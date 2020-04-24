2 godine garancije
100% privatna veza
Noćno svetlo
DECT tehnologija garantuje odsustvo smetnji od drugih proizvoda koji emituju, poput drugih baby monitora, bežičnih telefona i mobilnih telefona. Šifrovanje podataka pruža bezbednu i privatnu vezu, pa možete da budete sigurni da ste vi jedini koji može da čuje vašu bebu.
Slušajte čak i najfinija kikotanja, gukanja i štucanja uz savršenu jasnoću. DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) tehnologija pruža kristalno jasan zvuk visokog kvaliteta da biste uvek mogli da čujete bebu.
Jedinstveni režim Smart ECO automatski maksimalno smanjuje snagu emitovanja i produžava trajanje baterije. Što ste bliže bebi, potrebno je manje snage za savršenu vezu (nije dostupno u SAD i Kanadi).
4.7
od 5
140
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
malamarca
24/04/2020
Hrvatska
Odličan proizvod
Svakako preporučujem. Svaki šum se čuje bez smetnji. Beba je na katu i velika je udaljenost i svejedno je bezprijekoran.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD501/00 DECT monitor za bebe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD501/00 DECT monitor za bebe
Ivonaiva
25/02/2019
Hrvatska
Odlicaaan i jednostavan
Jednostavan , otporan na padove , pristupačne cijene , elegantan
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD501/00 DECT monitor za bebe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD501/00 DECT monitor za bebe
Nives33
25/02/2019
Hrvatska
Odlican
Svaki šum, pokret ili glasanje bebe se čuje...s tim da beba spava na katu i velika je udaljenost... Stvarno je za preporučiti!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD501/00 DECT monitor za bebe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD501/00 DECT monitor za bebe
Na osnovu globalnog online istraživanja zadovoljstva sprovedenog 2023. godine među 10.109 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta.
Radni domet monitora za bebe varira u zavisnosti od okruženja i drugih ometajućih faktora.
Ovaj monitor nema funkciju punjenja.