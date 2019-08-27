ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

  • Podržava razvoj deteta
  • Podržava razvoj deteta
  • Podržava razvoj deteta
  • Podržava razvoj deteta
  • Podržava razvoj deteta
  • Podržava razvoj deteta
  • Podržava razvoj deteta
  • Podržava razvoj deteta

Obustavljeno

Philips AventFreeflow cucle

SCF186/24

4.9
| (70) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod
Podržava razvoj deteta
Philips Avent cucla 18m+ podržava razvoj deteta i promenljive potrebe za umirivanjem. Cucla otporna na ugrize podržava zube i desni koji rastu, uz umirivanje. Dostupna je u raznim slatkim motivima i bojama.
Pogledajte sve prednosti

Cucla otporna na ugrize

Podržava razvoj deteta

  • Sa cuclom otpornom na ugrize

  • 18+ meseci

  • Ortodontski i bez bisfenola A

  • Pakovanje od 2

Proizvodi se u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu

Proizvodi se u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu

Možete da budete sigurni da je udobnost vašeg mališana u dobrim rukama. Ova cucla se proizvodi u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu.*

Bezbednosna drška za lako uklanjanje

Bezbednosna drška za lako uklanjanje

Naša bezbednosna drška omogućava vam da lako uklonite cuclu u svakom trenutku. Čak i male ruke mogu da je uhvate.

Poklopac koji se lako postavlja doprinosi održavanju čistoće cucle

Poklopac koji se lako postavlja doprinosi održavanju čistoće cucle

Kada se cucla ne koristi, samo postavite poklopac pre odlaganja da bi cucla bila bezbedna i čista.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.9

od 5

70

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

27/08/2019

Hrvatska

Hrvatska

Jako smo zadovoljni dudekom

Preporuka svima koji žele da beba bude sretna a roditelji sigurni u kvalitetu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF186/24 Dude varalice Freeflow

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF186/24 Dude varalice Freeflow

19/06/2020

България

България

Продуктът е страхотен

Децата ми ги обожават, никога не се разделят със залъгалката си

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF186/26 Биберони за свободен поток

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF186/26 Биберони за свободен поток

06/11/2024

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Közel egy éve vettem a piciknek Philips cumikat, kifogástalanul bírják a gyűrődést 😊

Prednosti

Tartós, ergonómikus

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF186/24 Avent Légáteresztő játszócumik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF186/24 Avent Légáteresztő játszócumik

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Globalni br. 1 brend cucli

  2. Ova cucla ne treba da se koristi kao glodalica. Otporna je na povremene ugrize.

  3. Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe

  4. Naš asortiman pruža podršku mamama i bebama u svim fazama razvoja

  5. Proizvođač godine 2014.