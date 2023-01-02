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  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje

Obustavljeno

Philips AventSoothie Shapes cucla

SCF194/02

4.8
| (36) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
Philips Avent Soothie Shapes cucla pruža vam dodatni način za zbližavanje sa mališanom, pošto vam naš jedinstveni dizajn iz jednog dela omogućava da koristite prst za umirivanje. Soothie Shapes je napravljena od silikona medicinske klase i lako se čisti.
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brend preporučen od strane mama širom sveta1

Fleksibilni silikon medicinske klase

Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje

  • Jednodelni silikonski dizajn

  • 0–3 meseca

  • Ortodontski i bez bisfenola A

  • Pakovanje sa 2 glave

Distribuira se u bolnicama u SAD

Distribuira se u bolnicama u SAD

Zahvaljujući tome što im medicinski profesionalci ukazuju poverenje za umirivanje novorođenčadi, Soothies se distribuiraju u bolnicama u SAD.*

Jedinstveni dizajn podstiče zbližavanje

Jedinstveni dizajn podstiče zbližavanje

Soothie Shapes se malo razlikuje u odnosu na naše druge cucle. Njen jedinstveni oblik vam omogućava da stavite prst u cuclu da biste se zbližili sa bebom i pomogli joj sa sisanjem.

Dizajnirana je za prirodni oralni razvoj

Dizajnirana je za prirodni oralni razvoj

Naša skupljajuća silikonska cucla ima simetričan oblik koji neguje bebino nepce, zube i desni dok raste.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

36

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

1

02/01/2023

Magyarország

Magyarország

Szomorú, hogy megszűnt

A kislányomnál nagyon bevált, sajnálattal észleltem, hogy megszűnt. Most a világhálón vadászom, hátha valakinél még lapul ilyen maci füles.

Prednosti

Imádtuk

Mane

Hogy megszűnt

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF194/02 Soothie Shapes cumi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF194/02 Soothie Shapes cumi

25/11/2021

Polska

Polska

Zachwycona

Jestem naprawdę zachwycona nie tylko wyglądem smoczka , ale także tym , że syn od początku go zaakceptował nie było żadnych problemów.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes

12/10/2020

Україна

Україна

Чудова якість за доступною ціною

після втрати улюбленої пустушки - це була єдина, яку захотіла смоктати донечка. Вироблена з мякого й якісного силікону.

Prednosti

мяка, якісна, доступна ціна

Mane

не знайшла

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF194/02 Пустушка Soothie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF194/02 Пустушка Soothie

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  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva sprovedenoj globalno na 8.139 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2024. godine 

  1. Ovaj Soothie model ima cuclu istog oblika i napravljen je od istog materijala kao i model za SAD, ali ima omotač drugačijeg oblika.

  2. Globalni br. 1 brend cucli

  3. Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe

  4. Naš asortiman pruža podršku mamama i bebama u svim fazama razvoja