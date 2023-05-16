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  • Bezbrižnost svuda
  • Bezbrižnost svuda
  • Bezbrižnost svuda
  • Bezbrižnost svuda
  • Bezbrižnost svuda
  • Bezbrižnost svuda
  • Bezbrižnost svuda
  • Bezbrižnost svuda
  • Bezbrižnost svuda
  • Bezbrižnost svuda
  • Bezbrižnost svuda

Obustavljeno

Philips Avent ConnectedPovezani bebi monitor

SCD923/26

4.6
| (255) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod
Bezbrižnost svuda
Držite bebu na oku bezbedno i sa bilo kog mesta uz pomoć povezanog bebi monitora Philips Avent. Naš sistem za bezbedno povezivanje omogućava vam da budete povezani sa svojim mališanom u celom domu, a pomoću aplikacije Baby Monitor+ možete ga proveravati gde god da ste.
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Brend koji preporučuju mame širom sveta1

Držite svoju bebu na oku, kad ste kod kuće i kad niste

Bezbrižnost svuda

  • Full HD kamera

  • Roditeljska jedinica sa 12 sati rada

  • Sistem za bezbedno povezivanje

  • Povežite se pomoću aplikacije: Baby Monitor+

Dizajniran tako da ste uvek povezani sa bebom

Naš sistem za bezbedno povezivanje koristi brojne šifrovane veze između bebine jedinice, roditeljske jedinice i aplikacije. Za pouzdanu, robusnu i privatnu vezu.

Full HD kamera sa noćnim vidom i digitalnim zumom

Gledajte i slušajte svog mališana od kuće ili sa nekog drugog mesta uz pomoć aplikacije Baby Monitor+ za uređaj Philips Avent. Pomoću Wi-Fi mreže ili mobilnog interneta možete ga nadgledati i umiriti sa bilo kog mesta.

Vidite svako mrdanje i čujte svaki kikot

Jedinica za bebu koristi full HD kameru sa noćnim vidom i digitalnim zumom, omogućavajući kristalno jasne slike sobe vašeg mališana danju i noću.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.6

od 5

255

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

16/05/2023

Srbija

Srbija

Odličan proizvod

Prezadovoljni smo monitorom, registruje i najmanji pokret i zvuk, prikazuje temperaturu u prostoriji i sve se to može pratiti preko app-a na mobilnom!

Prednosti

Za

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Connected SCD923/26 Povezani bebi monitor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Connected SCD923/26 Povezani bebi monitor

13/05/2022

Srbija

Srbija

Odličan proizvod

Zahvaljujući ovom Babyfonu mogu na miru ostaviti svoje dijete da spava u svom krevetiću, a ja mogu u svakom trenutku provjeriti sta se događa s mojom bebom. Vrijedi svake kune koja je uložena.

Prednosti

Praktičnost

Mane

Cijena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Connected SCD923/26 Povezani bebi monitor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Connected SCD923/26 Povezani bebi monitor

12/05/2022

Srbija

Srbija

Preporuke

Presretna sam sa ovim izumom. Konačno mogu mirno raditi svoj posao, čak i spavati. Oduševljava me reagiranje na svaki zvuk i šum. Jednostavno za korištenje.

Prednosti

Jednostavnost, točnost, cijena, dizajn

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Connected SCD923/26 Povezani bebi monitor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Connected SCD923/26 Povezani bebi monitor

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  1. Do 400 metara na otvorenom, a 50 metara na zatvorenom

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