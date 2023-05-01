Udobno prianja na prirodne obline bebinog lica
Meke i fleksibilne, Philips Avent Soothie Heart cucle varalice neće udarati u bebin nos. Jednodelni dizajn od silikona medicinskog stepena sa kutijicom za višekratnu upotrebu napravljenom od 90% materijala na biljnoj bazi.*
Jednodelni silikonski dizajn
Bez bisfenola A (BPA)
Pakovanje od 2
0–6 meseci
Specijalni štitnik u obliku srca je dizajniran da prati prirodne obline lica vaše bebe kako bi pružio maksimalnu udobnost bez udaranja u njen majušni nos.
Izdržljiv jednodelni dizajn je u potpunosti napravljen od fleksibilnog silikona medicinskog stepena. Naš tim stručnjaka ga je specijalno kreirao za novorođenčad od 0–6 meseci.
Soothie ima simetričnu, okruglu cuclu dizajniranu da anatomski stane u bebina usta i da pomogne u smanjenju pritiska između jezika i usta. Philips Avent Soothie je nezavisno akreditovana od strane Fondacije za oralno zdravlje.
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4.5
od 5
43
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
Mara41
01/05/2023
Hrvatska
Odlična dudica
Jako dobro se uklapa uz dojenje. Svakako preporučam, prezadovoljna mama i beba.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Soothie SCF099/22 Soothie
Datum upotrebe 2022-04-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Soothie SCF099/22 Soothie
Datum upotrebe 2022-04-01
Bebaroza
16/05/2022
Hrvatska
Odlična duda!
Jedina duda koju moja beba prihvaca! Nema brige oko kompenzacije ili ulaska sapunice u dudu!
Prednosti
Same pohvale
Mane
Nemam nista protiv
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Soothie SCF099/22 Soothie
Datum upotrebe 2022-04-16
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Soothie SCF099/22 Soothie
Datum upotrebe 2022-04-16
Viktoriia Lehenko
01/09/2024
Polska
Smoczek jest 100/100
Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.
Mane
Żadnych wad
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Datum upotrebe 2024-05-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Datum upotrebe 2024-05-01
Na osnovu online ankete zadovoljstva sprovedenoj globalno na 8.139 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2024. godine
Pristup masenog bilansa.
Sve naše Soothie cucle varalice imaju isti oblik cucle i jednodelni dizajn, i dolaze sa različitim oblicima štitnika, uključujući one koje se distribuiraju u bolnicama u SAD.
U poređenju sa tradicionalnim metodama sterilizacije (kuvanje) za cucle varalice.
Iz higijenskih razloga, zamenite cucle varalice nakon 4 nedelje upotrebe.