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  • Glava četkice za kožu podložnu nedostacima
  • Glava četkice za kožu podložnu nedostacima
  • Glava četkice za kožu podložnu nedostacima
  • Glava četkice za kožu podložnu nedostacima

Obustavljeno

VisaPureGlava četkice protiv nedostataka

SC5994/00

5
| (13) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Glava četkice za kožu podložnu nedostacima
Glava četkice protiv nedostataka smanjuje količinu masnoće i uklanja mrtve ćelije kože koje inače mogu da zapuše pore. Kombinacija dugačkih i mekanih vlakana omogućava nežno čišćenje, uz poštovanje potreba osetljive kože podložne nedostacima.
Pogledajte sve prednosti

Glava četkice za kožu podložnu nedostacima

  • Za kožu podložnu nedostacima

  • Za svakodnevnu upotrebu

  • Zamenite na 3 meseca

  • Laka zamena

Četkica za kožu podložnu nedostacima

Efikasno i nežno čišćenje za kožu podložnu nedostacima. Četkica uklanja mrtve ćelije kože i masnoću bolje nego samo ruke i veoma je nežna na osetljivoj koži. Vlakna su tanka, duga, a krajevi vlakana su dvaput polirani, pa obezbeđuju manje trenja na koži za nežniji efekat čišćenja. Izuzetno nežan način čišćenja i koža koja izgleda zdravo. Razvijeno pomoću informacija od dermatologa.

Razvijeno u saradnji sa dermatolozima

Vodeći dermatolozi su bili uključeni u fazu razvoja četkice protiv nedostataka da bi četkica bila higijenska i bezbedna za upotrebu na koži podložnoj nedostacima.

Povećava upijanje vaših omiljenih proizvoda za negu kože

Povećava upijanje vaših omiljenih proizvoda za negu kože

Čišćenje pomoću četkice VisaPure znači da uklanjate više ostataka šminke i osušenih i mrtvih ćelija kože. Zahvaljujući efektu dubinskog čišćenja, koža bolje upija vaše omiljene proizvode za negu kože, kao što su kreme, serumi i esencije.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

13

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

09/08/2020

România

România

de ce nu se mai gasesc?

acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

07/05/2019

România

România

Acest produs este indispensabil pentru orice femeie

Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

01/04/2019

Україна

Україна

Дуже сподобався цей продукт.

[Employee of philipsglobal] Давно використовую цю щітку. Безмежно вдячна за такий продукт. Вона насправді глибоко очищує шкіру.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SC5996/10 Щітка для глибокого очищення пор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SC5996/10 Щітка для глибокого очищення пор

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