2 godine garancije
Obustavljeno
SCF194/05
Jednodelni silikonski dizajn
3–18 meseci
Ortodontski i bez bisfenola A
Pakovanje sa 2 glave
Zahvaljujući tome što im medicinski profesionalci ukazuju poverenje za umirivanje novorođenčadi, Soothies se distribuiraju u bolnicama u SAD.*
Soothie Shapes se malo razlikuje u odnosu na naše druge cucle. Njen jedinstveni oblik vam omogućava da stavite prst u cuclu da biste se zbližili sa bebom i pomogli joj sa sisanjem.
Naša skupljajuća silikonska cucla ima simetričan oblik koji neguje bebino nepce, zube i desni dok raste.
3.9
od 5
14
Komentari
Tzvetyg
24/06/2019
България
Страхотни и полезни залъхалки.
Страхотни и полезни залъгалки. Синът ми, който е на 26 дни в момента, не се отделя от любимите си биби. Почти от както е роден се влюби в тях. Постоянно е с тях, даже сам си ги подпира, за да не му падат. И ако не са до него изпада в истерия направо. :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF194/04 Залъгалка Soothie Shapes
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF194/04 Залъгалка Soothie Shapes
Flory2727
27/04/2021
România
Bebelusa mea o adora
Fetița mea o adora! Într-adevăr este foarte mare și greoaie , dar cu toate astea este suzeta ei favorita din spital. S-a născut prematur la 31 săptămâni și este suzeta ei de când a făcut 34 săptămâni gestaționale și chiar și-o tine singurică cu mânuța, cred ca asta este și motivul pentru care ii place. O recomand!
Mane
Prea mare și greoaie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF194/04 Suzetă Soothie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF194/04 Suzetă Soothie
Roberta124
27/04/2020
Lietuva
Super
Mano vaikas tik situs ciulpe tinka. nes kur ploksti nuo ji zaukcioja
Prednosti
Tinkamas naudot
Mane
Kad butu galima isigit ir parduotuvese
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas
Na osnovu online ankete zadovoljstva sprovedenoj globalno na 8.139 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2024. godine
Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe
Globalni br. 1 brend cucli
Naš asortiman pruža podršku mamama i bebama u svim fazama razvoja
Ovaj Soothie model ima cuclu istog oblika i napravljen je od istog materijala kao i model za SAD, ali ima omotač drugačijeg oblika.