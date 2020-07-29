2 godine garancije
Ubija 99,9% štetnih mikroorganizama
Sterilizuje za 2 minuta
Prima 4 Philips Avent flašice
Staje u većinu mikrotalasnih pećnica
Sterilizator na paru za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici može da se koristi za sterilisanje flašica za bebe i drugih proizvoda za samo 2 minuta, uz ubijanje 99,9% mikroorganizama i bakterija. Naravno, tačna dužina ciklusa zavisi od napona mikrotalasne pećnice. 2 minuta na 1200–1850 W, 4 minuta na 850–1100 W, 6 minuta na 500–800 W.
Sterilizator na paru za korišćenje u mikrotalasnoj rerni dokazano ubija 99,9% mikroorganizama i bakterija.*
Sadržaj ostaje sterilan do 24 sata ako se poklopac ne otvori.
4.9
od 5
85
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Tinkica
29/07/2020
Hrvatska
Proizvod je neophodan za roditelje sa malom bebom!
Izuzetno lako korištenje, vrlo brzo steriliziranje i to više bočica, također i dudica.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF281/02 Sterilizator za uporabu u mikrovalnoj pećnici
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF281/02 Sterilizator za uporabu u mikrovalnoj pećnici
Gloglo
06/01/2018
Hrvatska
Preporučujem
Jednostavan i brz za upotrebu. Vrlo koristan za sterilizaciju flašica, izdajalica, duda. Olakšava puno samim time štoesterilizirani predmeti ostaju u sterilizator i spremni su za kasniju upotrebu. Jedino pripazite da vam stane u mikrovalnu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF281/05 Microwave sterilizer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF281/05 Microwave sterilizer
Mom and baby
13/07/2024
България
Препоръчвам
Изключително удобен , лек , бързо стерилизира , идеален за пътуване !
Prednosti
Не се налага да нося поредния тежък уред
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF281/02 Микровълнов стерилизатор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF281/02 Микровълнов стерилизатор
Na osnovu globalnog online istraživanja zadovoljstva sprovedenog 2023. godine među 10.109 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Rezultate testa je obezbedila nezavisna laboratorija za ispitivanje.
Tokom prelaznog perioda možete dobiti staru ili novu papirnu ambalažu.