Obustavljeno
4.9
od 5
9
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Chuk
07/02/2018
България
Много добра колонка
Много добра колонка, атрактивна, мощен звук, но малко след
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ShoqBox SB300B безжична портативна тонколона
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ShoqBox SB300B безжична портативна тонколона
ajazz
10/07/2021
Polska
Dżwięk rewelacyjny.
Jak na rozmiary to głośniczek wydobywa piękne, czyste dżwięki. Jestem bardzo mile zaskoczony. Jakość wykonania bez zarzutów.
Prednosti
Czyste, pełne dżwięki. Atrakcyjny design.
Mane
Przydałoby się radio FM
Ova recenzija je napisana za ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2021-06-10
Ova recenzija je napisana za ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2021-06-10
Lord89
21/06/2019
Україна
Супер колонка
Не смотря на свой маленький размер колонка играет очень громко,занимает не много места,заряда хватало на 10 часов музыки.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець