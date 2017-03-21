ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija proizvoda sa dodatnom opremom
  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija proizvoda sa dodatnom opremom

Obustavljeno

VisaCareMikrodermoabrazija

SC6240/01

4.8

| (185) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod

Zategnutija koža mlađeg izgleda

Ulijte energiju i održavajte prirodni mladalački izgled kože uz VisaCare dvostruki sistem za zatezanje i piling. Masira kožu i podstiče cirkulaciju krvi, uz uklanjanje mrtvih ćelija kože i omogućavanje prirodnog obnavljanja ćelija.

Pogledajte sve prednosti

uz Philips VisaCare sistem za mikrodermoabraziju

Zategnutija koža mlađeg izgleda

  • Tretman obnavljanja površine kože

  • sa osetljivim i normalnim dodatkom

Za mlađi izgled kože

Philips VisaCare mikrodermoabrazija stimuliše proces obnavljanja površine kože za glatkiju, zategnutiju i vidljivo sjajnu kožu.

Koža je sjajnija, glatkija i zategnutija za 4–6 nedelja

Koža je sjajnija, glatkija i zategnutija za 4–6 nedelja

93% testiranih žena je prijavilo trenutno zategnutiju kožu. 84% njih se slaže da koža izgleda sjajnije, 84% je primetilo da koža izgleda zdravije*.

DualAction sistem za zatezanje i piling

DualAction sistem za zatezanje i piling

Masira kožu, podstiče cirkulaciju krvi i uklanja mrtve ćelije kože, što omogućava prirodno obnavljanje ćelija.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.8

od 5

185

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

21/03/2017

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj je proizvod učinio da se moja koža lica preporodi.

Prije nego sam se odlučila na kupnju Philips VisaCare uređaja, pročešljala sam sve moguće beauty blogove, i američke i njemačke također. I zbilja na nijednom nisam negativno ništa imala za pročitati. Od ranog puberteta imam problema s kožom lica i zbilja sam probala sve moguće kreme, odlaske kozmetičaru. Bila je faza kad sam imala tolike upale na koži obraza, nakon koje su mi ostali ožiljci. Puno sitnih, malih ožiljaka. Isto godine borbe, svi mogući preparati, odlasci travarima. Nula bodova. Kad sam čula za Philips VisaCare, i njegov princip rada, kad sam pročitala sve moguće o istome, odlučila sam se na kupnju. Oduševio me već prvo korištenje, ne samo da uklanja mrtve stanice kože, nego i čisti lice od mitesera i komedona. Još malo će godina da sam ga kupila, lice mi je zbilja bolje, koža je čišća, bitno čišća a kako se njime vrši lagana mikrodermoabrazija, ožiljci su manji. Svi su primijetili poboljšanje, čak i moj dečko, a znate da ti dečki ništa ne vide :) Tople, zbilja tople preporuke :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaCare SC6240/01 Mikrodermoabrazija

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaCare SC6240/01 Mikrodermoabrazija

06/03/2017

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je vrhunski!

Kupila sam Visacare jer sam htjela smanjiti vidljivost ožiljaka od akni bez posjećivanja kozmetičara i dermatologa budući da zbog posla nisam u mogućnosti odvojiti vrijeme za tretmane koji u većini slučajeva dosta dugo traju. Mogu reći da sam ovim proizvodom i više nego zadovoljna, iako nije uklonio ožiljke,nakon korištenja je koža izuzetno glatka i vidljivost ožiljaka je u znatnoj mjeri smanjena. Osim toga više nemam problema sa izbijanjem prištića/akni pa čak ni za vrijeme mjesečnice! Koža mi se preporodila i preporučila bi ovaj proizvod apsolutno svakome. Vrijedi svake kune!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaCare SC6240/01 Mikrodermoabrazija

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaCare SC6240/01 Mikrodermoabrazija

24/01/2017

Hrvatska

Hrvatska

Odličan!

Odlučila sam kupiti Philips VisaCare ali pošto mi je bio malo skup, čekala sam nadajući se da će biti na sniženju. Tad dobijem e-mail da sam ga osvojila u Philipsovoj nagradnoj igri. Bila sam presretna i jako sam zadovoljna svojim uredjajem. Nakon upotrebe koža je mekša, sjajnija a nakon par korištenja bore postaju manje vidljive. Jednostavan je za rukovanje a samo 5 min treba za tretman. Neka Vam ne bude žao kupiti ga, vrijedi svake kune.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaCare SC6240/01 Mikrodermoabrazija

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaCare SC6240/01 Mikrodermoabrazija

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Rezultati nezavisnog testiranja 75 potrošača tokom tretmana od 4 nedelje, UK 2014. godina