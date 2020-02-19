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  • Izložite nežnu kožu udobnosti vazduha
  • Izložite nežnu kožu udobnosti vazduha
  • Izložite nežnu kožu udobnosti vazduha
  • Izložite nežnu kožu udobnosti vazduha
  • Izložite nežnu kožu udobnosti vazduha
  • Izložite nežnu kožu udobnosti vazduha

Obustavljeno

Philips AventFreeflow cucle

SCF172/01

4.9
| (25) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Izložite nežnu kožu udobnosti vazduha
Omogućite koži mališana da diše uz Philips Avent Freeflow cuclu. Omotač ima 6 otvora za dodatni protok vazduha, dizajniranih tako da smanje iritaciju kože. Naša ortodontska, skupljajuća cucla prati bebin prirodni oralni razvoj.
Pogledajte sve prednosti

Dodatni otvori za vazduh omogućavaju koži da diše

Izložite nežnu kožu udobnosti vazduha

  • Prijatno umirivanje vazduhom

  • 0–6 meseci

  • Ortodontski i bez bisfenola A

  • Pakovanje od 2

9 od 10 beba prihvataju naše cucle*

9 od 10 beba prihvataju naše cucle*

Bebe znaju šta vole. Pitali smo mame kako njihovi mališani reaguju na Philips Avent cucle i utvrdili smo da 9 od 10 beba prihvata naše cucle.

Dizajnirana je za prirodni oralni razvoj

Dizajnirana je za prirodni oralni razvoj

Naša skupljajuća silikonska cucla ima simetričan oblik koji neguje bebino nepce, zube i desni dok raste.

Proizvodi se u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu

Proizvodi se u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu

Možete da budete sigurni da je udobnost vašeg mališana u dobrim rukama. Ova cucla se proizvodi u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu.*

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

25

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

19/02/2020

Magyarország

Magyarország

Termék kiváló minőségű

Lányom imádta. Sok cumit el használt. Nem fogbarát.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik

18/07/2019

Lietuva

Lietuva

Gera ir patraukli išvaizda. Saugūs naudojimui.

Patiko žaisminga išvaizda. Sterilizuojant nesideformuoja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai

05/08/2018

Україна

Україна

нам підійшли)

Досить легко і майже з першого разу малюк взяв пустушку. Абсолютно задоволені якістю. Легко в киплячій воді простерилізувати,що важливо - не набирає всередину воду.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF172/01 Дихаючі пустушки Freeflow

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF172/01 Дихаючі пустушки Freeflow

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Odricanje od odgovornosti

  1. Globalni br. 1 brend cucli

  2. Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe

  3. Naš asortiman pruža podršku mamama i bebama u svim fazama razvoja

  4. Onlajn testiranje, 100 mama, Ujedinjeno Kraljevstvo, 2012.

  5. Proizvođač godine 2014.