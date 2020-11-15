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  • Praktično umirivanje pred spavanje
  • Praktično umirivanje pred spavanje
  • Praktično umirivanje pred spavanje
  • Praktično umirivanje pred spavanje

Obustavljeno

Philips AventNoćna cucla

SCF176/28

4.1
| (8) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod
Praktično umirivanje pred spavanje
Umirite bebu pred spavanje uz Philips Avent Classic noćnu cuclu: naša drška koja svetli u mraku olakšava pronalaženje noću. Dok beba spava, naša ortodontska, skupljajuća cucla prati njen prirodni oralni razvoj.
Pogledajte sve prednosti

Jedinstvena drška koja svetli u mraku

Praktično umirivanje pred spavanje

  • Sa drškom koja svetli u mraku

  • 0–6 meseci

  • Ortodontski i bez bisfenola A

  • Pakovanje od 2

Proizvodi se u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu

Proizvodi se u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu

Možete da budete sigurni da je udobnost vašeg mališana u dobrim rukama. Ova cucla se proizvodi u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu.*

Bezbednosna drška za lako uklanjanje

Bezbednosna drška za lako uklanjanje

Naša bezbednosna drška omogućava vam da lako uklonite cuclu u svakom trenutku. Čak i male ruke mogu da je uhvate.

Poklopac koji se lako postavlja doprinosi održavanju čistoće cucle

Poklopac koji se lako postavlja doprinosi održavanju čistoće cucle

Kada se cucla ne koristi, samo postavite poklopac pre odlaganja da bi cucla bila bezbedna i čista.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.1

od 5

8

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

15/11/2020

Magyarország

Magyarország

A babám imádja, igazi játszócumi

Kisbabám nagyon szereti, imádja forgatni a kis kezében. Annak ellenére, hogy nem egy kimondottan nagy cumis, imád játszani vele. Külön élvezi, hogy van rajta az a kis lifegő fogantyú, ami a mai cumikon már egyáltalán nincs. Hol kiveszi a szájából, hol visszateszi. Nagyon-nagyon könnyű, úhogy az sem baj, ha néha a kis pofikájára ejti. Nekünk bevált.

Prednosti

Forma

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF176/18 Éjszakai játszócumi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF176/18 Éjszakai játszócumi

28/07/2020

Україна

Україна

наши первые пустышки

Это наши первые и самые любимые пустышки, ребенок все ещё с удовольствием берет (хотя нам уже больше 6 месяцев...и есть другие соответсвующие возрасту) Очень удобно, что есть индивидуальные колпачки. В темноте светятся, но не долго.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF176/18 Нічна пустушка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF176/18 Нічна пустушка

03/04/2019

Україна

Україна

Чудові пустушки

Тільки позитивні враження від використання. Міцний і безпечний силікон з якого виготовлена сама соска. Вона не розтягувалася, не деформувалась при використанні. Коли у дитини з'явилися зубки, то при всіх намаганнях їй не вдалось прокусити соску. Звичайно величезний плюс - це кільце, яке вночі світиться. Дуже виручало нас під час нічного сну. Коли дитині випадала пустушка - не потрібно було включати світло чи перевертати усе ліжечко у її пошуках, адже завдяки кільцю , яке світиться - її було видно.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF176/18 Нічна пустушка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF176/18 Нічна пустушка

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Odricanje od odgovornosti

  1. Izložite drške svetlu pre upotrebe.

  2. Onlajn testiranje, 100 mama, Ujedinjeno Kraljevstvo, 2012.

  3. Globalni br. 1 brend cucli

  4. Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe

  5. Naš asortiman pruža podršku mamama i bebama u svim fazama razvoja

  6. Proizvođač godine 2014.