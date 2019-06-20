2 godine garancije
Obustavljeno
0–6 meseci
Ortodontski i bez bisfenola A
Pakovanje od 2
5.0
od 5
6
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Annamateva91
20/06/2019
България
Супер
Най- качествените залъгалки,страхотен продукт. Ползвам ги за двете си бебета изключително доволна съм не се оцветява силикона,мек и хубав е .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF196/18 Залъгалка Classic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF196/18 Залъгалка Classic
zdenda52
18/05/2020
Česká republika
Nejoblíbenější dudlík u syna
Tento dudlík je vyrobený tak, že synovi maximálně vyhovuje a to už od prvních dní, nyní je mu 7 měsíců a ostatní dudlíky odmítá.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF196/18 Šidítko Classic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF196/18 Šidítko Classic
Natalka2708
19/11/2019
Україна
Чудова, та легка у використанні
Дуже красива, дитині сподобалась, користувались тільки нею
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF196/18 Пустушка Classic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF196/18 Пустушка Classic
Nemojte da vezujete cuclu oko detetovog vrata, zato što postoji opasnost od davljenja.