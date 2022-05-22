2 godine garancije
Obustavljeno
Sterilizator bočica
Advanced
Sterilizacija je nežna, efikasna i bez hemikalija uz Philips Avent. Svaki sterilizator koristi snagu čiste pare – ništa više, ništa manje – da ubije 99,9% štetnih klica*.
Doživite brzinu i sigurnost sa ciklusom sterilizacije koji traje samo 10 minuta, nakon čega se sterilizator automatski isključuje.
Naša nova posuda za kapanje štiti grejnu ploču od kapljice mleka, smanjujući mogućnost pojave neprijatnih mirisa.
4.8
od 5
137
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
tanjamaka
22/05/2022
Srbija
Deo promocije
Dala bih najvišu ocenu
Imam bliznakinje i sterilizator mi olakšava posao. Flašice brzo budu za upotrebu. Ovaj sterilizator bih svima preporučila.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF291/00 Sterilizator bočica za bebe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF291/00 Sterilizator bočica za bebe
Daca-Lela
22/05/2022
Srbija
Deo promocije
Pametna stvar koja može da olaksa majkama
Zato sto je prakticna i olaksava majkama oko sterilizovanju flasica. Nema vise mucenja oko pkokuvavanja flasica i pumpica za izmlazavanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF291/00 Sterilizator bočica za bebe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF291/00 Sterilizator bočica za bebe
Jecika
22/05/2022
Srbija
Deo promocije
Sterilizator
Najveca ocena jer je sterilizator za flasice prava stvar, takodje ce mi biti potreban u avgustu jer dolazi bebica a on je veoma neophodan i veoma korisna stvar.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF291/00 Sterilizator bočica za bebe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF291/00 Sterilizator bočica za bebe
Na osnovu globalnog online istraživanja zadovoljstva sprovedenog 2023. godine među 10.109 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Rezultate testa je obezbedila nezavisna laboratorija za ispitivanje.
Tokom prelaznog perioda možete dobiti staru ili novu papirnu ambalažu.