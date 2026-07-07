2 godine garancije
Sa dugmetom koje svetli u mraku
Ortodontski i bez bisfenola A
Pakovanje od 2 komada
0–2 meseca
Naša varalica za novorođenčad napravljena je tako da odgovara ustima i licima veoma male dece. Izuzetno je mala i lagana, što je čini idealnom prvom varalicom i ispunjava njihove prirodne potrebe za sisanjem od prvog dana.
Kada smo pitali roditelje kako njihovi mališani reaguju na naše silikonske cucle sa teksturom, u proseku je 98% odgovorilo da njihove bebe prihvataju Philips Avent Ultra varalice.
Naše ortodontske, simetrične cucle od mekog silikona dizajnirane su za prirodan oralni razvoj.
4.9
od 5
173
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Tori7
07/07/2026
Україна
Рекомендую. Мінусів не знайшли.
Чудові пустушки, дитинці підійшли. Використовуємо з наступного дня після народження. Дуже зручно знаходити вночі. Ми задоволені 🫶
Ova recenzija je napisana za Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт
Date of Use 2026-06-26
Ova recenzija je napisana za Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт
Date of Use 2026-06-26
Radushka
04/01/2026
Česká republika
Deo promocije
Super dudlík
Určitě doporučuji všem maminkám. Dudlík je měkký a pružný. Svítí v noci což je super když v noci hledáte dudlík ve tmě.
Prednosti
Měkký, pružný, svítící
Mane
Nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Dudlík SCF075/14 ultra start
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Dudlík SCF075/14 ultra start
Sanyyy ku
04/01/2026
Česká republika
Deo promocije
Dudlik ultra start nighttime
Dudlik ultra start nightime pouzivame hlavne v noci,kdy ho snadno najdeme v postylce,kdyz diteti vypadne z ust,diky tomu,ze sviti ve tme! Libi se nam take design a nase miminko ho prijmulo a dokaze ho uklidnit,je 0% BPA a je vyhovujici pro miminko 0-2mesice (i dale).
Prednosti
Sviti ve tme,0 % BPA, znama a overena znacka
Mane
Jiny typ savicky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Dudlík SCF075/14 ultra start
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Dudlík SCF075/14 ultra start
Na osnovu online ankete zadovoljstva sprovedenoj globalno na 8.139 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2024. godine
Ispitivanje potrošača u SAD sprovedeno 2023. potvrđuje 98% prihvatanja Philips Avent cucle sa teksturom koja se koristi za naše Ultra cucle (n=201).
Na osnovu rezultata testiranja potrošača u SAD (2023, n=201).
Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe.