2 godine garancije
1 šolja
5 oz / 150 ml
6+ meseci
Drške čaše za navikavanje pomažu vašem mališanu sa držanjem čaše i nezavisnim pijenjem. Te drške su oblikovane tako da male ruke mogu lako da ih uhvate, a i gumirane su da se ne bi klizale.
Cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje je usklađena sa prirodnim ritmom hranjenja bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i ishrane na flašicu. Cucla poseduje jedinstveni otvor preko kojeg mleko izlazi samo dok ga beba aktivno pije. Dakle, kada prestane da bi progutala mleko i udahnula vazduh, i mleko prestaje da izlazi.
Dizajn široke, mekane i savitljive cucle je takav da imitira oblik i osećaj dojke, što bebi pomaže da uhvati cuclu i da se hrani uz prijatan osećaj.
4.8
od 5
33
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
Agg198720
15/07/2025
Polska
Deo promocije
Kubeczek treningowy Philips Avent
Dzięki portalowi familie pl miałam okazję znaleźć się w gronie testerów kubka treningowego Philips Avent. Kubek jest przeznaczony dla niemowląt powyżej 6. Miesiąca życia. U nas sprawdził się idealnie w rozszerzaniu diety. Dziecko może z niego pić zarówno mleko, herbatkę jak i soczki czy wodę. Ciepłe i zimne napoje. Jest wykonany z bezpiecznego dla zdrowia materiału , co jest dla mnie bardzo ważne. Jest lekki, poręczny. Dziecko bez problemu może go utrzymać w małych rączkach. Nie wysuwa się z nich. Łatwo i dobrze się go myje. Doskonale sprawdza się w podróży czy na spacerze bo mieści się w torebce Jesteśmy bardzo zadowoleni. To pierwszy kubek do picia , po butelce dla mojego dziecka . Polecam z czystym sumieniem każdej mamie, która zastanawia się nad wyborem rodzaju kubka czy marki.
Prednosti
Lekki, poręczny, praktyczny, łatwy w myciu
Mane
Brak kolorowych nadruków np z bohaterami bajek, które przykują uwagę dziecka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Milena64172
25/06/2025
Polska
Deo promocije
Super kubek !
Najbardziej podobało mi się to, że kubek nie przecieka, a picie z niego przypomina naturalne ssanie – dzięki temu przejście z butelki było dla córeczki bardzo łatwe. Dodatkowo ma wygodne uchwyty, idealne dla małych rączek, i jest łatwy do mycia, co dla rodzica to ogromny plus.Poleciłabym go mamom maluszków, które zaczynają naukę samodzielnego picia – szczególnie jeśli dziecko było karmione butelką. To naprawdę świetny krok w stronę samodzielności!
Prednosti
Wygodne uchwyty , naturalny sposób picia, nie przecieka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Lilaakar1
16/06/2025
Polska
Deo promocije
Idealny kubek treningowy dla malucha
Zdecydowałam się na zakup kubka treningowego od Philips ponieważ ufam marce i nigdy się nie zawiodłam . Mój syn od pierwszych dni życia używa produktów Philips . Cenię sobie ich jakość. Polecam z całego serca
Prednosti
Jakoś , dostosowany do małych rączek
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCF263 Kubek treningowy
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