2 godine garancije
Obustavljeno
Dubinsko čišćenje pora
Za svakodnevnu upotrebu
Zamenite na 3 meseca
Laka zamena
Četkica za duboke pore smanjuje i sprečava vidljivost pora i mitesera. Četkica ima jedinstvenu kombinaciju debljih i tanjih vlakana. Tanka vlakna ulaze u pore i dobro ih čiste, a deblja vlakna uklanjaju prljavštinu. Sprečava i smanjuje pojavu pora kod 9/10 žena.*
Čišćenje pomoću četkice VisaPure znači da uklanjate više ostataka šminke i osušenih i mrtvih ćelija kože. Zahvaljujući efektu dubinskog čišćenja, koža bolje upija vaše omiljene proizvode za negu kože, kao što su kreme, serumi i esencije.
Sve VisaPure četkice imaju jedinstvenu tehnologiju vlakana 5-u-1. Svako vlakno je dvaput polirano, a svilenkasti krajevi obezbeđuju glatko klizanje. VisaPure vlakna su naročito dugačka radi apsolutne udobnosti na koži. Da bi obezbedila efikasnost, VisaPure vlakna su do 3 puta manja od pora, a gusta četkica zahvata više pora tokom jednog tretmana da bi pružila mekani, luksuzan osećaj tokom čišćenja. Materijal vlakna je specijalno izabran da bude otporan na vodu.
5.0
od 5
13
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
ali1980
09/08/2020
România
de ce nu se mai gasesc?
acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
DeliaC
07/05/2019
România
Acest produs este indispensabil pentru orice femeie
Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Angel98
01/04/2019
Україна
Дуже сподобався цей продукт.
[Employee of philipsglobal] Давно використовую цю щітку. Безмежно вдячна за такий продукт. Вона насправді глибоко очищує шкіру.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SC5996/10 Щітка для глибокого очищення пор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SC5996/10 Щітка для глибокого очищення пор
Na osnovu testiranja četkice za dubinsko čišćenje pora u Koreji (2014.)