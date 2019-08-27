2 godine garancije
Obustavljeno
Sa cuclom otpornom na ugrize
18+ meseci
Ortodontski i bez bisfenola A
Pakovanje od 2
Možete da budete sigurni da je udobnost vašeg mališana u dobrim rukama. Ova cucla se proizvodi u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu.*
Naša bezbednosna drška omogućava vam da lako uklonite cuclu u svakom trenutku. Čak i male ruke mogu da je uhvate.
Kada se cucla ne koristi, samo postavite poklopac pre odlaganja da bi cucla bila bezbedna i čista.
4.9
od 5
70
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Didi40
27/08/2019
Hrvatska
Jako smo zadovoljni dudekom
Preporuka svima koji žele da beba bude sretna a roditelji sigurni u kvalitetu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF186/24 Dude varalice Freeflow
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF186/24 Dude varalice Freeflow
Koshuleva87
19/06/2020
България
Продуктът е страхотен
Децата ми ги обожават, никога не се разделят със залъгалката си
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF186/26 Биберони за свободен поток
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF186/26 Биберони за свободен поток
Macs2
06/11/2024
Magyarország
Kiváló
Közel egy éve vettem a piciknek Philips cumikat, kifogástalanul bírják a gyűrődést 😊
Prednosti
Tartós, ergonómikus
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF186/24 Avent Légáteresztő játszócumik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF186/24 Avent Légáteresztő játszócumik
Globalni br. 1 brend cucli
Ova cucla ne treba da se koristi kao glodalica. Otporna je na povremene ugrize.
Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe
Naš asortiman pruža podršku mamama i bebama u svim fazama razvoja
Proizvođač godine 2014.