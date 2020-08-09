2 godine garancije
Obustavljeno
Sveže oči
Inteligentna glava
Glava za sveže oči je napravljena od specijalnog hladnog materijala sa vrhunskim keramičkim premazom. Ona daje trenutne rezultate pošto hladi kožu ispod očiju za nekoliko sekundi, što osvežava umorne oči.
Zahvaljujući glatkom materijalu i nežnom programu DualMotion, glava za sveže oči pruža nežnu masažu koja poštuje tanku i delikatnu kožu oko očiju.
Prilagođeni program DualMotion za sveže oči pruža 120 nanovibracija u sekundi za nežnu, udobnu i osvežavajuću masažu oko očiju. On je specijalno napravljen da bude nežan na tankoj i delikatnoj koži oko očiju. Program za sveže oči je kratak program koji traje samo 30 sekundi, pa možete brzo da ga koristite tokom svakodnevnog jutarnjeg rituala!
5.0
od 5
13
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
ali1980
09/08/2020
România
de ce nu se mai gasesc?
acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
DeliaC
07/05/2019
România
Acest produs este indispensabil pentru orice femeie
Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Angel98
01/04/2019
Україна
Дуже сподобався цей продукт.
[Employee of philipsglobal] Давно використовую цю щітку. Безмежно вдячна за такий продукт. Вона насправді глибоко очищує шкіру.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SC5996/10 Щітка для глибокого очищення пор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SC5996/10 Щітка для глибокого очищення пор