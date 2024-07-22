2 godine garancije
4 flašice
Četku za flašice
Cucla ultra soft
Natural Response cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje je usklađena sa prirodnim ritmom hranjenja bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i ishrane na flašicu. Cucla poseduje jedinstveni otvor preko kojeg mleko izlazi samo dok ga beba aktivno pije. Dakle, kada prestane da bi progutala mleko i udahnula vazduh, i mleko prestaje da izlazi.
Svaka beba se drugačije hrani i razvija sopstvenim tempom. Stoga smo dizajnirali različite brzine protoka kako biste pronašli savršen protok za svoju bebu i savršeno prilagodili svoju flašicu.
Naše nove Natural Response flašice za bebu sa prirodnim odgovorom na sisanje su drugačije od flašica sa slobodnim protokom. Otvor na cucli funkcioniše na način da otpušta mleko samo onda kada beba aktivno sisa. Kao i kod dojenja, možda će biti potrebno nekoliko pokušaja kako bi uspelo, što je sasvim prirodno.
5.0
od 5
187
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Мери83
22/07/2024
България
Незаменим комплект
Комплекта е страхотен! За нищо не бих го заменила с друг! Вникнато е в детайлите от които бебка има нужда.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCD657 Подаръчен комплект за бебе
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCD657 Подаръчен комплект за бебе
Зебра 97
22/07/2024
България
Продуктът има страхотни характеристики.
Избрах този продукт основно заради съотношението цена-качество. Чувала съм само добри отзиви от приятели и познати. Препоръчвам с две ръце на всички!
Prednosti
Удобен
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCD657 Подаръчен комплект за бебе
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCD657 Подаръчен комплект за бебе
Татяна
21/07/2024
България
Чудесен комплект
Качествени шишета с ергономична форма. Лесно се поддържат.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCD657 Подаръчен комплект за бебе
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCD657 Подаръчен комплект за бебе
Cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje pušta mleko samo dok beba aktivno pije. Bebe mogu da piju, gutaju i dišu prema sopstvenom ritmu, kao na dojci