2 godine garancije
Obustavljeno
4.6
od 5
8
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
Barbra24
19/05/2020
Česká republika
Obrovský každodenní pomocník
Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.
Prednosti
rychlé použití, skladné, vhodné na cestování
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Pandabocs
21/10/2019
Magyarország
A legjobban kihasznált babaholmi
Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Gábor003
18/10/2019
Magyarország
Könnyű használat, tágas
Pár perc alatt sterilizál, teljes mértékben meg vagyunk elégedve
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló