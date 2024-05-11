Sada mogu vrlo lako Da Unuka čuvam, Heklam, pletem, vezem Čak i ručak skuvam. 🤣 Kako radi ova sprava I na koju "foru"? Nije važno, nije bitno HVALA MONITORU! Na ekranu sada vidim Da "pametna glava", Kako pajki, kako diše Dokle će da spava. Trepuške mu dugačke Baš ga volim jako, A čujem ga iz sobe Kad me zove "bako"! Monitori puno vrede Pa ih svi sad traže, Kupite monitor Baka vam predlaže🤣.