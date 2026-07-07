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  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
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  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
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  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana

Philips Avent Pacifierultra start Nighttime

SCF075/18

4.9
| (173) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Umiruje novorođenčad od prvog dana
Bezbrižnost od samog početka. Philips Avent ultra start Nighttime je napravljena da odgovara ustima novorođenčadi i može se bezbedno koristiti do 6 meseci. Svetli u mraku, tako da su udobnost i olakšanje lako dostupni kada se svetla ugase. Sada 80% na biljnoj bazi.*
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brend preporučen od strane mama širom sveta1

Savršeno odgovara i noću

Umiruje novorođenčad od prvog dana

  • Gornji deo koji svetli u mraku

  • Bez bisfenola A

  • Pakovanje od 2 komada, 80% na biljnoj bazi*

  • 0–2 meseca

Oblik koji potpuno odgovara sićušnim ustima

Oblik koji potpuno odgovara sićušnim ustima

Naša cucla varalica za novorođenčad je specijalno dizajnirana da odgovara majušnim ustima i licima. Njen lagani dizajn bez prstena čini je idealnom prvom cuclom varalicom, i pogodna je za bebe do 6 meseci starosti. Oblik i veličina cucle pomažu bebi da lako pređe na naše asortimane Philips Avent ultra air i ultra soft cucli varalica, tako da su njene prirodne potrebe za sisanjem uvek zadovoljene.

Ortodontska cucla dizajnirana za prirodan oralni razvoj

Ortodontska cucla dizajnirana za prirodan oralni razvoj

Naše ortodontske cucle su dizajnirane korišćenjem mekog silikona da podrže prirodne pokrete mišića usta, kako bi se smanjio rizik od nepravilnog zagrižaja. Cucla sa uskim vratom je dizajnirana da smanji pritisak između jezika i nepca. Philips Avent ultra cucle varalice su nezavisno akreditovane od strane Fondacije za oralno zdravlje. Napravljene od 100% silikona pogodnog za hranu, izdržljivije su i dugotrajnije od gumenih (lateks) cucli i ne sadrže BPA, BPS, ftalate, PVC i policiklične aromatične ugljovodonike.

Obožavaju je bebe, uz prihvatanje cucle od 98%**

Obožavaju je bebe, uz prihvatanje cucle od 98%**

Naše teksturirane silikonske cucle su dizajnirane da oponašaju osećaj majčine dojke. Kada smo pitali roditelje kako njihovi mališani reaguju na njih, u proseku 98% je reklo da njihove bebe prihvataju Philips Avent ultra cucle varalice.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

173

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
1

07/07/2026

Україна

Україна

Рекомендую. Мінусів не знайшли.

Чудові пустушки, дитинці підійшли. Використовуємо з наступного дня після народження. Дуже зручно знаходити вночі. Ми задоволені 🫶

Ova recenzija je napisana za Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт

Date of Use 2026-06-26

Ova recenzija je napisana za Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт

Date of Use 2026-06-26

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Super dudlík

Určitě doporučuji všem maminkám. Dudlík je měkký a pružný. Svítí v noci což je super když v noci hledáte dudlík ve tmě.

Prednosti

Měkký, pružný, svítící

Mane

Nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Dudlík SCF075/14 ultra start

Date of Use 2025-12-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Dudlík SCF075/14 ultra start

Date of Use 2025-12-04

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Dudlik ultra start nighttime

Dudlik ultra start nightime pouzivame hlavne v noci,kdy ho snadno najdeme v postylce,kdyz diteti vypadne z ust,diky tomu,ze sviti ve tme! Libi se nam take design a nase miminko ho prijmulo a dokaze ho uklidnit,je 0% BPA a je vyhovujici pro miminko 0-2mesice (i dale).

Prednosti

Sviti ve tme,0 % BPA, znama a overena znacka

Mane

Jiny typ savicky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Dudlík SCF075/14 ultra start

Date of Use 2025-12-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Dudlík SCF075/14 ultra start

Date of Use 2025-12-04

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  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva sprovedenoj globalno na 8.139 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2024. godine 

  1. Delovi od tvrde plastike, isključujući silikonsku cuclu (pristup masenog bilansa).

  2. Potrošački test u SAD iz 2023. potvrđuje prihvatanje cucle od 98% za teksturiranu Philips Avent cuclu koja se koristi u našim ultra cuclama varalicama (n=201).

  3. Zasnovano na rezultatima potrošačkog testa u SAD (2023, n=201).

  4. U poređenju sa tradicionalnim metodama sterilizacije (kuvanje) za cucle varalice.

  5. Iz higijenskih razloga, zamenite cucle varalice nakon 4 nedelje upotrebe.