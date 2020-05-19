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        Obustavljeno

        Philips AventSterilizator na paru za mikrotal. peć.

        SCF271/06

        4.6
        | (8) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod
        Veoma brzo i praktično
        Lagani, kompaktni dizajn Philips Avent sterilizatora na paru za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici čini ga idealnim za korišćenje kod kuće i van nje. Ako se poklopac ne otvara, sadržaj ostaje sterilan do 24 sata.
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        Sterilizuje 6 flašica za 2 minuta*

        Veoma brzo i praktično

        Dodatna zaštita uz sterilizaciju prirodnom parom

        Suština sterilizacije je zaštita bebe od naročito štetnih bakterija iz mleka dok njen imuni sistem ne ojača. Philips Avent sterilizator koristi bolnički metod sterilizacije parom, koji je brz, lak i efikasan, bez korišćenja hemikalija.

        Bočne drške drže poklopac na mestu

        Bočne drške drže poklopac na mestu

        Sterilizator za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici ima hvataljke sa bočne strane za dodatnu bezbednost. Hvataljke bezbedno zatvaraju poklopac kako vruća voda ne bi mogla lako da se prospe kada sterilizator vadite iz mikrotalasne pećnice. Bočne drške takođe su dizajnirane tako da ostanu hladnije, što doprinosi bezbednom rukovanju sterilizatorom.

        Sadržaj ostaje sterilan do 24 sata ako se aparat ne otvori

        Sadržaj ostaje sterilan do 24 sata ako se aparat ne otvori

        Sadržaj ostaje sterilan do 24 sata ako se aparat ne otvori

        Tehničke specifikacije

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        Komentari

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        4.6

        od 5

        8

        Komentari

        88%

        preporučuje ovaj proizvod

        2
        1

        19/05/2020

        Česká republika

        Česká republika

        Obrovský každodenní pomocník

        Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.

        Prednosti

        rychlé použití, skladné, vhodné na cestování

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

        21/10/2019

        Magyarország

        Magyarország

        A legjobban kihasznált babaholmi

        Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

        18/10/2019

        Magyarország

        Magyarország

        Könnyű használat, tágas

        Pár perc alatt sterilizál, teljes mértékben meg vagyunk elégedve

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

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