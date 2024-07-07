2 godine garancije
Omogućava bebinoj koži da diše
Bez bisfenola A (BPA)
Pakovanje od 2 komada, 80% na biljnoj bazi*
6–18 meseci
Otvori u štitniku ventiliraju kožu vaše bebe, održavajući je suvljom, za vrhunsku umirujuću udobnost.
Naše ortodontske cucle su dizajnirane korišćenjem mekog silikona da podrže prirodne pokrete mišića usta, kako bi se smanjio rizik od nepravilnog zagrižaja. Cucla sa uskim vratom je dizajnirana da smanji pritisak između jezika i nepca. Philips Avent ultra cucle varalice su nezavisno akreditovane od strane Fondacije za oralno zdravlje. Napravljene od 100% silikona pogodnog za hranu, izdržljivije su i dugotrajnije od gumenih (lateks) cucli i ne sadrže BPA, BPS, ftalate, PVC i policiklične aromatične ugljovodonike.
Naše teksturirane silikonske cucle su dizajnirane da oponašaju osećaj majčine dojke. Kada smo pitali roditelje kako njihovi mališani reaguju na njih, u proseku 98% je reklo da njihove bebe prihvataju Philips Avent ultra cucle varalice.
4.9
od 5
651
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Aleks12@
07/07/2024
Srbija
Deo promocije
Sjajne su
Meni kao mami se sviđa što su iste sa obe strane a takođe ih i bebe obožavaju
Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/58 Cucla
Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/58 Cucla
Aleks12@
07/07/2024
Srbija
Deo promocije
Odlične su prva beba ih je prihvatila od početka
Da su najbolje malo je reći moji sin prvo nije prihvatio varalice,sve dok nismo uzeli Avent i oduševljenje samo na prvi pogled bilo je neopisivo, prihvatio je bez problema kao i naša druga beba od 4 meseci
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/31 Cucla
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/31 Cucla
06/07/2024
Srbija
Deo promocije
Sjajan proizvod
Koristili smo i sa prvim detetom a koristimo i sad sa drugim, sve pohvale.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/31 Cucla
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/31 Cucla
Na osnovu online ankete zadovoljstva sprovedenoj globalno na 8.139 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2024. godine
Delovi od tvrde plastike, isključujući silikonsku cuclu (pristup masenog bilansa).
Na osnovu rezultata testiranja potrošača u SAD (2023, n=201).
Potrošački test u SAD iz 2023. potvrđuje prihvatanje cucle od 98% za teksturiranu Philips Avent cuclu koja se koristi u našim ultra cuclama varalicama (n=201).
U poređenju sa tradicionalnim metodama sterilizacije (kuvanje) za cucle varalice.
Iz higijenskih razloga, zamenite cucle varalice nakon 4 nedelje upotrebe.