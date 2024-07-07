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  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše

Philips Avent Pacifierultra air

SCF080/23

4.9
| (651) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod
Omogućava koži vašeg mališana da diše
Umirujuća i propušta vazduh sa velikim otvorima za vazduh. 9 od 10 roditelja se slaže: Philips Avent ultra air cucle varalice su udobne za mog mališana. Umirujuće olakšanje je uvek blizu, bez obzira ko brine o bebi. Sada 80% na biljnoj bazi.*
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brend preporučen od strane mama širom sveta1

Izuzetno veliki otvori za udobnije umirivanje

Omogućava koži vašeg mališana da diše

  • Omogućava bebinoj koži da diše

  • Bez bisfenola A (BPA)

  • Pakovanje od 2 komada, 80% na biljnoj bazi*

  • 0–6 meseci

Izuzetno veliki otvori za vazduh omogućavaju koži bebe da diše

Izuzetno veliki otvori za vazduh omogućavaju koži bebe da diše

Otvori u štitniku ventiliraju kožu vaše bebe, održavajući je suvljom, za vrhunsku umirujuću udobnost.

Ortodontska cucla dizajnirana za prirodan oralni razvoj

Ortodontska cucla dizajnirana za prirodan oralni razvoj

Naše ortodontske cucle su dizajnirane korišćenjem mekog silikona da podrže prirodne pokrete mišića usta, kako bi se smanjio rizik od nepravilnog zagrižaja. Cucla sa uskim vratom je dizajnirana da smanji pritisak između jezika i nepca. Philips Avent ultra cucle varalice su nezavisno akreditovane od strane Fondacije za oralno zdravlje. Napravljene od 100% silikona pogodnog za hranu, izdržljivije su i dugotrajnije od gumenih (lateks) cucli i ne sadrže BPA, BPS, ftalate, PVC i policiklične aromatične ugljovodonike.

Obožavaju je bebe, uz prihvatanje cucle od 98%***

Obožavaju je bebe, uz prihvatanje cucle od 98%***

Naše teksturirane silikonske cucle su dizajnirane da oponašaju osećaj majčine dojke. Kada smo pitali roditelje kako njihovi mališani reaguju na njih, u proseku 98% je reklo da njihove bebe prihvataju Philips Avent ultra cucle varalice.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

651

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

07/07/2024

Srbija

Srbija

Sjajne su

Meni kao mami se sviđa što su iste sa obe strane a takođe ih i bebe obožavaju

Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/58 Cucla

Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/58 Cucla

07/07/2024

Srbija

Srbija

Odlične su prva beba ih je prihvatila od početka

Da su najbolje malo je reći moji sin prvo nije prihvatio varalice,sve dok nismo uzeli Avent i oduševljenje samo na prvi pogled bilo je neopisivo, prihvatio je bez problema kao i naša druga beba od 4 meseci

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/31 Cucla

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/31 Cucla

06/07/2024

Srbija

Srbija

Sjajan proizvod

Koristili smo i sa prvim detetom a koristimo i sad sa drugim, sve pohvale.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/31 Cucla

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/31 Cucla

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  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva sprovedenoj globalno na 8.139 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2024. godine 

  1. Delovi od tvrde plastike, isključujući silikonsku cuclu (pristup masenog bilansa).

  2. Na osnovu rezultata testiranja potrošača u SAD (2023, n=201).

  3. Potrošački test u SAD iz 2023. potvrđuje prihvatanje cucle od 98% za teksturiranu Philips Avent cuclu koja se koristi u našim ultra cuclama varalicama (n=201).

  4. U poređenju sa tradicionalnim metodama sterilizacije (kuvanje) za cucle varalice.