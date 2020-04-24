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  • Slušajte i pratite svoju bebu
  • Slušajte i pratite svoju bebu
  • Slušajte i pratite svoju bebu
  • Slušajte i pratite svoju bebu

Philips Avent EssentialAudio monitor za bebe DECT

SCD502/26

4.7
| (140) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod
Slušajte i pratite svoju bebu
Naš DECT monitor za bebe pruža vam potpunu bezbrižnost tako što omogućava osnovne funkcije monitora za bebe. Predstavlja najpouzdaniju vezu pomoću potpuno jasnog zvuka i sadrži noćno svetlo koje će umiriti Vas i Vašu bebu.
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Brend koji preporučuju mame širom sveta1

Najpouzdanija veza sa bebom

Slušajte i pratite svoju bebu

  • 100% privatna veza

  • Noćno svetlo

DECT tehnologija garantuje odsustvo smetnji i potpunu privatnost

DECT tehnologija garantuje odsustvo smetnji i potpunu privatnost

DECT tehnologija garantuje odsustvo smetnji od drugih proizvoda koji emituju, poput drugih baby monitora, bežičnih telefona i mobilnih telefona. Šifrovanje podataka pruža bezbednu i privatnu vezu, pa možete da budete sigurni da ste vi jedini koji može da čuje vašu bebu.

Savršeno jasan zvuk zahvaljujući DECT tehnologiji

Savršeno jasan zvuk zahvaljujući DECT tehnologiji

Slušajte čak i najfinija kikotanja, gukanja i štucanja uz savršenu jasnoću. DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) tehnologija pruža kristalno jasan zvuk visokog kvaliteta da biste uvek mogli da čujete bebu.

Ušteda energije Režim Smart ECO

Ušteda energije Režim Smart ECO

Jedinstveni režim Smart ECO automatski maksimalno smanjuje snagu emitovanja i produžava trajanje baterije. Što ste bliže bebi, potrebno je manje snage za savršenu vezu (nije dostupno u SAD i Kanadi).

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

140

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

24/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Svakako preporučujem. Svaki šum se čuje bez smetnji. Beba je na katu i velika je udaljenost i svejedno je bezprijekoran.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD501/00 DECT monitor za bebe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD501/00 DECT monitor za bebe

25/02/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odlicaaan i jednostavan

Jednostavan , otporan na padove , pristupačne cijene , elegantan

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD501/00 DECT monitor za bebe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD501/00 DECT monitor za bebe

25/02/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odlican

Svaki šum, pokret ili glasanje bebe se čuje...s tim da beba spava na katu i velika je udaljenost... Stvarno je za preporučiti!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD501/00 DECT monitor za bebe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD501/00 DECT monitor za bebe

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  1. Na osnovu globalnog online istraživanja zadovoljstva sprovedenog 2023. godine među 10.109 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta. 

  1. Radni domet monitora za bebe varira u zavisnosti od okruženja i drugih ometajućih faktora.

  2. Ovaj monitor nema funkciju punjenja.