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  • Olakšajte bebin početak korišćenja standardne čaše
  • Olakšajte bebin početak korišćenja standardne čaše
  • Olakšajte bebin početak korišćenja standardne čaše
  • Olakšajte bebin početak korišćenja standardne čaše
  • Olakšajte bebin početak korišćenja standardne čaše
  • Olakšajte bebin početak korišćenja standardne čaše
  • Olakšajte bebin početak korišćenja standardne čaše
  • Olakšajte bebin početak korišćenja standardne čaše
  • Olakšajte bebin početak korišćenja standardne čaše
  • Olakšajte bebin početak korišćenja standardne čaše
  • Olakšajte bebin početak korišćenja standardne čaše
  • Olakšajte bebin početak korišćenja standardne čaše
  • Olakšajte bebin početak korišćenja standardne čaše
  • Olakšajte bebin početak korišćenja standardne čaše
  • Olakšajte bebin početak korišćenja standardne čaše
  • Olakšajte bebin početak korišćenja standardne čaše

Philips Avent Natural ResponseČaša za navikavanje

SCF263/61

4.8
| (33) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod
Olakšajte bebin početak korišćenja standardne čaše
Komplet za prirodno privikavanje olakšava bebi da se navikne na prvu čašu. Zgodne hvataljke pomažu bebi da sama drži flašicu dok pije iz poznate cucle.
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Brend koji preporučuju mame širom sveta1

Olakšajte bebin početak korišćenja standardne čaše

  • 1 šolja

  • 5 oz / 150 ml

  • 6+ meseci

Mekane drške čaše za navikavanje prilagođene malim rukama

Mekane drške čaše za navikavanje prilagođene malim rukama

Drške čaše za navikavanje pomažu vašem mališanu sa držanjem čaše i nezavisnim pijenjem. Te drške su oblikovane tako da male ruke mogu lako da ih uhvate, a i gumirane su da se ne bi klizale.

Cucla pušta mleko dok beba aktivno pije

Cucla pušta mleko dok beba aktivno pije

Cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje je usklađena sa prirodnim ritmom hranjenja bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i ishrane na flašicu. Cucla poseduje jedinstveni otvor preko kojeg mleko izlazi samo dok ga beba aktivno pije. Dakle, kada prestane da bi progutala mleko i udahnula vazduh, i mleko prestaje da izlazi.

Prirodno hvatanje pomoću cucle u obliku dojke

Prirodno hvatanje pomoću cucle u obliku dojke

Dizajn široke, mekane i savitljive cucle je takav da imitira oblik i osećaj dojke, što bebi pomaže da uhvati cuclu i da se hrani uz prijatan osećaj.

Tehničke specifikacije

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4.8

od 5

33

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

15/07/2025

Polska

Polska

Kubeczek treningowy Philips Avent

Dzięki portalowi familie pl miałam okazję znaleźć się w gronie testerów kubka treningowego Philips Avent. Kubek jest przeznaczony dla niemowląt powyżej 6. Miesiąca życia. U nas sprawdził się idealnie w rozszerzaniu diety. Dziecko może z niego pić zarówno mleko, herbatkę jak i soczki czy wodę. Ciepłe i zimne napoje. Jest wykonany z bezpiecznego dla zdrowia materiału , co jest dla mnie bardzo ważne. Jest lekki, poręczny. Dziecko bez problemu może go utrzymać w małych rączkach. Nie wysuwa się z nich. Łatwo i dobrze się go myje. Doskonale sprawdza się w podróży czy na spacerze bo mieści się w torebce Jesteśmy bardzo zadowoleni. To pierwszy kubek do picia , po butelce dla mojego dziecka . Polecam z czystym sumieniem każdej mamie, która zastanawia się nad wyborem rodzaju kubka czy marki.

Prednosti

Lekki, poręczny, praktyczny, łatwy w myciu

Mane

Brak kolorowych nadruków np z bohaterami bajek, które przykują uwagę dziecka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCF263 Kubek treningowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCF263 Kubek treningowy

25/06/2025

Polska

Polska

Super kubek !

Najbardziej podobało mi się to, że kubek nie przecieka, a picie z niego przypomina naturalne ssanie – dzięki temu przejście z butelki było dla córeczki bardzo łatwe. Dodatkowo ma wygodne uchwyty, idealne dla małych rączek, i jest łatwy do mycia, co dla rodzica to ogromny plus.Poleciłabym go mamom maluszków, które zaczynają naukę samodzielnego picia – szczególnie jeśli dziecko było karmione butelką. To naprawdę świetny krok w stronę samodzielności!

Prednosti

Wygodne uchwyty , naturalny sposób picia, nie przecieka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCF263 Kubek treningowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCF263 Kubek treningowy

16/06/2025

Polska

Polska

Idealny kubek treningowy dla malucha

Zdecydowałam się na zakup kubka treningowego od Philips ponieważ ufam marce i nigdy się nie zawiodłam . Mój syn od pierwszych dni życia używa produktów Philips . Cenię sobie ich jakość. Polecam z całego serca

Prednosti

Jakoś , dostosowany do małych rączek

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCF263 Kubek treningowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCF263 Kubek treningowy

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