2 godine garancije
Obustavljeno
Za kožu podložnu nedostacima
Za svakodnevnu upotrebu
Zamenite na 3 meseca
Laka zamena
Efikasno i nežno čišćenje za kožu podložnu nedostacima. Četkica uklanja mrtve ćelije kože i masnoću bolje nego samo ruke i veoma je nežna na osetljivoj koži. Vlakna su tanka, duga, a krajevi vlakana su dvaput polirani, pa obezbeđuju manje trenja na koži za nežniji efekat čišćenja. Izuzetno nežan način čišćenja i koža koja izgleda zdravo. Razvijeno pomoću informacija od dermatologa.
Vodeći dermatolozi su bili uključeni u fazu razvoja četkice protiv nedostataka da bi četkica bila higijenska i bezbedna za upotrebu na koži podložnoj nedostacima.
Čišćenje pomoću četkice VisaPure znači da uklanjate više ostataka šminke i osušenih i mrtvih ćelija kože. Zahvaljujući efektu dubinskog čišćenja, koža bolje upija vaše omiljene proizvode za negu kože, kao što su kreme, serumi i esencije.
5.0
od 5
13
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
ali1980
09/08/2020
România
de ce nu se mai gasesc?
acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
DeliaC
07/05/2019
România
Acest produs este indispensabil pentru orice femeie
Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Angel98
01/04/2019
Україна
Дуже сподобався цей продукт.
[Employee of philipsglobal] Давно використовую цю щітку. Безмежно вдячна за такий продукт. Вона насправді глибоко очищує шкіру.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SC5996/10 Щітка для глибокого очищення пор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SC5996/10 Щітка для глибокого очищення пор