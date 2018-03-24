2 godine garancije
Obustavljeno
Prilagođena tehnologija DualMotion
Osetljiva koža, masaža i sveže oči
3 glave, torba, paleta za odlaganje
2 postavke intenziteta
Dermatolozi u Aziji i Evropi su bili uključeni tokom faze razvoja inteligentne osetljive četkice da bi bile uzete u obzir sve potrebe osetljive kože koja se lako iritira.
VisaPure Advanced sa inteligentnom osetljivom četkicom za čišćenje nežno čisti kožu i pruža meku i sjajnu kožu. 32.000 izuzetno tankih vlakana je dizajnirano za nežno čišćenje. Zahvaljujući NFC čipu u glavi četkice, četkica može da se programira na niže nivoe rotacije, vibracija i trajanja koji su prilagođeni osetljivoj koži. Uživajte u koristima prilagođene glave četkice koja se prilagođava vašim potrebama na nivoe intenziteta koji odgovaraju vašoj koži.
Glava za revitalizujuću masažu pruža revitalizujuću i relaksirajuću masažu. Ona relaksira male mišiće lica i pruža revitalizaciju. Ona radi ono što ruke ne mogu da urade. Ona pruža osećaj kao da 750 nežnih dodira prstiju nežno masira kožu. Pored efekta relaksacije, masaža pruža brojne koristi vašoj koži. Ona stimuliše protok krvi, koja donosi kiseonik i hranljive materije u kožu i pruža značajno poboljšanje i zdrav sjaj osetljive kože.
4.8
od 5
181
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Dari
24/03/2018
България
Отличен продукт
След употреба кожата е почистена, освежена и тонизирана.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaPure Advanced SC5370/10 Домашен уред за лице
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaPure Advanced SC5370/10 Домашен уред за лице
1Diana1
09/02/2019
Slovensko
Vynikajúci produkt. Kefka dokonale čistí pleť úplne ju krásne vyhladí.
Produkt som dostala ako darček. Zo začiatku som sa obávala výsledkov keďže mám veľmi citlivú a zmiešanú pleť. Avšak už po približne týždni používania obavy boli preč a užívam si už len oveľa krajšiu pleť a hlavne čistiaca kefka mi nedráždi pleť. Predtým som chodievala ku kozmetičke najmä kvôli čisteniu pórov avšak teraz už nemusím, keďže kefka dokáže vyčistiť póry dokonale, póry postupom času sa aj zmenšujú a miznú a samozrejme je veľmi užitočný nástavec určený na očné okolie, ktorý mi pomáha s rannými kruhmi pod očami a masážny nástavec pri ktorom si pleť doslova oddýchne :). Za mňa dokonalý produkt pre každého kto sa rád stará o svoju pleť a chce vidieť aj výsledky.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť
Katojo
17/03/2026
Polska
Ten produkt spełnia wszystkie swoje funkcje.
Dlaczego nie mogę już tego kupić? Miałam kilka lat temu i było super- nie ma lepszego produktu mycia twarzy. Szczoteczka idealnie usuwała resztki oo makijażu, a do tego nie uszkadzała skóry.
Prednosti
Same zalety
Mane
Brak obecnie dostępności.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaPure Advanced BSC431/05 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaPure Advanced BSC431/05 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy