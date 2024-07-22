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Sve serije

  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja.
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja.
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja.
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja.
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja.
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja.
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja.
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja.
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja.
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja.
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja.
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja.
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja.
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja.
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja.
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja.
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja.
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja.
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja.
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja.
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja.
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja.
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja.
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja.

Philips Avent Natural ResponsePoklon komplet za bebu

SCD657/11

5
| (187) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod
Za iskustvo hranjenja poput dojenja.
Obezbeđuje mirno, prijatno hranjenje. Natural Response cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje podržava ritam sisanja, gutanja i disanja koji je svojstven samoj bebi, a AirFree ventil je dizajniran tako da sprečava da vazduh dospe u stomak bebe radi dodatne zaštite od grčeva, gasova i refluksa.
Pogledajte sve prednosti

Cucla koja funkcioniše kao dojka*

Za iskustvo hranjenja poput dojenja.

  • 4 flašice

  • Četku za flašice

  • Cucla ultra soft

Cucla pušta mleko dok beba aktivno pije

Cucla pušta mleko dok beba aktivno pije

Natural Response cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje je usklađena sa prirodnim ritmom hranjenja bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i ishrane na flašicu. Cucla poseduje jedinstveni otvor preko kojeg mleko izlazi samo dok ga beba aktivno pije. Dakle, kada prestane da bi progutala mleko i udahnula vazduh, i mleko prestaje da izlazi.

Izaberite odgovarajući protok cucle za svoju bebu

Izaberite odgovarajući protok cucle za svoju bebu

Svaka beba se drugačije hrani i razvija sopstvenim tempom. Stoga smo dizajnirali različite brzine protoka kako biste pronašli savršen protok za svoju bebu i savršeno prilagodili svoju flašicu.

Budite strpljivi dok se beba ne prilagodi

Budite strpljivi dok se beba ne prilagodi

Naše nove Natural Response flašice za bebu sa prirodnim odgovorom na sisanje su drugačije od flašica sa slobodnim protokom. Otvor na cucli funkcioniše na način da otpušta mleko samo onda kada beba aktivno sisa. Kao i kod dojenja, možda će biti potrebno nekoliko pokušaja kako bi uspelo, što je sasvim prirodno.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

187

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

22/07/2024

България

България

Незаменим комплект

Комплекта е страхотен! За нищо не бих го заменила с друг! Вникнато е в детайлите от които бебка има нужда.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCD657 Подаръчен комплект за бебе

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCD657 Подаръчен комплект за бебе

22/07/2024

България

България

Продуктът има страхотни характеристики.

Избрах този продукт основно заради съотношението цена-качество. Чувала съм само добри отзиви от приятели и познати. Препоръчвам с две ръце на всички!

Prednosti

Удобен

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCD657 Подаръчен комплект за бебе

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCD657 Подаръчен комплект за бебе

21/07/2024

България

България

Чудесен комплект

Качествени шишета с ергономична форма. Лесно се поддържат.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCD657 Подаръчен комплект за бебе

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCD657 Подаръчен комплект за бебе

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje pušta mleko samo dok beba aktivno pije. Bebe mogu da piju, gutaju i dišu prema sopstvenom ritmu, kao na dojci