2 godine garancije
Obustavljeno
Za osnovnu udobnost
0–6 meseci
Ortodontski i bez bisfenola A
Pakovanje sa 2 glave
Bebe znaju šta vole. Pitali smo mame kako njihovi mališani reaguju na Philips Avent cucle i utvrdili smo da 9 od 10 beba prihvata naše cucle.
Naša skupljajuća silikonska cucla ima simetričan oblik koji neguje bebino nepce, zube i desni dok raste.
Možete da budete sigurni da je udobnost vašeg mališana u dobrim rukama. Ova cucla se proizvodi u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu.*
4.9
od 5
126
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Sylviskum
26/11/2020
Polska
Najlepsze smoczki dla każdego maluszka - polecam.
Serdecznie polecam smoczki marki Philips Avent. Jestem im wierna od lat. Syn ma już 7 lat i na nich wyrósł. Nie zaszkodziły nam w żadnym stopniu jeśli chodzi o wymowę i kwestie logopedyczne. Smoczki są ortodontyczne i bezpieczne. W odpowiednim czasie udało nam się z nimi bezboleśnie pożegnać. Aktualnie nadal jestem wierna marce, razem z moją malutką córeczką testujemy tym razem szatę kolorystyczną dla dziewczynek. Poza tym, że są znaną, bezpieczną i zaufaną marką również pięknie wyglądają! Na pewno każdy znajdzie coś dla swojego dziecka.
Prednosti
bezpieczny, ortodontyczny, duży wybór kolorystyczny, łatwość z dostępem w wielu sklepach
Mane
brak wad
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF172/50 Smoczek z serii Classic +
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF172/50 Smoczek z serii Classic +
BruV
05/11/2020
Україна
Чудова пустушка)
Нам дуже подобається, класний дизайн і пустушка якісна , ми вже 3 місяці і іншої не треба, але надпис трішки обліз
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF172/50 Пустушка Classic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF172/50 Пустушка Classic
alena1996
21/10/2020
Україна
Наша палочка виручалочка!
Дуже нам допомогла в період коліків. Купили пустушку цієї фірми навіть не задумуючись. Так як знаємо що продукція якісна і маємо не один продукт вашого виробництва.Подобається,що є ковпачок. Якісний силікон.
Prednosti
Тільки ЗА!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF169/36 Пустушка Classic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF169/36 Пустушка Classic
Globalni br. 1 brend cucli
Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe
Naš asortiman pruža podršku mamama i bebama u svim fazama razvoja
Onlajn testiranje, 100 mama, Ujedinjeno Kraljevstvo, 2012.
Proizvođač godine 2014.