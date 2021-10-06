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ShoqBox SB500M wireless portable speaker

SB500M/00

4.6

| (8) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.6

od 5

8

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

06/10/2021

България

България

Най- най- най!

Един истински ценител на музиката, определно би оценил положително този продукт! Мечтаех си преносима колонка и определно тази сбъдна мечтите ми! Не бих я заменила!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ShoqBox SB500M безжична портативна тонколона

Datum upotrebe 2019-10-06

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ShoqBox SB500M безжична портативна тонколона

Datum upotrebe 2019-10-06

04/08/2024

Україна

Україна

Чудова колонка

Користуюсь вже 5 років. Дуже задоволений. Гучний та якісний звук. З мінусів, на цей час вже застаріла micro usb зарядка.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Datum upotrebe 2022-08-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Datum upotrebe 2022-08-04

31/12/2019

Polska

Polska

ok

Czy na imprezę to trochę przesada. :) Na działkę się nadaje. Fakt bateria mogłaby być lepsza. Jakość dźwięku - inni mogą naśladować Philipsa pod tym względem.

Ova recenzija je napisana za ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum upotrebe 2019-11-30

Ova recenzija je napisana za ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum upotrebe 2019-11-30

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  • Povrat u roku od 30 dana