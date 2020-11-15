2 godine garancije
Obustavljeno
Sa drškom koja svetli u mraku
0–6 meseci
Ortodontski i bez bisfenola A
Pakovanje od 2
Možete da budete sigurni da je udobnost vašeg mališana u dobrim rukama. Ova cucla se proizvodi u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu.*
Naša bezbednosna drška omogućava vam da lako uklonite cuclu u svakom trenutku. Čak i male ruke mogu da je uhvate.
Kada se cucla ne koristi, samo postavite poklopac pre odlaganja da bi cucla bila bezbedna i čista.
4.1
od 5
8
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
Zebra27hhhhhh
15/11/2020
Magyarország
A babám imádja, igazi játszócumi
Kisbabám nagyon szereti, imádja forgatni a kis kezében. Annak ellenére, hogy nem egy kimondottan nagy cumis, imád játszani vele. Külön élvezi, hogy van rajta az a kis lifegő fogantyú, ami a mai cumikon már egyáltalán nincs. Hol kiveszi a szájából, hol visszateszi. Nagyon-nagyon könnyű, úhogy az sem baj, ha néha a kis pofikájára ejti. Nekünk bevált.
Prednosti
Forma
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF176/18 Éjszakai játszócumi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF176/18 Éjszakai játszócumi
Salii
28/07/2020
Україна
наши первые пустышки
Это наши первые и самые любимые пустышки, ребенок все ещё с удовольствием берет (хотя нам уже больше 6 месяцев...и есть другие соответсвующие возрасту) Очень удобно, что есть индивидуальные колпачки. В темноте светятся, но не долго.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF176/18 Нічна пустушка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF176/18 Нічна пустушка
Ivi502
03/04/2019
Україна
Чудові пустушки
Тільки позитивні враження від використання. Міцний і безпечний силікон з якого виготовлена сама соска. Вона не розтягувалася, не деформувалась при використанні. Коли у дитини з'явилися зубки, то при всіх намаганнях їй не вдалось прокусити соску. Звичайно величезний плюс - це кільце, яке вночі світиться. Дуже виручало нас під час нічного сну. Коли дитині випадала пустушка - не потрібно було включати світло чи перевертати усе ліжечко у її пошуках, адже завдяки кільцю , яке світиться - її було видно.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF176/18 Нічна пустушка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF176/18 Нічна пустушка
Izložite drške svetlu pre upotrebe.
Onlajn testiranje, 100 mama, Ujedinjeno Kraljevstvo, 2012.
Globalni br. 1 brend cucli
Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe
Naš asortiman pruža podršku mamama i bebama u svim fazama razvoja
Proizvođač godine 2014.