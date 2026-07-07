2 godine garancije
Dizajnirana za novorođenčad
Bez bisfenola A
Pakovanje od 2 komada, 80% na biljnoj bazi*
0–2 meseca
Naša cucla varalica za novorođenčad je specijalno dizajnirana da odgovara majušnim ustima i licima. Njen lagani dizajn bez prstena čini je idealnom prvom cuclom varalicom, i pogodna je za bebe do 6 meseci starosti. Oblik i veličina cucle pomažu bebi da lako pređe na naše asortimane Philips Avent ultra air i ultra soft cucli varalica, tako da su njene prirodne potrebe za sisanjem uvek zadovoljene.
Naše ortodontske cucle su dizajnirane korišćenjem mekog silikona da podrže prirodne pokrete mišića usta, kako bi se smanjio rizik od nepravilnog zagrižaja. Cucla sa uskim vratom je dizajnirana da smanji pritisak između jezika i nepca. Philips Avent ultra cucle varalice su nezavisno akreditovane od strane Fondacije za oralno zdravlje. Napravljene od 100% silikona pogodnog za hranu, izdržljivije su i dugotrajnije od gumenih (lateks) cucli i ne sadrže BPA, BPS, ftalate, PVC i policiklične aromatične ugljovodonike.
Naše teksturirane silikonske cucle su dizajnirane da oponašaju osećaj majčine dojke. Kada smo pitali roditelje kako njihovi mališani reaguju na njih, u proseku 98% je reklo da njihove bebe prihvataju Philips Avent ultra cucle varalice.
4.9
od 5
173
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Tori7
07/07/2026
Україна
Рекомендую. Мінусів не знайшли.
Чудові пустушки, дитинці підійшли. Використовуємо з наступного дня після народження. Дуже зручно знаходити вночі. Ми задоволені 🫶
Ova recenzija je napisana za Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт
Date of Use 2026-06-26
Ova recenzija je napisana za Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт
Date of Use 2026-06-26
Radushka
04/01/2026
Česká republika
Deo promocije
Super dudlík
Určitě doporučuji všem maminkám. Dudlík je měkký a pružný. Svítí v noci což je super když v noci hledáte dudlík ve tmě.
Prednosti
Měkký, pružný, svítící
Mane
Nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Dudlík SCF075/14 ultra start
Date of Use 2025-12-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Dudlík SCF075/14 ultra start
Date of Use 2025-12-04
Sanyyy ku
04/01/2026
Česká republika
Deo promocije
Dudlik ultra start nighttime
Dudlik ultra start nightime pouzivame hlavne v noci,kdy ho snadno najdeme v postylce,kdyz diteti vypadne z ust,diky tomu,ze sviti ve tme! Libi se nam take design a nase miminko ho prijmulo a dokaze ho uklidnit,je 0% BPA a je vyhovujici pro miminko 0-2mesice (i dale).
Prednosti
Sviti ve tme,0 % BPA, znama a overena znacka
Mane
Jiny typ savicky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Dudlík SCF075/14 ultra start
Date of Use 2025-12-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Dudlík SCF075/14 ultra start
Date of Use 2025-12-04
Na osnovu online ankete zadovoljstva sprovedenoj globalno na 8.139 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2024. godine
Delovi od tvrde plastike, isključujući silikonsku cuclu (pristup masenog bilansa).
Potrošački test u SAD iz 2023. potvrđuje prihvatanje cucle od 98% za teksturiranu Philips Avent cuclu koja se koristi u našim ultra cuclama varalicama (n=201).
U poređenju sa tradicionalnim metodama sterilizacije (kuvanje) za cucle varalice.
Iz higijenskih razloga, zamenite cucle varalice nakon 4 nedelje upotrebe.