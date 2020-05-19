ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

  • Veoma brzo i praktično
  • Veoma brzo i praktično

Obustavljeno

Philips AventSterilizator na paru za mikrotal. peć.

SCF271/07

4.6
| (8) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod
Veoma brzo i praktično
Lagani, kompaktni dizajn Philips Avent sterilizatora na paru SCF271/07 za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici čini ga idealnim za sterilizovanje flašica za hranjenje kod kuće i van nje. Ako se poklopac ne otvara, sadržaj ostaje sterilan do 24 sata.
Pogledajte sve prednosti

Sterilizuje 6 flašica za hranjenje za 2 minuta

Veoma brzo i praktično

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.6

od 5

8

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Obrovský každodenní pomocník

Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.

Prednosti

rychlé použití, skladné, vhodné na cestování

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

21/10/2019

Magyarország

Magyarország

A legjobban kihasznált babaholmi

Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyű használat, tágas

Pár perc alatt sterilizál, teljes mértékben meg vagyunk elégedve

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana