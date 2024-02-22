2 godine garancije
Obustavljeno
Održiviji izbori vam omogućavaju da pružite najbolju negu sa manje uticaja na planetu. Kompletan asortiman Philips Avent ultra sadrži cucle varalice i kutijice za sterilizaciju napravljene od 80% materijala na biljnoj bazi.*
Kutijica za nošenje služi i kao sterilizator tako da su cucle varalice uvek spremne kada su vam potrebne. Samo dodajte vodu i stavite u mikrotalasnu na 3 minuta, za laku sterilizaciju koja generiše do 50% manje emisije CO2.***
4.9
od 5
345
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Vanjica
22/02/2024
Srbija
Deo promocije
Odlicna cuca, a i svi proizvodi
Da beba bude zadovoljna i srecna... Kad je beba srecna i mama je..
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla
Date of Use 2022-02-22
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla
Date of Use 2022-02-22
Taša99
20/02/2024
Srbija
Deo promocije
Proizvod je kvalitetan i pogodan za bebu.
Zato sto se mojoj bebi sviđa, i preporučila bih svim roditeljima.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla
Date of Use 2023-10-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla
Date of Use 2023-10-20
Draga Dunja
20/02/2024
Srbija
Deo promocije
Duda
preporuke za Avent dudu,zato što je odlična za naše mališane
Prednosti
preporučujem bebama dudu avent
Mane
nemam nista protiv
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla
Date of Use 2023-02-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla
Date of Use 2023-02-20