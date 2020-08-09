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Obustavljeno

Glava dodatka za VisaPure Advanced

SC6040/00

5
| (13) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Osvežava umorne oči
Glava za sveže oči daje umornim očima pojačanu svežinu ujutru. Vrhunski materijal za osvežavanje i prilagođeni program DualMotion pružaju nežnu i prijatnu masažu. Uživajte u svežini u trajanju od 30 sekundi i spremni ste da započnete novi dan!
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Pojačana svežina za umorne oči

Osvežava umorne oči

  • Sveže oči

  • Inteligentna glava

Pojačana svežina ujutru za umorne oči

Glava za sveže oči je napravljena od specijalnog hladnog materijala sa vrhunskim keramičkim premazom. Ona daje trenutne rezultate pošto hladi kožu ispod očiju za nekoliko sekundi, što osvežava umorne oči.

Nežna prema tankoj, delikatnoj koži oko očiju

Zahvaljujući glatkom materijalu i nežnom programu DualMotion, glava za sveže oči pruža nežnu masažu koja poštuje tanku i delikatnu kožu oko očiju.

Nežan program masaže sa 120 nanovibracija u sekundi

Nežan program masaže sa 120 nanovibracija u sekundi

Prilagođeni program DualMotion za sveže oči pruža 120 nanovibracija u sekundi za nežnu, udobnu i osvežavajuću masažu oko očiju. On je specijalno napravljen da bude nežan na tankoj i delikatnoj koži oko očiju. Program za sveže oči je kratak program koji traje samo 30 sekundi, pa možete brzo da ga koristite tokom svakodnevnog jutarnjeg rituala!

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

13

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

09/08/2020

România

România

de ce nu se mai gasesc?

acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

07/05/2019

România

România

Acest produs este indispensabil pentru orice femeie

Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

01/04/2019

Україна

Україна

Дуже сподобався цей продукт.

[Employee of philipsglobal] Давно використовую цю щітку. Безмежно вдячна за такий продукт. Вона насправді глибоко очищує шкіру.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SC5996/10 Щітка для глибокого очищення пор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SC5996/10 Щітка для глибокого очищення пор

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