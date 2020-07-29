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  • Laka sterilizacija na bilo kom mestu
  • Laka sterilizacija na bilo kom mestu
  • Laka sterilizacija na bilo kom mestu
  • Laka sterilizacija na bilo kom mestu
  • Laka sterilizacija na bilo kom mestu
  • Laka sterilizacija na bilo kom mestu
  • Laka sterilizacija na bilo kom mestu
  • Laka sterilizacija na bilo kom mestu
  • Laka sterilizacija na bilo kom mestu

Philips AventSterilizacija u mikrotalasnoj rerni

SCF281/02

4.9
| (85) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Laka sterilizacija na bilo kom mestu
Lako i bezbedno sterilišite flašice i dodatnu opremu za bebu bilo gde da se nalazite. Prenosivi dizajn čini sterilizator lakim za prenošenje i dovoljno velikim da mogu da stanu 4 flašice i dodatna oprema
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Brend koji preporučuju mame širom sveta1

Laka sterilizacija na bilo kom mestu

  • Ubija 99,9% štetnih mikroorganizama

  • Sterilizuje za 2 minuta

  • Prima 4 Philips Avent flašice

  • Staje u većinu mikrotalasnih pećnica

Sterilizator za korišćenje u mikrotalasnoj rerni koji sterilizuje za samo 2 minuta

Sterilizator za korišćenje u mikrotalasnoj rerni koji sterilizuje za samo 2 minuta

Sterilizator na paru za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici može da se koristi za sterilisanje flašica za bebe i drugih proizvoda za samo 2 minuta, uz ubijanje 99,9% mikroorganizama i bakterija. Naravno, tačna dužina ciklusa zavisi od napona mikrotalasne pećnice. 2 minuta na 1200–1850 W, 4 minuta na 850–1100 W, 6 minuta na 500–800 W.

Ubija 99,9% mikroorganizama*

Ubija 99,9% mikroorganizama*

Sterilizator na paru za korišćenje u mikrotalasnoj rerni dokazano ubija 99,9% mikroorganizama i bakterija.*

Sadržaj ostaje sterilan do 24 sata

Sadržaj ostaje sterilan do 24 sata

Sadržaj ostaje sterilan do 24 sata ako se poklopac ne otvori.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

85

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

29/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je neophodan za roditelje sa malom bebom!

Izuzetno lako korištenje, vrlo brzo steriliziranje i to više bočica, također i dudica.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF281/02 Sterilizator za uporabu u mikrovalnoj pećnici

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF281/02 Sterilizator za uporabu u mikrovalnoj pećnici

06/01/2018

Hrvatska

Hrvatska

Preporučujem

Jednostavan i brz za upotrebu. Vrlo koristan za sterilizaciju flašica, izdajalica, duda. Olakšava puno samim time štoesterilizirani predmeti ostaju u sterilizator i spremni su za kasniju upotrebu. Jedino pripazite da vam stane u mikrovalnu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF281/05 Microwave sterilizer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF281/05 Microwave sterilizer

13/07/2024

България

България

Препоръчвам

Изключително удобен , лек , бързо стерилизира , идеален за пътуване !

Prednosti

Не се налага да нося поредния тежък уред

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF281/02 Микровълнов стерилизатор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF281/02 Микровълнов стерилизатор

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  1. Na osnovu globalnog online istraživanja zadovoljstva sprovedenog 2023. godine među 10.109 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Rezultate testa je obezbedila nezavisna laboratorija za ispitivanje.

  2. Tokom prelaznog perioda možete dobiti staru ili novu papirnu ambalažu.