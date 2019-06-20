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  • Ortodontski za maksimalnu udobnost
  • Ortodontski za maksimalnu udobnost
  • Ortodontski za maksimalnu udobnost
  • Ortodontski za maksimalnu udobnost
  • Ortodontski za maksimalnu udobnost
  • Ortodontski za maksimalnu udobnost
  • Ortodontski za maksimalnu udobnost
  • Ortodontski za maksimalnu udobnost

Obustavljeno

Philips AventClassic cucla

SCF196/18

5
| (6) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Ortodontski za maksimalnu udobnost
Philips Avent ortodontske, skupljajuće i simetrične cucle prate prirodni razvoj bebinog nepca, zuba i desni. Sve Philips Avent cucle napravljene su od silikona i nemaju ukus i miris. Boje mogu da se promene.
Pogledajte sve prednosti

Cucla veselog i raznobojnog dizajna

Ortodontski za maksimalnu udobnost

  • 0–6 meseci

  • Ortodontski i bez bisfenola A

  • Pakovanje od 2

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

6

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

20/06/2019

България

България

Супер

Най- качествените залъгалки,страхотен продукт. Ползвам ги за двете си бебета изключително доволна съм не се оцветява силикона,мек и хубав е .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF196/18 Залъгалка Classic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF196/18 Залъгалка Classic

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nejoblíbenější dudlík u syna

Tento dudlík je vyrobený tak, že synovi maximálně vyhovuje a to už od prvních dní, nyní je mu 7 měsíců a ostatní dudlíky odmítá.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF196/18 Šidítko Classic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF196/18 Šidítko Classic

19/11/2019

Україна

Україна

Чудова, та легка у використанні

Дуже красива, дитині сподобалась, користувались тільки нею

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF196/18 Пустушка Classic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF196/18 Пустушка Classic

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Odricanje od odgovornosti

  1. Nemojte da vezujete cuclu oko detetovog vrata, zato što postoji opasnost od davljenja.