ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana

Philips Avent Sootherultra start Nighttime

SCF075/08

4.9
| (173) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Umiruje novorođenčad od prvog dana
Bezbrižno umirivanje od prvog dana. Varalica Philips Avent Ultra Start Nighttime napravljena je tako da odgovara malim ustima novorođenčeta i može bezbedno da se koristi do šestog meseca. Takođe lako možete da je pronađete noću zahvaljujući poklopcu koji svetli u mraku.
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brend preporučen od strane mama širom sveta1

Savršeno odgovara i noću

Umiruje novorođenčad od prvog dana

  • Sa dugmetom koje svetli u mraku

  • Ortodontski i bez bisfenola A

  • Pakovanje od 2 komada

  • 0–2 meseca

Oblik koji potpuno odgovara sićušnim ustima

Oblik koji potpuno odgovara sićušnim ustima

Naša varalica za novorođenčad napravljena je tako da odgovara ustima i licima veoma male dece. Izuzetno je mala i lagana, što je čini idealnom prvom varalicom i ispunjava njihove prirodne potrebe za sisanjem od prvog dana.

98% prihvatanja cucle*

98% prihvatanja cucle*

Kada smo pitali roditelje kako njihovi mališani reaguju na naše silikonske cucle sa teksturom, u proseku je 98% odgovorilo da njihove bebe prihvataju Philips Avent Ultra varalice.

Optimalno za zdrav oralni razvoj

Optimalno za zdrav oralni razvoj

Naše ortodontske, simetrične cucle od mekog silikona dizajnirane su za prirodan oralni razvoj.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.9

od 5

173

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
1

07/07/2026

Україна

Україна

Рекомендую. Мінусів не знайшли.

Чудові пустушки, дитинці підійшли. Використовуємо з наступного дня після народження. Дуже зручно знаходити вночі. Ми задоволені 🫶

Ova recenzija je napisana za Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт

Date of Use 2026-06-26

Ova recenzija je napisana za Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт

Date of Use 2026-06-26

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Super dudlík

Určitě doporučuji všem maminkám. Dudlík je měkký a pružný. Svítí v noci což je super když v noci hledáte dudlík ve tmě.

Prednosti

Měkký, pružný, svítící

Mane

Nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Dudlík SCF075/14 ultra start

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Dudlík SCF075/14 ultra start

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Dudlik ultra start nighttime

Dudlik ultra start nightime pouzivame hlavne v noci,kdy ho snadno najdeme v postylce,kdyz diteti vypadne z ust,diky tomu,ze sviti ve tme! Libi se nam take design a nase miminko ho prijmulo a dokaze ho uklidnit,je 0% BPA a je vyhovujici pro miminko 0-2mesice (i dale).

Prednosti

Sviti ve tme,0 % BPA, znama a overena znacka

Mane

Jiny typ savicky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Dudlík SCF075/14 ultra start

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Dudlík SCF075/14 ultra start

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva sprovedenoj globalno na 8.139 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2024. godine 

  1. Ispitivanje potrošača u SAD sprovedeno 2023. potvrđuje 98% prihvatanja Philips Avent cucle sa teksturom koja se koristi za naše Ultra cucle (n=201).

  2. Na osnovu rezultata testiranja potrošača u SAD (2023, n=201).

  3. Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe.