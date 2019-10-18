2 godine garancije
Obustavljeno
Sa drškom koja svetli u mraku
6–18 meseci
Ortodontski i bez bisfenola A
Pakovanje od 2
Možete da budete sigurni da je udobnost vašeg mališana u dobrim rukama. Ova cucla se proizvodi u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu.*
Naša bezbednosna drška omogućava vam da lako uklonite cuclu u svakom trenutku. Čak i male ruke mogu da je uhvate.
Kada se cucla ne koristi, samo postavite poklopac pre odlaganja da bi cucla bila bezbedna i čista.
4.1
od 5
17
Komentari
80%
preporučuje ovaj proizvod
Bea113
18/10/2019
Magyarország
Ezt a terméket imádja a lányom.
A világító fogantyúnak köszönhetően éjjel is könnyű megtalálni.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF176/24 Éjszakai játszócumi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF176/24 Éjszakai játszócumi
Аліна25
20/08/2019
Україна
Хороша пустушка, якісна
Користуємось цією серією з народження, дитині підходить соска, зручно, що є захисний ковпачок
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF176/22 Нічна пустушка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF176/22 Нічна пустушка
Timi90
17/08/2019
Magyarország
Nagyon jó a kialakítása az éjszakára
Nehezebben esik ki a baba szájából az éjszaka, mint a többi cumi, így kevesebbszer kel fel. Nem okoz cumizavart!
Ova recenzija je napisana za SCF176/22 Éjszakai játszócumi
Ova recenzija je napisana za SCF176/22 Éjszakai játszócumi
Izložite drške svetlu pre upotrebe.
Globalni br. 1 brend cucli
Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe
Naš asortiman pruža podršku mamama i bebama u svim fazama razvoja
Proizvođač godine 2014.