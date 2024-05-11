2 godine garancije
Privatno i bezbedno
Ekran u boji od 2,8 inča, zum koji uvećava 2 puta
Uspavanke i povratna komunikacija
Jedinstveno uparivanje ručne jedinice, za privatnu i bezbednu vezu sa bebom pomoću tehnologije bežične veze od 2,4 GHz za minimalnu količinu smetnji.
Posmatrajte bebu, danju i noću, uz kristalno jasni infracrveni noćni režim koji se automatski uključuje po mraku. Uživajte u posmatranju bebe dok spava, uz izuzetno veliki ekran u boji od 2,8 inča visoke rezolucije. Sa digitalnim zumom koji uvećava 2 puta i pomeranjem koje vam omogućava da vidite sve što beba radi, za dodatnu bezbrižnost.
Slušajte čak i najfinija kikotanja, gukanja i štucanja uz savršenu jasnoću. Ne samo da možete uvek da vidite bebu, već i da je čujete uz kristalno jasan zvuk visokog kvaliteta.
Razumite recenzije proizvoda
4.9
od 5
131
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Mirka 93
11/05/2024
Srbija
Deo promocije
Ovaj proizvod je fenomenalan
Ovaj proizvod je namenjen svim novopecenim roditeljima ♥️ zato sto pomaze da se i mame i tate malo opuste posle stresnog dana
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Video Baby Monitor SCD881/26 Advanced
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Video Baby Monitor SCD881/26 Advanced
Micka15
10/05/2024
Srbija
Deo promocije
Recenzija za bebi monitor
Sve preporuke! Nama je mnogo znacio! Apsolutno vredi!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Video Baby Monitor SCD881/26 Advanced
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Video Baby Monitor SCD881/26 Advanced
Angiee213
09/05/2024
Srbija
Deo promocije
Odličan
Baby monitor je izvrstan dodatak za roditelje koji žele pratiti svoje dijete dok spava ili je u drugoj sobi. Ovaj model pruža pouzdano praćenje uz kristalno čist zvuk i jasnu sliku. Lako se postavlja i koristi, a njegova pouzdanost pruža mir roditeljima dok su daleko od djeteta. Sve u svemu, odličan izbor za roditelje koji traže praktično i sigurno rješenje za praćenje svog mališana.
Prednosti
Jednostavnos korištenja
Mane
Ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Video Baby Monitor SCD881/26 Advanced
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Video Baby Monitor SCD881/26 Advanced
Na osnovu globalnog online istraživanja zadovoljstva sprovedenog 2023. godine među 10.109 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta.
Radni domet monitora za bebe varira u zavisnosti od okruženja i drugih ometajućih faktora.
Kada se koristi režim ECO.