2 godine garancije
Obustavljeno
Jednodelni silikonski dizajn
0–3 meseca
Ortodontski i bez bisfenola A
Pakovanje sa 2 glave
Zahvaljujući tome što im medicinski profesionalci ukazuju poverenje za umirivanje novorođenčadi, Soothies se distribuiraju u bolnicama u SAD.*
Soothie Shapes se malo razlikuje u odnosu na naše druge cucle. Njen jedinstveni oblik vam omogućava da stavite prst u cuclu da biste se zbližili sa bebom i pomogli joj sa sisanjem.
Naša skupljajuća silikonska cucla ima simetričan oblik koji neguje bebino nepce, zube i desni dok raste.
4.8
od 5
36
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Nani27
02/01/2023
Magyarország
Szomorú, hogy megszűnt
A kislányomnál nagyon bevált, sajnálattal észleltem, hogy megszűnt. Most a világhálón vadászom, hátha valakinél még lapul ilyen maci füles.
Prednosti
Imádtuk
Mane
Hogy megszűnt
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF194/02 Soothie Shapes cumi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF194/02 Soothie Shapes cumi
Ikaaa
25/11/2021
Polska
Zachwycona
Jestem naprawdę zachwycona nie tylko wyglądem smoczka , ale także tym , że syn od początku go zaakceptował nie było żadnych problemów.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes
valery280891
12/10/2020
Україна
Чудова якість за доступною ціною
після втрати улюбленої пустушки - це була єдина, яку захотіла смоктати донечка. Вироблена з мякого й якісного силікону.
Prednosti
мяка, якісна, доступна ціна
Mane
не знайшла
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF194/02 Пустушка Soothie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF194/02 Пустушка Soothie
Na osnovu online ankete zadovoljstva sprovedenoj globalno na 8.139 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2024. godine
Ovaj Soothie model ima cuclu istog oblika i napravljen je od istog materijala kao i model za SAD, ali ima omotač drugačijeg oblika.
Globalni br. 1 brend cucli
Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe
Naš asortiman pruža podršku mamama i bebama u svim fazama razvoja