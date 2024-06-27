2 godine garancije
1 flašica
260 ml / 9 oz
ultra soft cucla-varalica
Bradavica Natural Response radi sa prirodnim ritmom hranjenja vaše bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i hranjenja na flašicu. Bradavica ima jedinstveni otvor koji ispušta mleko samo kada beba aktivno pije. Dakle, kada zastanu da progutaju i udahnu, mleko takođe zastaje.
Široka, meka i fleksibilna bradavica je dizajnirana da oponaša oblik i osećaj dojke, pomažući bebi da je uhvati i da se udobno hrani.
Ako vaša novorođena beba stalno ne uzima dovoljno mleka tokom hranjenja ili ima komplikacije u dobijanju mleka, pređite na cuclu sa većom brzinom protoka. Ako dođe do upornih problema sa hranjenjem, konsultujte zdravstvenog radnika.
4.9
od 5
105
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Ivet_YJ
27/06/2024
България
Изключително удобни от първия ден.
Комплектът влезна в употреба от раждането на моето дете. Изклютелно удобни и практични бутилки, както и биберон.
Prednosti
Удобна форма на бутилката както родителите, така и за детето. Лесни за почистване и изключително издръжливи.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено
martiparti621
12/04/2024
България
Пазя стари модели от преди 12години.Супер са.
Препоръчвам с две ръце.Удобни и лесни за употреба.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено
12/04/2024
България
Най-страхотният комплект!
Много съм доволна от комплекта, на всичкото отгоре го закупих на супер цена. Вече бебето ми е на 1г.и пием веднъж мляко. Ползвах го постоянно и смея да твърдя, че това е една страхотна инвестиция. Имам още други продукти на марката, които използвам ежедневно и също съм много доволна. Препоръчвам всички продукти на Philip.
Prednosti
Качество, удобство, висок клас
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011