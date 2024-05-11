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  • Ostanite blizu svoje bebe
  • Ostanite blizu svoje bebe
  • Ostanite blizu svoje bebe
  • Ostanite blizu svoje bebe
  • Ostanite blizu svoje bebe
  • Ostanite blizu svoje bebe
  • Ostanite blizu svoje bebe
  • Ostanite blizu svoje bebe
  • Ostanite blizu svoje bebe
  • Ostanite blizu svoje bebe
  • Ostanite blizu svoje bebe
  • Ostanite blizu svoje bebe
  • Ostanite blizu svoje bebe
  • Ostanite blizu svoje bebe
  • Ostanite blizu svoje bebe
  • Ostanite blizu svoje bebe
  • Ostanite blizu svoje bebe
  • Ostanite blizu svoje bebe
  • Ostanite blizu svoje bebe
  • Ostanite blizu svoje bebe
  • Ostanite blizu svoje bebe
  • Ostanite blizu svoje bebe
  • Ostanite blizu svoje bebe
  • Ostanite blizu svoje bebe

Philips Avent Video Baby MonitorAdvanced

SCD881/26

4.9
| (131) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Ostanite blizu svoje bebe
Philips Avent SCD881 vam omogućava da neprestano imate bezbednu i privatnu vezu sa bebom. Slušajte bebu uz savršen kvalitet zvuka i gledajte je uz kristalno jasnu sliku (LCD od 2,8"; 7,2 cm) i danju i noću.
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Brend koji preporučuju mame širom sveta1

Privatno i bezbedno uz bežičnu tehnologiju

Ostanite blizu svoje bebe

  • Privatno i bezbedno

  • Ekran u boji od 2,8 inča, zum koji uvećava 2 puta

  • Uspavanke i povratna komunikacija

Privatna i bezbedna veza uz bežičnu tehnologiju

Privatna i bezbedna veza uz bežičnu tehnologiju

Jedinstveno uparivanje ručne jedinice, za privatnu i bezbednu vezu sa bebom pomoću tehnologije bežične veze od 2,4 GHz za minimalnu količinu smetnji.

Ekran visoke rezolucije od 2,8 inča (7,2 cm) sa noćnim režimom

Ekran visoke rezolucije od 2,8 inča (7,2 cm) sa noćnim režimom

Posmatrajte bebu, danju i noću, uz kristalno jasni infracrveni noćni režim koji se automatski uključuje po mraku. Uživajte u posmatranju bebe dok spava, uz izuzetno veliki ekran u boji od 2,8 inča visoke rezolucije. Sa digitalnim zumom koji uvećava 2 puta i pomeranjem koje vam omogućava da vidite sve što beba radi, za dodatnu bezbrižnost.

Slušajte bebu uz jasan zvuk

Slušajte bebu uz jasan zvuk

Slušajte čak i najfinija kikotanja, gukanja i štucanja uz savršenu jasnoću. Ne samo da možete uvek da vidite bebu, već i da je čujete uz kristalno jasan zvuk visokog kvaliteta.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

Razumite recenzije proizvoda

4.9

od 5

131

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

5
4
3
2
1

Mirka 93

11/05/2024

Srbija

Deo promocije

Ovaj proizvod je fenomenalan

Ovaj proizvod je namenjen svim novopecenim roditeljima ♥️ zato sto pomaze da se i mame i tate malo opuste posle stresnog dana

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Video Baby Monitor SCD881/26 Advanced

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Video Baby Monitor SCD881/26 Advanced

Micka15

10/05/2024

Srbija

Deo promocije

Recenzija za bebi monitor

Sve preporuke! Nama je mnogo znacio! Apsolutno vredi!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Video Baby Monitor SCD881/26 Advanced

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Video Baby Monitor SCD881/26 Advanced

Angiee213

09/05/2024

Srbija

Deo promocije

Odličan

Baby monitor je izvrstan dodatak za roditelje koji žele pratiti svoje dijete dok spava ili je u drugoj sobi. Ovaj model pruža pouzdano praćenje uz kristalno čist zvuk i jasnu sliku. Lako se postavlja i koristi, a njegova pouzdanost pruža mir roditeljima dok su daleko od djeteta. Sve u svemu, odličan izbor za roditelje koji traže praktično i sigurno rješenje za praćenje svog mališana.

Prednosti

Jednostavnos korištenja

Mane

Ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Video Baby Monitor SCD881/26 Advanced

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Video Baby Monitor SCD881/26 Advanced

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  1. Na osnovu globalnog online istraživanja zadovoljstva sprovedenog 2023. godine među 10.109 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta. 

  1. Radni domet monitora za bebe varira u zavisnosti od okruženja i drugih ometajućih faktora.

  2. Kada se koristi režim ECO.