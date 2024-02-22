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Obustavljeno

Philips AventSCF085/02 ultra air pacifier

SCF091/43

4.9

| (345) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod

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Blaže prema planeti sa 80% materijala na biljnoj bazi*

Blaže prema planeti sa 80% materijala na biljnoj bazi*

Održiviji izbori vam omogućavaju da pružite najbolju negu sa manje uticaja na planetu. Kompletan asortiman Philips Avent ultra sadrži cucle varalice i kutijice za sterilizaciju napravljene od 80% materijala na biljnoj bazi.*

Kutijice za nošenje i sterilizaciju za brzu i laku higijenu

Kutijice za nošenje i sterilizaciju za brzu i laku higijenu

Kutijica za nošenje služi i kao sterilizator tako da su cucle varalice uvek spremne kada su vam potrebne. Samo dodajte vodu i stavite u mikrotalasnu na 3 minuta, za laku sterilizaciju koja generiše do 50% manje emisije CO2.***

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Komentari

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4.9

od 5

345

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

22/02/2024

Srbija

Srbija

Odlicna cuca, a i svi proizvodi

Da beba bude zadovoljna i srecna... Kad je beba srecna i mama je..

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla

Date of Use 2022-02-22

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla

Date of Use 2022-02-22

20/02/2024

Srbija

Srbija

Proizvod je kvalitetan i pogodan za bebu.

Zato sto se mojoj bebi sviđa, i preporučila bih svim roditeljima.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla

Date of Use 2023-10-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla

Date of Use 2023-10-20

20/02/2024

Srbija

Srbija

Duda

preporuke za Avent dudu,zato što je odlična za naše mališane

Prednosti

preporučujem bebama dudu avent

Mane

nemam nista protiv

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla

Date of Use 2023-02-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla

Date of Use 2023-02-20

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