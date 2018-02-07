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Obustavljeno

SB300B/00

4.9

| (9) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.9

od 5

9

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

07/02/2018

България

България

Много добра колонка

Много добра колонка, атрактивна, мощен звук, но малко след

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ShoqBox SB300B безжична портативна тонколона

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ShoqBox SB300B безжична портативна тонколона

10/07/2021

Polska

Polska

Dżwięk rewelacyjny.

Jak na rozmiary to głośniczek wydobywa piękne, czyste dżwięki. Jestem bardzo mile zaskoczony. Jakość wykonania bez zarzutów.

Prednosti

Czyste, pełne dżwięki. Atrakcyjny design.

Mane

Przydałoby się radio FM

Ova recenzija je napisana za ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum upotrebe 2021-06-10

Ova recenzija je napisana za ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum upotrebe 2021-06-10

21/06/2019

Україна

Україна

Супер колонка

Не смотря на свой маленький размер колонка играет очень громко,занимает не много места,заряда хватало на 10 часов музыки.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець

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  • Povrat u roku od 30 dana