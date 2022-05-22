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  • Sterilizacija za nekoliko minuta i jednostavno čuvanje
  • Sterilizacija za nekoliko minuta i jednostavno čuvanje
  • Sterilizacija za nekoliko minuta i jednostavno čuvanje
  • Sterilizacija za nekoliko minuta i jednostavno čuvanje
  • Sterilizacija za nekoliko minuta i jednostavno čuvanje
  • Sterilizacija za nekoliko minuta i jednostavno čuvanje
  • Sterilizacija za nekoliko minuta i jednostavno čuvanje
  • Sterilizacija za nekoliko minuta i jednostavno čuvanje
  • Sterilizacija za nekoliko minuta i jednostavno čuvanje
  • Sterilizacija za nekoliko minuta i jednostavno čuvanje
  • Sterilizacija za nekoliko minuta i jednostavno čuvanje
  • Sterilizacija za nekoliko minuta i jednostavno čuvanje
  • Sterilizacija za nekoliko minuta i jednostavno čuvanje
  • Sterilizacija za nekoliko minuta i jednostavno čuvanje
  • Sterilizacija za nekoliko minuta i jednostavno čuvanje
  • Sterilizacija za nekoliko minuta i jednostavno čuvanje
  • Sterilizacija za nekoliko minuta i jednostavno čuvanje
  • Sterilizacija za nekoliko minuta i jednostavno čuvanje
  • Sterilizacija za nekoliko minuta i jednostavno čuvanje
  • Sterilizacija za nekoliko minuta i jednostavno čuvanje
  • Sterilizacija za nekoliko minuta i jednostavno čuvanje
  • Sterilizacija za nekoliko minuta i jednostavno čuvanje

Obustavljeno

Philips AventSterilizator bočica za bebe

SCF291/00

4.8
| (137) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod
Sterilizacija za nekoliko minuta i jednostavno čuvanje
Sterilišite do šest flašica sa dodacima za samo 10 minuta. Uzani, ali prostrani sterilizator bočica brz je i efikasan, uz ubijanje 99,9% mikroorganizama* za bezbrižnost pri svakom hranjenju.
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Brend koji preporučuju mame širom sveta1

Steriliše za samo 10 minuta

Sterilizacija za nekoliko minuta i jednostavno čuvanje

  • Sterilizator bočica

  • Advanced

Recite zbogom štetnim bakterijama

Recite zbogom štetnim bakterijama

Sterilizacija je nežna, efikasna i bez hemikalija uz Philips Avent. Svaki sterilizator koristi snagu čiste pare – ništa više, ništa manje – da ubije 99,9% štetnih klica*.

Ciklus sterilizacije traje samo 10 minuta

Ciklus sterilizacije traje samo 10 minuta

Doživite brzinu i sigurnost sa ciklusom sterilizacije koji traje samo 10 minuta, nakon čega se sterilizator automatski isključuje.

Dizajniran da smanji mogućnost pojave neprijatnih mirisa

Dizajniran da smanji mogućnost pojave neprijatnih mirisa

Naša nova posuda za kapanje štiti grejnu ploču od kapljice mleka, smanjujući mogućnost pojave neprijatnih mirisa.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

137

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

22/05/2022

Srbija

Srbija

Dala bih najvišu ocenu

Imam bliznakinje i sterilizator mi olakšava posao. Flašice brzo budu za upotrebu. Ovaj sterilizator bih svima preporučila.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF291/00 Sterilizator bočica za bebe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF291/00 Sterilizator bočica za bebe

22/05/2022

Srbija

Srbija

Pametna stvar koja može da olaksa majkama

Zato sto je prakticna i olaksava majkama oko sterilizovanju flasica. Nema vise mucenja oko pkokuvavanja flasica i pumpica za izmlazavanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF291/00 Sterilizator bočica za bebe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF291/00 Sterilizator bočica za bebe

22/05/2022

Srbija

Srbija

Sterilizator

Najveca ocena jer je sterilizator za flasice prava stvar, takodje ce mi biti potreban u avgustu jer dolazi bebica a on je veoma neophodan i veoma korisna stvar.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF291/00 Sterilizator bočica za bebe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF291/00 Sterilizator bočica za bebe

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  1. Na osnovu globalnog online istraživanja zadovoljstva sprovedenog 2023. godine među 10.109 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Rezultate testa je obezbedila nezavisna laboratorija za ispitivanje.

  2. Tokom prelaznog perioda možete dobiti staru ili novu papirnu ambalažu.