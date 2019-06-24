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  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
  • Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje

Obustavljeno

Philips AventSoothie Shapes cucla

SCF194/05

3.9
| (14) Komentari
Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje
Philips Avent Soothie Shapes cucla pruža vam dodatni način za zbližavanje sa mališanom, pošto vam naš jedinstveni dizajn iz jednog dela omogućava da koristite prst za umirivanje. Soothie Shapes je napravljena od silikona medicinske klase i lako se čisti.
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brend preporučen od strane mama širom sveta1

Fleksibilni silikon medicinske klase

Podstiče prirodno sisanje i zbližavanje

  • Jednodelni silikonski dizajn

  • 3–18 meseci

  • Ortodontski i bez bisfenola A

  • Pakovanje sa 2 glave

Distribuira se u bolnicama u SAD

Distribuira se u bolnicama u SAD

Zahvaljujući tome što im medicinski profesionalci ukazuju poverenje za umirivanje novorođenčadi, Soothies se distribuiraju u bolnicama u SAD.*

Jedinstveni dizajn podstiče zbližavanje

Jedinstveni dizajn podstiče zbližavanje

Soothie Shapes se malo razlikuje u odnosu na naše druge cucle. Njen jedinstveni oblik vam omogućava da stavite prst u cuclu da biste se zbližili sa bebom i pomogli joj sa sisanjem.

Dizajnirana je za prirodni oralni razvoj

Dizajnirana je za prirodni oralni razvoj

Naša skupljajuća silikonska cucla ima simetričan oblik koji neguje bebino nepce, zube i desni dok raste.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.9

od 5

14

Komentari

24/06/2019

България

България

Страхотни и полезни залъхалки.

Страхотни и полезни залъгалки. Синът ми, който е на 26 дни в момента, не се отделя от любимите си биби. Почти от както е роден се влюби в тях. Постоянно е с тях, даже сам си ги подпира, за да не му падат. И ако не са до него изпада в истерия направо. :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF194/04 Залъгалка Soothie Shapes

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF194/04 Залъгалка Soothie Shapes

27/04/2021

România

România

Bebelusa mea o adora

Fetița mea o adora! Într-adevăr este foarte mare și greoaie , dar cu toate astea este suzeta ei favorita din spital. S-a născut prematur la 31 săptămâni și este suzeta ei de când a făcut 34 săptămâni gestaționale și chiar și-o tine singurică cu mânuța, cred ca asta este și motivul pentru care ii place. O recomand!

Mane

Prea mare și greoaie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF194/04 Suzetă Soothie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF194/04 Suzetă Soothie

27/04/2020

Lietuva

Lietuva

Super

Mano vaikas tik situs ciulpe tinka. nes kur ploksti nuo ji zaukcioja

Prednosti

Tinkamas naudot

Mane

Kad butu galima isigit ir parduotuvese

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas

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  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva sprovedenoj globalno na 8.139 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2024. godine 

  1. Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe

  2. Globalni br. 1 brend cucli

  3. Naš asortiman pruža podršku mamama i bebama u svim fazama razvoja

  4. Ovaj Soothie model ima cuclu istog oblika i napravljen je od istog materijala kao i model za SAD, ali ima omotač drugačijeg oblika.