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  • Glava četkice za dubinsko čišćenje pora
  • Glava četkice za dubinsko čišćenje pora
  • Glava četkice za dubinsko čišćenje pora
  • Glava četkice za dubinsko čišćenje pora
  • Glava četkice za dubinsko čišćenje pora
  • Glava četkice za dubinsko čišćenje pora
  • Glava četkice za dubinsko čišćenje pora
  • Glava četkice za dubinsko čišćenje pora

Obustavljeno

VisaPureČetkica za dubinsko čišćenje pora

SC5996/00

5
| (13) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Glava četkice za dubinsko čišćenje pora
Glava četkice za dubinsko čišćenje pora dubinski čisti pore. Doprinosi smanjivanju količine mitesera i dizajnirana je tako da umanjuje pojavu pora zahvaljujući izuzetno tankim vlaknima koja su manja od pora.
Pogledajte sve prednosti

Za čistu i mekanu kožu

Glava četkice za dubinsko čišćenje pora

  • Dubinsko čišćenje pora

  • Za svakodnevnu upotrebu

  • Zamenite na 3 meseca

  • Laka zamena

Četkica za duboke pore za dubinsko čišćenje

Četkica za duboke pore smanjuje i sprečava vidljivost pora i mitesera. Četkica ima jedinstvenu kombinaciju debljih i tanjih vlakana. Tanka vlakna ulaze u pore i dobro ih čiste, a deblja vlakna uklanjaju prljavštinu. Sprečava i smanjuje pojavu pora kod 9/10 žena.*

Povećava upijanje vaših omiljenih proizvoda za negu kože

Povećava upijanje vaših omiljenih proizvoda za negu kože

Čišćenje pomoću četkice VisaPure znači da uklanjate više ostataka šminke i osušenih i mrtvih ćelija kože. Zahvaljujući efektu dubinskog čišćenja, koža bolje upija vaše omiljene proizvode za negu kože, kao što su kreme, serumi i esencije.

Jedinstven sastav vlakana četkice za čišćenje lica

Sve VisaPure četkice imaju jedinstvenu tehnologiju vlakana 5-u-1. Svako vlakno je dvaput polirano, a svilenkasti krajevi obezbeđuju glatko klizanje. VisaPure vlakna su naročito dugačka radi apsolutne udobnosti na koži. Da bi obezbedila efikasnost, VisaPure vlakna su do 3 puta manja od pora, a gusta četkica zahvata više pora tokom jednog tretmana da bi pružila mekani, luksuzan osećaj tokom čišćenja. Materijal vlakna je specijalno izabran da bude otporan na vodu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

13

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

09/08/2020

România

România

de ce nu se mai gasesc?

acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

07/05/2019

România

România

Acest produs este indispensabil pentru orice femeie

Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

01/04/2019

Україна

Україна

Дуже сподобався цей продукт.

[Employee of philipsglobal] Давно використовую цю щітку. Безмежно вдячна за такий продукт. Вона насправді глибоко очищує шкіру.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SC5996/10 Щітка для глибокого очищення пор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SC5996/10 Щітка для глибокого очищення пор

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu testiranja četkice za dubinsko čišćenje pora u Koreji (2014.)