2 godine garancije
Obustavljeno
Prijatno umirivanje vazduhom
0–6 meseci
Ortodontski i bez bisfenola A
Pakovanje od 2
Bebe znaju šta vole. Pitali smo mame kako njihovi mališani reaguju na Philips Avent cucle i utvrdili smo da 9 od 10 beba prihvata naše cucle.
Naša skupljajuća silikonska cucla ima simetričan oblik koji neguje bebino nepce, zube i desni dok raste.
Možete da budete sigurni da je udobnost vašeg mališana u dobrim rukama. Ova cucla se proizvodi u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu.*
4.9
od 5
25
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
Zsuskam
19/02/2020
Magyarország
Termék kiváló minőségű
Lányom imádta. Sok cumit el használt. Nem fogbarát.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik
Spygliukas
18/07/2019
Lietuva
Gera ir patraukli išvaizda. Saugūs naudojimui.
Patiko žaisminga išvaizda. Sterilizuojant nesideformuoja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai
Sikorskaya
05/08/2018
Україна
нам підійшли)
Досить легко і майже з першого разу малюк взяв пустушку. Абсолютно задоволені якістю. Легко в киплячій воді простерилізувати,що важливо - не набирає всередину воду.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF172/01 Дихаючі пустушки Freeflow
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF172/01 Дихаючі пустушки Freeflow
Globalni br. 1 brend cucli
Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe
Naš asortiman pruža podršku mamama i bebama u svim fazama razvoja
Onlajn testiranje, 100 mama, Ujedinjeno Kraljevstvo, 2012.
Proizvođač godine 2014.