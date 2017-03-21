Obustavljeno
Zategnutija koža mlađeg izgleda
Ulijte energiju i održavajte prirodni mladalački izgled kože uz VisaCare dvostruki sistem za zatezanje i piling. Masira kožu i podstiče cirkulaciju krvi, uz uklanjanje mrtvih ćelija kože i omogućavanje prirodnog obnavljanja ćelija.
Tretman obnavljanja površine kože
sa osetljivim i normalnim dodatkom
Philips VisaCare mikrodermoabrazija stimuliše proces obnavljanja površine kože za glatkiju, zategnutiju i vidljivo sjajnu kožu.
93% testiranih žena je prijavilo trenutno zategnutiju kožu. 84% njih se slaže da koža izgleda sjajnije, 84% je primetilo da koža izgleda zdravije*.
Masira kožu, podstiče cirkulaciju krvi i uklanja mrtve ćelije kože, što omogućava prirodno obnavljanje ćelija.
4.8
od 5
185
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
jasna85
21/03/2017
Hrvatska
Ovaj je proizvod učinio da se moja koža lica preporodi.
Prije nego sam se odlučila na kupnju Philips VisaCare uređaja, pročešljala sam sve moguće beauty blogove, i američke i njemačke također. I zbilja na nijednom nisam negativno ništa imala za pročitati. Od ranog puberteta imam problema s kožom lica i zbilja sam probala sve moguće kreme, odlaske kozmetičaru. Bila je faza kad sam imala tolike upale na koži obraza, nakon koje su mi ostali ožiljci. Puno sitnih, malih ožiljaka. Isto godine borbe, svi mogući preparati, odlasci travarima. Nula bodova. Kad sam čula za Philips VisaCare, i njegov princip rada, kad sam pročitala sve moguće o istome, odlučila sam se na kupnju. Oduševio me već prvo korištenje, ne samo da uklanja mrtve stanice kože, nego i čisti lice od mitesera i komedona. Još malo će godina da sam ga kupila, lice mi je zbilja bolje, koža je čišća, bitno čišća a kako se njime vrši lagana mikrodermoabrazija, ožiljci su manji. Svi su primijetili poboljšanje, čak i moj dečko, a znate da ti dečki ništa ne vide :) Tople, zbilja tople preporuke :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaCare SC6240/01 Mikrodermoabrazija
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaCare SC6240/01 Mikrodermoabrazija
Smiley26
06/03/2017
Hrvatska
Ovaj proizvod je vrhunski!
Kupila sam Visacare jer sam htjela smanjiti vidljivost ožiljaka od akni bez posjećivanja kozmetičara i dermatologa budući da zbog posla nisam u mogućnosti odvojiti vrijeme za tretmane koji u većini slučajeva dosta dugo traju. Mogu reći da sam ovim proizvodom i više nego zadovoljna, iako nije uklonio ožiljke,nakon korištenja je koža izuzetno glatka i vidljivost ožiljaka je u znatnoj mjeri smanjena. Osim toga više nemam problema sa izbijanjem prištića/akni pa čak ni za vrijeme mjesečnice! Koža mi se preporodila i preporučila bi ovaj proizvod apsolutno svakome. Vrijedi svake kune!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaCare SC6240/01 Mikrodermoabrazija
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaCare SC6240/01 Mikrodermoabrazija
Jacke
24/01/2017
Hrvatska
Odličan!
Odlučila sam kupiti Philips VisaCare ali pošto mi je bio malo skup, čekala sam nadajući se da će biti na sniženju. Tad dobijem e-mail da sam ga osvojila u Philipsovoj nagradnoj igri. Bila sam presretna i jako sam zadovoljna svojim uredjajem. Nakon upotrebe koža je mekša, sjajnija a nakon par korištenja bore postaju manje vidljive. Jednostavan je za rukovanje a samo 5 min treba za tretman. Neka Vam ne bude žao kupiti ga, vrijedi svake kune.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaCare SC6240/01 Mikrodermoabrazija
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaCare SC6240/01 Mikrodermoabrazija
Rezultati nezavisnog testiranja 75 potrošača tokom tretmana od 4 nedelje, UK 2014. godina