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  • Otkrijte mekanu, revitalizovanu i osveženu kožu
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  • Otkrijte mekanu, revitalizovanu i osveženu kožu
  • Otkrijte mekanu, revitalizovanu i osveženu kožu
  • Otkrijte mekanu, revitalizovanu i osveženu kožu
  • Otkrijte mekanu, revitalizovanu i osveženu kožu
  • Otkrijte mekanu, revitalizovanu i osveženu kožu
  • Otkrijte mekanu, revitalizovanu i osveženu kožu
  • Otkrijte mekanu, revitalizovanu i osveženu kožu
  • Otkrijte mekanu, revitalizovanu i osveženu kožu
  • Otkrijte mekanu, revitalizovanu i osveženu kožu
  • Otkrijte mekanu, revitalizovanu i osveženu kožu
  • Otkrijte mekanu, revitalizovanu i osveženu kožu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Otkrijte mekanu, revitalizovanu i osveženu kožu
  • Otkrijte mekanu, revitalizovanu i osveženu kožu
  • Otkrijte mekanu, revitalizovanu i osveženu kožu
  • Otkrijte mekanu, revitalizovanu i osveženu kožu
  • Otkrijte mekanu, revitalizovanu i osveženu kožu
  • Otkrijte mekanu, revitalizovanu i osveženu kožu
  • Otkrijte mekanu, revitalizovanu i osveženu kožu
  • Otkrijte mekanu, revitalizovanu i osveženu kožu
  • Otkrijte mekanu, revitalizovanu i osveženu kožu
  • Otkrijte mekanu, revitalizovanu i osveženu kožu

Obustavljeno

VisaPure AdvancedKućni aparat za lice

SC5363/10

4.8
| (181) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod
Otkrijte mekanu, revitalizovanu i osveženu kožu
Uživajte u čišćenju lica kod kuće u 3 koraka uz prilagođeni program čišćenja i nege koji odgovara potrebama nežne kože. Nežno čišćenje za mekanu i neiritiranu kožu, kao i relaksirajuća i zdrava masaža za lice i oči koja pruža osećaj revitalizacije i osveženja.
Pogledajte sve prednosti

Idealno je za osetljivu kožu koja se lako iritira

Otkrijte mekanu, revitalizovanu i osveženu kožu

  • Prilagođena tehnologija DualMotion

  • Osetljiva koža, masaža i sveže oči

  • 3 glave, torba, paleta za odlaganje

  • 2 postavke intenziteta

Razvijeno u saradnji sa dermatolozima

Dermatolozi u Aziji i Evropi su bili uključeni tokom faze razvoja inteligentne osetljive četkice da bi bile uzete u obzir sve potrebe osetljive kože koja se lako iritira.

Korak 1: Nežno čišćenje kože

Korak 1: Nežno čišćenje kože

VisaPure Advanced sa inteligentnom osetljivom četkicom za čišćenje nežno čisti kožu i pruža meku i sjajnu kožu. 32.000 izuzetno tankih vlakana je dizajnirano za nežno čišćenje. Zahvaljujući NFC čipu u glavi četkice, četkica može da se programira na niže nivoe rotacije, vibracija i trajanja koji su prilagođeni osetljivoj koži. Uživajte u koristima prilagođene glave četkice koja se prilagođava vašim potrebama na nivoe intenziteta koji odgovaraju vašoj koži.

Korak 2: Revitalizujuća masaža

Korak 2: Revitalizujuća masaža

Glava za revitalizujuću masažu pruža revitalizujuću i relaksirajuću masažu. Ona relaksira male mišiće lica i pruža revitalizaciju. Ona radi ono što ruke ne mogu da urade. Ona pruža osećaj kao da 750 nežnih dodira prstiju nežno masira kožu. Pored efekta relaksacije, masaža pruža brojne koristi vašoj koži. Ona stimuliše protok krvi, koja donosi kiseonik i hranljive materije u kožu i pruža značajno poboljšanje i zdrav sjaj osetljive kože.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

181

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

24/03/2018

България

България

Отличен продукт

След употреба кожата е почистена, освежена и тонизирана.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure Advanced SC5370/10 Домашен уред за лице

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure Advanced SC5370/10 Домашен уред за лице

09/02/2019

Slovensko

Slovensko

Vynikajúci produkt. Kefka dokonale čistí pleť úplne ju krásne vyhladí.

Produkt som dostala ako darček. Zo začiatku som sa obávala výsledkov keďže mám veľmi citlivú a zmiešanú pleť. Avšak už po približne týždni používania obavy boli preč a užívam si už len oveľa krajšiu pleť a hlavne čistiaca kefka mi nedráždi pleť. Predtým som chodievala ku kozmetičke najmä kvôli čisteniu pórov avšak teraz už nemusím, keďže kefka dokáže vyčistiť póry dokonale, póry postupom času sa aj zmenšujú a miznú a samozrejme je veľmi užitočný nástavec určený na očné okolie, ktorý mi pomáha s rannými kruhmi pod očami a masážny nástavec pri ktorom si pleť doslova oddýchne :). Za mňa dokonalý produkt pre každého kto sa rád stará o svoju pleť a chce vidieť aj výsledky.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť

17/03/2026

Polska

Polska

Ten produkt spełnia wszystkie swoje funkcje.

Dlaczego nie mogę już tego kupić? Miałam kilka lat temu i było super- nie ma lepszego produktu mycia twarzy. Szczoteczka idealnie usuwała resztki oo makijażu, a do tego nie uszkadzała skóry.

Prednosti

Same zalety

Mane

Brak obecnie dostępności.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure Advanced BSC431/05 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure Advanced BSC431/05 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana