Obustavljeno
4.6
od 5
8
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Niccc123456
06/10/2021
България
Най- най- най!
Един истински ценител на музиката, определно би оценил положително този продукт! Мечтаех си преносима колонка и определно тази сбъдна мечтите ми! Не бих я заменила!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ShoqBox SB500M безжична портативна тонколона
Datum upotrebe 2019-10-06
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ShoqBox SB500M безжична портативна тонколона
Datum upotrebe 2019-10-06
SpiceX
04/08/2024
Україна
Чудова колонка
Користуюсь вже 5 років. Дуже задоволений. Гучний та якісний звук. З мінусів, на цей час вже застаріла micro usb зарядка.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець
Datum upotrebe 2022-08-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець
Datum upotrebe 2022-08-04
jacek7834
31/12/2019
Polska
ok
Czy na imprezę to trochę przesada. :) Na działkę się nadaje. Fakt bateria mogłaby być lepsza. Jakość dźwięku - inni mogą naśladować Philipsa pod tym względem.
Ova recenzija je napisana za ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2019-11-30
Ova recenzija je napisana za ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2019-11-30