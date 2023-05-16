2 godine garancije
Obustavljeno
Full HD kamera
Roditeljska jedinica sa 12 sati rada
Sistem za bezbedno povezivanje
Povežite se pomoću aplikacije: Baby Monitor+
Naš sistem za bezbedno povezivanje koristi brojne šifrovane veze između bebine jedinice, roditeljske jedinice i aplikacije. Za pouzdanu, robusnu i privatnu vezu.
Gledajte i slušajte svog mališana od kuće ili sa nekog drugog mesta uz pomoć aplikacije Baby Monitor+ za uređaj Philips Avent. Pomoću Wi-Fi mreže ili mobilnog interneta možete ga nadgledati i umiriti sa bilo kog mesta.
Jedinica za bebu koristi full HD kameru sa noćnim vidom i digitalnim zumom, omogućavajući kristalno jasne slike sobe vašeg mališana danju i noću.
4.6
od 5
255
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
TanjaTM
16/05/2023
Srbija
Odličan proizvod
Prezadovoljni smo monitorom, registruje i najmanji pokret i zvuk, prikazuje temperaturu u prostoriji i sve se to može pratiti preko app-a na mobilnom!
Prednosti
Za
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Connected SCD923/26 Povezani bebi monitor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Connected SCD923/26 Povezani bebi monitor
AnAn23
13/05/2022
Srbija
Deo promocije
Odličan proizvod
Zahvaljujući ovom Babyfonu mogu na miru ostaviti svoje dijete da spava u svom krevetiću, a ja mogu u svakom trenutku provjeriti sta se događa s mojom bebom. Vrijedi svake kune koja je uložena.
Prednosti
Praktičnost
Mane
Cijena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Connected SCD923/26 Povezani bebi monitor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Connected SCD923/26 Povezani bebi monitor
Ines01
12/05/2022
Srbija
Deo promocije
Preporuke
Presretna sam sa ovim izumom. Konačno mogu mirno raditi svoj posao, čak i spavati. Oduševljava me reagiranje na svaki zvuk i šum. Jednostavno za korištenje.
Prednosti
Jednostavnost, točnost, cijena, dizajn
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Connected SCD923/26 Povezani bebi monitor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Connected SCD923/26 Povezani bebi monitor
Na osnovu globalnog online istraživanja zadovoljstva sprovedenog 2023. godine među 10.109 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta.
Do 400 metara na otvorenom, a 50 metara na zatvorenom
Nakon potpunog punjenja ulazi u Eco režim