opredelite za brzo, ali prijatno suvo brijanje ili da izaberete vlažno brijanje – sa gelom ili penom – čak i pod tušem.
4.6
od 5
235
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
yamahaR1
28/10/2021
Hrvatska
Proizvod ima odlične karakteristike.
Ovu ocijenu sam izabrao jer je zaslužuje. Odličan izbor.
Prednosti
Izvrsno brijanje, odlične karakteristike.
Mane
Skupa promjena originalne glave za brijanje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9031/12 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9031/12 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Zebra27272727
10/06/2020
Hrvatska
Philips, i samo Philips.
Ja se brijem samo sa Philips brijčim aparatima. ovo mi je već peti aparat od Philips-a.
Prednosti
Odličan, kako sam i očekivao.
Mane
Skupe originalne brijače glave, cijena 50% novog aparata ( Norelco ).
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9031/12 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9031/12 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Pedja40
01/05/2018
Hrvatska
Najbolji
Uzeo sam aparat prije dva mjeseca, aktivno ga koristim, prije njega sam koristio isto samo Philips modele, jednostavno najbolji do sad. Brz, efikasan , brijem i glavu i bradu, glatkost skoro kao sa ziletom. Mogu se brijati jednom u dva dana slobodno. Preporuka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9111/31 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9111/31 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Podrezuje do 20% više dlačica – u odnosu na SensoTouch