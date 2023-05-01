ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Fotografija glavne upotrebe
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Stil života proizvoda
  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Fotografija glavne upotrebe
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Stil života proizvoda

Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/27

4.5

| (43) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod

Udobno prianja na prirodne obline bebinog lica

Meke i fleksibilne, Philips Avent Soothie Heart cucle varalice neće udarati u bebin nos. Jednodelni dizajn od silikona medicinskog stepena sa kutijicom za višekratnu upotrebu napravljenom od 90% materijala na biljnoj bazi.*

Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brend preporučen od strane mama širom sveta1

Fleksibilna cucla varalica od silikona medicinskog stepena

Udobno prianja na prirodne obline bebinog lica

  • Jednodelni silikonski dizajn

  • Bez bisfenola A (BPA)

  • Pakovanje od 2

  • 0–6 meseci

Prati obline lica za udobnost bebe

Prati obline lica za udobnost bebe

Specijalni štitnik u obliku srca je dizajniran da prati prirodne obline lica vaše bebe kako bi pružio maksimalnu udobnost bez udaranja u njen majušni nos.

Jednodelni dizajn napravljen od 100% silikona medicinskog stepena

Jednodelni dizajn napravljen od 100% silikona medicinskog stepena

Izdržljiv jednodelni dizajn je u potpunosti napravljen od fleksibilnog silikona medicinskog stepena. Naš tim stručnjaka ga je specijalno kreirao za novorođenčad od 0–6 meseci.

Simetrična, okrugla cucla

Simetrična, okrugla cucla

Soothie ima simetričnu, okruglu cuclu dizajniranu da anatomski stane u bebina usta i da pomogne u smanjenju pritiska između jezika i usta. Philips Avent Soothie je nezavisno akreditovana od strane Fondacije za oralno zdravlje.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.5

od 5

43

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

01/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlična dudica

Jako dobro se uklapa uz dojenje. Svakako preporučam, prezadovoljna mama i beba.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Soothie SCF099/22 Soothie

Datum upotrebe 2022-04-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Soothie SCF099/22 Soothie

Datum upotrebe 2022-04-01

16/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odlična duda!

Jedina duda koju moja beba prihvaca! Nema brige oko kompenzacije ili ulaska sapunice u dudu!

Prednosti

Same pohvale

Mane

Nemam nista protiv

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Soothie SCF099/22 Soothie

Datum upotrebe 2022-04-16

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Soothie SCF099/22 Soothie

Datum upotrebe 2022-04-16

01/09/2024

Polska

Polska

Smoczek jest 100/100

Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.

Mane

Żadnych wad

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Datum upotrebe 2024-05-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Datum upotrebe 2024-05-01

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije (na osnovu mojih željenih postavki i ponašanja) o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Lako mogu da opozovem prijavu bilo kada.

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva sprovedenoj globalno na 8.139 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2024. godine 

  1. Pristup masenog bilansa.

  2. Sve naše Soothie cucle varalice imaju isti oblik cucle i jednodelni dizajn, i dolaze sa različitim oblicima štitnika, uključujući one koje se distribuiraju u bolnicama u SAD.

  3. U poređenju sa tradicionalnim metodama sterilizacije (kuvanje) za cucle varalice.

  4. Iz higijenskih razloga, zamenite cucle varalice nakon 4 nedelje upotrebe.