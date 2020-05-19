2 godine garancije
Obustavljeno
Suština sterilizacije je zaštita bebe od naročito štetnih bakterija iz mleka dok njen imuni sistem ne ojača. Philips Avent sterilizator koristi bolnički metod sterilizacije parom, koji je brz, lak i efikasan, bez korišćenja hemikalija.
Sterilizator za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici ima hvataljke sa bočne strane za dodatnu bezbednost. Hvataljke bezbedno zatvaraju poklopac kako vruća voda ne bi mogla lako da se prospe kada sterilizator vadite iz mikrotalasne pećnice. Bočne drške takođe su dizajnirane tako da ostanu hladnije, što doprinosi bezbednom rukovanju sterilizatorom.
Sadržaj ostaje sterilan do 24 sata ako se aparat ne otvori
4.6
od 5
8
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
Barbra24
19/05/2020
Česká republika
Obrovský každodenní pomocník
Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.
Prednosti
rychlé použití, skladné, vhodné na cestování
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Pandabocs
21/10/2019
Magyarország
A legjobban kihasznált babaholmi
Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Gábor003
18/10/2019
Magyarország
Könnyű használat, tágas
Pár perc alatt sterilizál, teljes mértékben meg vagyunk elégedve
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló