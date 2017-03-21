Nakon nepunih mjesec dana korištenja VisaCare uređaja za mikrodermoabraziju lica mogu izraziti svoje potpuno zadovoljstvo jer su moja očekivanja opravdana: koža lica je zaista glađa i zategnutija! Opći dojam lica je svježiji i zdraviji. Primjena i rukovanje uređajem VisaCare je vrlo jednostavno i brzo, jer je uređaj oblikom prilagođen ruci, a sam tretman traje max 5 minuta. Prema preporuci proizvođača, koristila sam ga dva puta tjedno nakon čišćenja lica, a prije nanošenja noćne kreme. VisaCare je osmišljen za istovremenu masažu dijelova lica ( područje brade, dio iznad usnica, područje nosa prema obrazima, slijepoočnice te čelo) i piling. Uređaj ima mogućnost odabira dvije vrste nastavaka kojim se mikrodermoabrazija vrši: za osjetljivi i normalni tip kože. Prema preporuci proizvođača, koristila sam nastavak za osjetljivu kožu i prve tretmane je preporučljivo raditi tek 4-6 poteza na istom dijelu kože, a kako broj tretmana raste, može se povećati broj poteza uređajem po istom dijelu kože kako bi se postigao optimalan učinak. Isto tako, ne preporuča se dodatno pritiskati uređaj na kožu jer on radi po principu Air Lift System-a, dakle blagi vakuum koji masira kožu i potiče cirkulaciju a ovisno o odabranom nastavku, obavlja se i piling – blaži s nastavkom „sensitive“, a snažniji s nastavkom „ normal“. Sam tretman traje max 5 minuta i nakon toga koža može biti od blago ružičaste do crvene boje ovisno o intenzitetu tretmana, no nakon 10-tak minuta poprima svoju normalnu boju. Tretman VisaCare uređajem radi isključivo na „suho“, dakle lice treba očistiti i osušiti i tek tada tretirati. Također je važno napomenuti da primjena VisaCare uređaja samo na zdravoj i neoštećenoj koži.Čišćenje i održavanje uređaja je vrlo jednostavno i uključuje toplu vodu i blagi sapun kojim se pere samo nastavak, a sam uređaj je dovoljno prebrisati suhom krpom. Korištenje ovog sjajnog uređaja postalo je dio moje higijene lica i jako sam zadovoljna rezultatima koje ostvarujem.